Μουντιάλ 2026: Χάος μετά το νικητήριο γκολ της Αργεντινής, έξαλλοι οι Αιγύπτιοι με τον ΜακΆλιστερ, δείτε βίντεο
Μουντιάλ 2026: Χάος μετά το νικητήριο γκολ της Αργεντινής, έξαλλοι οι Αιγύπτιοι με τον ΜακΆλιστερ, δείτε βίντεο
Το συγκλονιστικό φινάλε στην αναμέτρηση προκάλεσε πολλά νεύρα και απίστευτη ένταση
Ο Έντσο Φερνάντζες στο 90'+3' σκόραρε με κεφαλιά, υπογράφοντας την τεράστια ανατροπή της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο (από 0-2 στο 79', 3-2 στο 90'+3') σε μία από τις συγκλονιστικότερες αναμετρήσεις που έχουμε δει ποτέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Αυτή η ανατροπή προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό στους Αιγύπτιους που δευτερόλεπτα πριν από το γκολ του Φερνάντεζ διαμαρτυρήθηκαν εις διπλούν για πέναλτι με τον Γάλλο διαιτητή Λετεσιέ αλλά και την ομάδα VAR να μην δίνουν τίποτα.
Ο πάγκος της Αιγύπτου όμως ήταν σε έξαλλη κατάσταση και ένας εκ των βοηθών του Χοσάμ Χασάν μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο κινούμενος απειλητικά προς το μέρος του Αλέξις ΜακΆλιστερ (είχε εμπλοκή στην πρώτη φάση που οι Αιγύπτιοι ζητούσαν πέναλτι).
Ο Γάλλος λίγο αργότερα έβγαλε την κίτρινη στον Χοσάμ Χασάν ο οποίος διαμαρτυρόμενος για τις υποδείξεις του, του έκανε την κίνηση σαν να του έλεγε «φυλάκισε με».
Αυτή η ανατροπή προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό στους Αιγύπτιους που δευτερόλεπτα πριν από το γκολ του Φερνάντεζ διαμαρτυρήθηκαν εις διπλούν για πέναλτι με τον Γάλλο διαιτητή Λετεσιέ αλλά και την ομάδα VAR να μην δίνουν τίποτα.
Egypt coach was trying to manhandle Messi https://t.co/K54DQVDLmE pic.twitter.com/exw07zTe1Y— gulvinder (@rebelliousdogra) July 7, 2026
Ο πάγκος της Αιγύπτου όμως ήταν σε έξαλλη κατάσταση και ένας εκ των βοηθών του Χοσάμ Χασάν μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο κινούμενος απειλητικά προς το μέρος του Αλέξις ΜακΆλιστερ (είχε εμπλοκή στην πρώτη φάση που οι Αιγύπτιοι ζητούσαν πέναλτι).
Ο Αιγύπτιος συγκρατήθηκε από τους υπόλοιπους αποφεύχθηκε η συμπλοκή, αλλά αντίκρισε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή Λετεσιέ.
Beef between refree and egypt coach is refree doing cheating and doing messi previlage ? pic.twitter.com/VD0MfMKApW— qasimedge (@h7nterking) July 7, 2026
Ο Γάλλος λίγο αργότερα έβγαλε την κίτρινη στον Χοσάμ Χασάν ο οποίος διαμαρτυρόμενος για τις υποδείξεις του, του έκανε την κίνηση σαν να του έλεγε «φυλάκισε με».
This X sign the Egypt coach did when the referee showed him a yellow card, what does it mean? pic.twitter.com/TOGkK4yimF— Victory (@VictoryOwai) July 7, 2026
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