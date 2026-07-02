Η Groupama Ασφαλιστική ανανεώνει την πιστοποίηση Ethos Platinum με ιδιαίτερα υψηλή επίδοση

Η νέα διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία της εταιρείας προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει την τεχνογνωσία με την υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας της.