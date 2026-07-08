Κόκκινα δάνεια: Μπαράζ ειδοποιήσεων σε 100.000 δανειολήπτες από τράπεζες και servicers
Κόκκινα δάνεια: Μπαράζ ειδοποιήσεων σε 100.000 δανειολήπτες από τράπεζες και servicers
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Επιστολές ή και ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις προς 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί και έχουν ενεργή ρύθμιση στον νόμο Κατσέλη ξεκινούν να στέλνουν οι τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), καλώντας τους να συνεχίσουν να καταβάλλουν κανονικά τη μηνιαία δόση κεφαλαίου που προκύπτει από τη δικαστική απόφαση με την οποία ρυθμίστηκαν οι οφειλές τους.
Η δικαστική απόφαση καθορίζει το ύψος της μηνιαίας καταβολής, η οποία περιλαμβάνει διακριτά την αποπληρωμή κεφαλαίου και τους αναλογούντες τόκους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και συνδέεται με το Euribor, πλέον ενός συμβατικού περιθωρίου.
Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι η επιβάρυνση για τα δάνεια που εξακολουθούν να διατηρούν στους ισολογισμούς τους είναι περιορισμένη και δεν εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 35 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής επίπτωσης αφορά δάνεια που έχουν ήδη τιτλοποιηθεί και μεταβιβαστεί σε επενδυτικά σχήματα.
Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της κυβερνητικής παρέμβασης, οι υπολογισμοί για το συνολικό κόστος της εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου, συμπεριλαμβανομένης της αναδρομικής ισχύος και της επίδρασης στις τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής», υπολογίστηκε αρχικώς στα 700 εκατ. ευρώ αν και εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερο. Από το ποσό αυτό, ένα μέρος αναμένεται να επιβαρύνει και τις τράπεζες, καθώς αφορά δάνεια που πριν από την τιτλοποίησή τους βρίσκονταν στα χαρτοφυλάκιά τους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος συνδέεται με αγοραστές δανείων μέσα από τιτλοποιήσεις σημαντικό τμήμα των οποίων βρίσκεται στον «Ηρακλή».
Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία, οι τόκοι υπολογίζονται πλέον επί του ποσού του κεφαλαίου που αποπληρώνεται κάθε μήνα και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου, όπως εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν ότι η προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων συνεπάγεται σημαντικό λειτουργικό κόστος, δυσανάλογο σε σχέση με το ύψος των τόκων που εισπράττονται.
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Η δικαστική απόφαση καθορίζει το ύψος της μηνιαίας καταβολής, η οποία περιλαμβάνει διακριτά την αποπληρωμή κεφαλαίου και τους αναλογούντες τόκους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και συνδέεται με το Euribor, πλέον ενός συμβατικού περιθωρίου.
Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι η επιβάρυνση για τα δάνεια που εξακολουθούν να διατηρούν στους ισολογισμούς τους είναι περιορισμένη και δεν εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 35 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής επίπτωσης αφορά δάνεια που έχουν ήδη τιτλοποιηθεί και μεταβιβαστεί σε επενδυτικά σχήματα.
Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της κυβερνητικής παρέμβασης, οι υπολογισμοί για το συνολικό κόστος της εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου, συμπεριλαμβανομένης της αναδρομικής ισχύος και της επίδρασης στις τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής», υπολογίστηκε αρχικώς στα 700 εκατ. ευρώ αν και εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερο. Από το ποσό αυτό, ένα μέρος αναμένεται να επιβαρύνει και τις τράπεζες, καθώς αφορά δάνεια που πριν από την τιτλοποίησή τους βρίσκονταν στα χαρτοφυλάκιά τους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος συνδέεται με αγοραστές δανείων μέσα από τιτλοποιήσεις σημαντικό τμήμα των οποίων βρίσκεται στον «Ηρακλή».
Το κόστος προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτωνΤην ίδια στιγμή, τράπεζες και servicers προσαρμόζουν τα πληροφοριακά τους συστήματα ώστε να εφαρμόσουν τον νέο τρόπο υπολογισμού των δόσεων, όπως προκύπτει από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και την ερμηνευτική διάταξη που ακολούθησε. Στόχος είναι οι απαιτούμενες αλλαγές να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο, ώστε οι δόσεις να υπολογίζονται με τον νέο τρόπο.
Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία, οι τόκοι υπολογίζονται πλέον επί του ποσού του κεφαλαίου που αποπληρώνεται κάθε μήνα και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου, όπως εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν ότι η προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων συνεπάγεται σημαντικό λειτουργικό κόστος, δυσανάλογο σε σχέση με το ύψος των τόκων που εισπράττονται.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr.
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