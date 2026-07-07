Αιχμηρές αναρτήσεις και τρολάρισμα από τους Βέλγους μετά την ισοπέδωση των ΗΠΑ: Έκαναν όλοι μαζί τον χορό του Τραμπ, δείτε βίντεο



Ξέσπασαν σε κλάματα οι ποδοσφαιριστές των ΗΠΑ

Ο Βέλγος ακραίος Ντόντι Λουκεμπάκιο δήλωσε ότι παρόλο που η ομάδα γνώριζε το περιστατικό με τον Μπαλογκάν, δεν το άφησε να τους αποσπάσει την προσοχή.«Δεν καταλαβαίναμε πραγματικά γιατί του επετράπη να παίξει, επειδή πήρε την κόκκινη κάρτα, αλλά δεν θέλαμε να επεκταθούμε, θέλαμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παίξουμε το παιχνίδι μας, και αυτό κάναμε σήμερα», είπε.Ο προπονητής Ρούντι Γκαρσία, ωστόσο, υποβάθμισε τη σημασία του περιστατικού όταν ρωτήθηκε αν αυτό είχε «τροφοδοτήσει» τους παίκτες του.«Όχι, δεν ήταν απαραίτητο… αυτό που πραγματικά είχε σημασία για εμάς είναι το σχέδιο παιχνιδιού μας», είπε, προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει με τον Μπαλογκάν μετά το τελικό σφύριγμα. «Ήρθε να μου μιλήσει, μου αρέσει πολύ αυτό… Δεν είναι δικό του λάθος, δεν είναι αυτός που φταίει και αυτό του είπα».Το Βέλγιο θα παίξει την Παρασκευή (10/7) με την Ισπανία για μια θέση στα ημιτελικά.Το όνειρο για την ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο τελείωσε νωρίς. Είναι μια ήττα, ένας αποκλεισμός, που δεν πήραν και τόσο καλά οι ποδοσφαιριστές του και μετά τη λήξη του αγώνα, ξέσπασαν σε κλάματα. Και ο αρχηγός των ΗΠΑ, Κρίστιαν Πούλισικ, ήταν καταρρακωμένος και δεν μπόρεσε να κρύψει τη στεναχώρια του.Λίγο αργότερα, ο Ποτσετίνο μάζεψε όλους τους παίκτες του στο κέντρο του γηπέδου, αγκαλιάστηκαν και προσπάθησε να τους εμψυχώσει με μια συγκινητική ομιλία. Επιπλέον, ανέφερε πως θα επιστρέψουν δριμύτεροι μετά από αυτό το αποτέλεσμα.