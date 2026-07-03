Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη δημιούργησε corporate video γεμάτο δυναμισμό και κίνηση

Τα λεκτικά εστιάζουν στην ισχυρή κληρονομιά του Ομίλου, στην πελατοκεντρική του προσέγγιση και στη δέσμευσή του για βιώσιμη ανάπτυξη.«Για περισσότερο από έναν αιώνα βρισκόμαστε δίπλα σας σε κάθε σας βήμα. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη μαζί σας προσφέροντας κορυφαία εξυπηρέτησηκαι βιώσιμες, ασφαλείς και ανθρωποκεντρικές λύσεις για όλους.Με αξιόπιστα προϊόντα και πρωτοποριακές υπηρεσίες βελτιώνουμε διαρκώς τον τρόπο που ταξιδεύετε, τον τρόπο που εργάζεστε, τον τρόπο που κινείστε.Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία διαχρονικής αξίας για τις επόμενες γενιές, αναζητούμε συνεχώς νέες ευκαιρίες.Στόχος μας θα είναι πάντα να σας παρέχουμε την ελευθερία που χρειάζεστε για να απολαμβάνετε κάθε πτυχή της ζωής!»Για τη δημιουργία του video, αξιοποιήθηκαν και συνδυάστηκαν πλάνα των μαρκών που εκπροσωπεί καθώς και πλάνα από τηλεοπτικά γυρίσματα που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας.Το video είναι αναρτημένο σε ελληνικά και αγγλικά στο YouTube Channel του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.