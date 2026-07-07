Φρίκη στον Καναδά: Οδοντίατρος σκότωσε τα δύο παιδιά του, έβαλε φωτιά στο ιατρείο του και αυτοπυρπολήθηκε στο αμάξι του

Πριν από δύο χρόνια φέρεται να είχε στείλει e-mail στην πρώην σύζυγό και μητέρα των παιδιών του τονίζοντας ότι «θα σκοτώσω όλους όσους βρίσκονται γύρω σου και τον νταβατζή σου… με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο» - Τι είχε δηλώσει η μητέρα των παιδιών πριν την τραγωδία