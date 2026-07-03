ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ: Ένα νέο, συναρπαστικό επιστημονικό πεδίο στην Οφθαλμολογία

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Η πρόσφατηπεριλαμβάνειγια το, βασικό συστατικό τουτης InterMed, ενισχύοντας το επιστημονικό ενδιαφέρον γύρω από τονστην βελτιστοποίηση της οφθαλμικής επιφάνειας.Η κατανόηση του ανθρώπινου μικροβιώματος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στρέφεται ολοένα και περισσότερο στο, ένα δυναμικό οικοσύστημα μικροοργανισμών που συμβάλλει στη, στην άμυνα έναντι παθογόνων μικροοργανισμών και στη ρύθμιση της τοπικής ανοσολογικής απόκρισης.Η σημασία του αναδυόμενου αυτού πεδίου αναδεικνύεται μέσα από τη δημοσίευση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης «» στο διεθνές περιοδικό. Πρόκειται για μία από τις πλέον σύγχρονες και ολοκληρωμένες ανασκοπήσεις σχετικά με τις σχέσεις του οφθαλμικού αλλά και του εντερικού μικροβιώματος με τις παθήσεις του οφθαλμού.Στη συγγραφική ομάδα συμμετέχουν επιστήμονες από τοκαι το, αναδεικνύοντας τη συμβολή της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο. Παράλληλα, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εκπονείταιστην Ελλάδα με αντικείμενο το, επιβεβαιώνοντας τον πρωτοποριακό ρόλο του Ιδρύματος στη συγκεκριμένη ερευνητική κατεύθυνση.Σύγχρονες μελέτες υποδεικνύουν ότι η δυσβίωση του οφθαλμικού ή και του εντερικού μικροβιώματος ενδέχεται να σχετίζεται με παθήσεις όπως η ξηροφθαλμία, η ραγοειδίτιδα, το γλαύκωμα, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Παράλληλα, ο λεγόμενος «» αποτελεί πλέον αντικείμενο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς φαίνεται ότι η κατάσταση του εντερικού μικροβιώματος μπορεί να επηρεάζει μηχανισμούς που σχετίζονται με τηνΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα της ανασκόπησης σχετικά με το, το οποίο έχει μελετηθεί σε in vitro μελέτη για τη συμβολή του στηνμέσω της μείωση των προφλεγμονωδών κυττοκινών, καθώς και στην ενίσχυση της αντιοξειδωτικής άμυνας των κυττάρων του επιπεφυκότα. Η δημοσίευση αναφέρεται επίσης στις σύγχρονες προσεγγίσεις αξιοποίησης παραπροβιοτικών (paraprobiotics), ως ασφαλέστερη και πιο σταθερή εναλλακτική των ζωντανών προβιοτικών για οφθαλμική χρήση.Τοαποτελεί το βασικό συστατικό του, του καινοτόμου οφθαλμικού διαλύματος της InterMed που συνδυάζει μίγμα φωσφολιπιδίων από βακτηριακό λύμα του στελέχους, ενισχυμένο με υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη. Η σύνθεσή του προσφέρει ενυδάτωση, λίπανση και, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση και αποκατάσταση του δακρυϊκού φιλμ έναντι εξωτερικών μικροβιακών παραγόντων, ξηροφθαλμίας, λοιμώξεων (επιπεφυκίτιδα, βλεφαρίτιδα, βλεφαροεπιπεφυκίτιδα και χαλάζιο) ή σε χειρουργικές επεμβάσεις.Αξίζει να σημειωθεί πως το OptoFresh Probio Relief αναδείχθηκε ως «» στην κατηγορία οφθαλμικό διάλυμα, σε συνέχεια ανεξάρτητης καταναλωτικής έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 3.200 καταναλωτές από την ελληνική αγορά.Η πρόσφατη δημοσίευση αναδεικνύει ότι ηγύρω από τοαποκτά ολοένα και μεγαλύτερη, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση οφθαλμικών παθήσεων. Αν και το πεδίο βρίσκεται ακόμη σε φάση ταχείας ανάπτυξης, η επιστημονική κοινότητα συγκλίνει ότι το οφθαλμικό μικροβίωμα θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες και ελπιδοφόρους τομείς της σύγχρονης Οφθαλμολογίας.Πηγή: Benekos K., Katsanos A., Laspas P., Panos G.D., Vagiakis I., Fousekis F.S., Luca R., Zhou B., Kostoulas C., Georgiou I., Katsanos K.H., Skondra D., Konstas A.G. “An Update and Overview of the Ocular and Extraocular Microbiome and Its Impact on Ophthalmic Care”, Advances in Therapy, 2026.