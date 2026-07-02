Η Groupama Ασφαλιστική ανανεώνει την πιστοποίηση Ethos Platinum με ιδιαίτερα υψηλή επίδοση
Η Groupama Ασφαλιστική ανανεώνει την πιστοποίηση Ethos Platinum με ιδιαίτερα υψηλή επίδοση
Η νέα διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία της εταιρείας προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει την τεχνογνωσία με την υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας της.
Η Groupama Ασφαλιστική ανανέωσε για ακόμη μία χρονιά την πιστοποίηση Ethos Platinum, την ανώτατη διάκριση του Προτύπου Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ETHOS, αποτυπώνοντας στην πράξη τη διαχρονική φιλοσοφία της εταιρείας να τοποθετεί την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα της λειτουργίας της.
Η φετινή αξιολόγηση επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας, η οποία συγκέντρωσε βαθμολογία 96,23%, έναντι 94,34% κατά την προηγούμενη αξιολόγηση, προσεγγίζοντας το άριστα. Οι αρχές ESG (Environmental, Social, Governance) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της Groupama Ασφαλιστικής και ενσωματώνονται απόλυτα στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία λαμβάνει αποφάσεις και δημιουργεί διαχρονική αξία για τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους και την κοινωνία.
Το Πρότυπο ETHOS, που έχει αναπτυχθεί από το CSR HELLAS σε συνεργασία με την EUROCERT, αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την εταιρική υπευθυνότητα, όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η διαφάνεια, η προστασία του περιβάλλοντος, οι εργασιακές πρακτικές, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η σχέση με τους πελάτες και τους συνεργάτες, καθώς και η συμβολή στην κοινωνία.
Με αφορμή τη νέα διάκριση, ο CEO της Groupama Ασφαλιστικής, κ. Hassène Feki, δήλωσε: «Η ανανέωση της πιστοποίησης Ethos Platinum, με ακόμα υψηλότερη βαθμολογία από εκείνη του 2025, αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της συνέπειας με την οποία λειτουργούμε καθημερινά. Για εμάς, η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα είναι μια διαρκής δέσμευση για εξέλιξη, διαφάνεια και δημιουργία αξίας για όλους εκείνους που μας εμπιστεύονται».
Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία της Groupama Ασφαλιστική προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει την ασφαλιστική τεχνογνωσία με την υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας της.
Η Groupama Ασφαλιστική συγκαταλέγεται διαχρονικά στις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς. Με πάνω από 95 χρόνια ιστορίας και κύκλο εργασιών που ανήλθε στα €198,2 εκ. το 2024 η εταιρεία διακρίνεται για την αξιοπιστία και την καινοτομία των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Η Groupama Ασφαλιστική προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης υγείας & περιουσίας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα αναπτύσσει έξυπνες λύσεις αποταμίευσης και επένδυσης. Για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αναβαθμίζει με συνέπεια τα ψηφιακά της εργαλεία και διατηρεί ένα ισχυρό δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε κάθε γωνιά της χώρας. Το ανθρώπινο δυναμικό της Groupama Ασφαλιστικής αποτελεί την κινητήριο δύναμη της εταιρείας που διασφαλίζει την συνεχή ανάπτυξη και ευημερία της και παράλληλα την καθιστά άκρως ανταγωνιστική. Από το 2007, η εταιρεία αποτελεί 100% θυγατρική του γαλλικού Ομίλου Groupama. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.groupama.gr/.
Ο γαλλικός πολυεθνικός όμιλος Groupama παρέχει ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών, τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καλύπτοντας τις ανάγκες πάνω από 12 εκατομμυρίων πελατών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Με ιστορία που ξεπερνά τα 120 έτη, ο Όμιλος εξελίσσεται συνεχώς, ανταποκρινόμενος ουσιαστικά στις οικονομικές προκλήσεις κάθε εποχής και στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών του. Ο Όμιλος απασχολεί σήμερα περισσότερους από 32.000 εργαζομένους σε Ευρώπη και Κίνα. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.groupama.com/.
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