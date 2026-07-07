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Προανήγγειλε νέα βόμβα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Να τον ανακοινώσω εγώ να τρέχουν;», βίντεο
Προανήγγειλε νέα βόμβα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Να τον ανακοινώσω εγώ να τρέχουν;», βίντεο
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω instagram προανήγγειλε κάποια νέα μεταγραφική κίνηση των πρασίνων
Νέες φωτιές άναψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ένα story που έκανε στο Instagram, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει ένα ακόμα μεταγραφικό χτύπημα, δείχνοντας πως ο ίδιος ανυπομονεί να το ανακοινώσει.
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
«Φρι, έχει πάει 21:00 η ώρα και δεν το έχουν τελειώσει. Να τον ανακοινώσω εγώ και μετά να τρέχουν; Να πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν; Τι λες;»
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
«Φρι, έχει πάει 21:00 η ώρα και δεν το έχουν τελειώσει. Να τον ανακοινώσω εγώ και μετά να τρέχουν; Να πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν; Τι λες;»
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