Το Barbarossa της Πάρου υποδέχθηκε το Ferrari Cavalcade 2026
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Το Barbarossa της Πάρου υποδέχθηκε το Ferrari Cavalcade 2026

Τα πληρώματα των 116 συλλεκτικών Ferrari απόλαυσαν πιάτα ελληνικής γαστρονομίας και έζησαν από κοντά την ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης του Barbarossa

Το Barbarossa της Πάρου υποδέχθηκε το Ferrari Cavalcade 2026
H εμβληματική διοργάνωση του Ferrari Cavalcade 2026 πραγματοποίησε μία μοναδική εκδήλωση στο Barbarossa της Πάρου λίγο πριν την λήξη της διαδρομής στον Πειραιά. Τα πληρώματα των 116 συλλεκτικών Ferrari απόλαυσαν πιάτα ελληνικής γαστρονομίας και έζησαν από κοντά την ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης του Barbarossa.

Το Barbarossa της Πάρου υποδέχθηκε το Ferrari Cavalcade 2026

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό οι καλεσμένοι της διοργάνωσης είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μία βραδιά αφιερωμένη στο ταξίδι των τελευταίων ημερών που ξεκίνησε από την Ιταλία και θα ολοκληρωθεί στον Πειραιά. Το Barbarossa «ντύθηκε» στα χρώματα της Ferrari και υποδέχθηκε τους καλεσμένους σε μια εκδήλωση που συνδύαζε ελληνικές κυκλαδίτικες γεύσεις με pairing ελληνικών ετικετών κρασιού και φυσικά το αυθεντικό party του Barbarossa.

Το Barbarossa της Πάρου υποδέχθηκε το Ferrari Cavalcade 2026

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να μας επιλέγουν τόσο σημαντικές διοργανώσεις διεθνούς βεληνεκούς και να μας δίνεται η ευκαιρία να προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία στους καλεσμένους τους» ανέφερε σχετικά ο CEO του Ομίλου, Ευγένιος Χαμηλοθώρης.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ρυθμούς έντονης διασκέδασης όπως μόνο το Barbarossa ξέρει να προσφέρει και οι καλεσμένοι αναχώρησαν για τον τελικό προορισμό του ταξιδιού τους.
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