Προανήγγειλε νέα βόμβα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Να τον ανακοινώσω εγώ να τρέχουν;», βίντεο

Νέες φωτιές άναψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ένα story που έκανε στο Instagram, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει ένα ακόμα μεταγραφικό χτύπημα, δείχνοντας πως ο ίδιος ανυπομονεί να το ανακοινώσει.«Φρι, έχει πάει 21:00 η ώρα και δεν το έχουν τελειώσει. Να τον ανακοινώσω εγώ και μετά να τρέχουν; Να πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν; Τι λες;»