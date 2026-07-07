Μουντιάλ 2026: Χάος μετά το νικητήριο γκολ της Αργεντινής, έξαλλοι οι Αιγύπτιοι με τον ΜακΆλιστερ, δείτε βίντεο
SPORTS
Αίγυπτος Αργεντινή Μουντιάλ 2026 Λιονέλ Μέσι

Μουντιάλ 2026: Χάος μετά το νικητήριο γκολ της Αργεντινής, έξαλλοι οι Αιγύπτιοι με τον ΜακΆλιστερ, δείτε βίντεο

Το συγκλονιστικό φινάλε στην αναμέτρηση προκάλεσε πολλά νεύρα και απίστευτη ένταση

Μουντιάλ 2026: Χάος μετά το νικητήριο γκολ της Αργεντινής, έξαλλοι οι Αιγύπτιοι με τον ΜακΆλιστερ, δείτε βίντεο
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Ο Έντσο Φερνάντζες στο 90'+3' σκόραρε με κεφαλιά, υπογράφοντας την τεράστια ανατροπή της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο (από 0-2 στο 79', 3-2 στο 90'+3') σε μία από τις συγκλονιστικότερες αναμετρήσεις που έχουμε δει ποτέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτή η ανατροπή προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό στους Αιγύπτιους που δευτερόλεπτα πριν από το γκολ του Φερνάντεζ διαμαρτυρήθηκαν εις διπλούν για πέναλτι με τον Γάλλο διαιτητή Λετεσιέ αλλά και την ομάδα VAR να μην δίνουν τίποτα.


Ο πάγκος της Αιγύπτου όμως ήταν σε έξαλλη κατάσταση και ένας εκ των βοηθών του Χοσάμ Χασάν μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο κινούμενος απειλητικά προς το μέρος του Αλέξις ΜακΆλιστερ (είχε εμπλοκή στην πρώτη φάση που οι Αιγύπτιοι ζητούσαν πέναλτι).

Ο Αιγύπτιος συγκρατήθηκε από τους υπόλοιπους αποφεύχθηκε η συμπλοκή, αλλά αντίκρισε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή Λετεσιέ.

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Ο Γάλλος λίγο αργότερα έβγαλε την κίτρινη στον Χοσάμ Χασάν ο οποίος διαμαρτυρόμενος για τις υποδείξεις του, του έκανε την κίνηση σαν να του έλεγε «φυλάκισε με».

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