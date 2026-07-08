Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Αμερικανικά πλήγματα σε 80 ιρανικούς στόχους, σειρήνες αεράμυνας σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

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U.S. military:



"U.S. Central Command (CENTCOM) forces completed a new round of offensive strikes against Iran, July 7, hitting over 80 targets with precision munitions as an immediate response to Iran's latest attacks on commercial vessels transiting the Strait of… pic.twitter.com/9hw6SH0Q5x — Indian🇮🇳 (@singh31919) July 8, 2026

Τα σημεία που χτύπησαν οι αμερικανικές δυνάμεις

Το Ιράν λέει ότι έπληξε 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Τόσο το Κουβέιτ, στο οποίο είναι εγκατεστημένη ιδίως αμερικανική αεροπορική βάση, όσο και το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, έχουν μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγωμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.



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