Η Τουρκία «τα δίνει όλα» στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Το παζάρι για F-35, τους πυραύλους SAMP/T και την Ευρωπαϊκή Άμυνα

Στις 15:15 η συνάντηση του Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό συγκρότημα Beştepe - Τα θετικά μηνύματα του Αμερικανού προέδρου, οι αντιδράσεις του Ισραήλ και οι πληροφορίες για αλλαγή στάσης της Γαλλίας