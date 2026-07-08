Νοσηλευτές: Ανοίγει το ΕΣΥ και για απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων, το νέο σχέδιο
ΕΛΛΑΔΑ
Νοσηλευτές Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) Άδωνις Γεωργιάδης

Νοσηλευτές: Ανοίγει το ΕΣΥ και για απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων, το νέο σχέδιο

Η κυβέρνηση εξετάζει νομοθετική ρύθμιση ώστε απόφοιτοι νοσηλευτικής από ιδιωτικά κολέγια να μπορούν να προσλαμβάνονται στο ΕΣΥ, με στόχο την αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτών

Νοσηλευτές: Ανοίγει το ΕΣΥ και για απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων, το νέο σχέδιο
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
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Ένα νέο σχέδιο ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας με σκοπό να αντιμετωπίσει τη… διαρροή νοσηλευτών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Το Υπουργείο Υγείας προσανατολίζεται σε νομοθετική παρέμβαση που θα επιτρέπει την πρόσληψη στο δημόσιο νοσηλευτών οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιδιωτικών κολεγίων.

Την είδηση αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα για τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Η νέα ρύθμιση για την οποία θα συνεργαστούν τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας έχει ως στόχο το άνοιγμα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε μεγαλύτερη «δεξαμενή» αποφοίτων, μιας και το πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού όσο πάει και διογκώνεται.

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Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
4 ΣΧΟΛΙΑ

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