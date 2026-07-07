Προανήγγειλε νέα βόμβα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Να τον ανακοινώσω εγώ να τρέχουν;», βίντεο
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Instagram

Προανήγγειλε νέα βόμβα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Να τον ανακοινώσω εγώ να τρέχουν;», βίντεο

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω instagram προανήγγειλε κάποια νέα μεταγραφική κίνηση των πρασίνων

Προανήγγειλε νέα βόμβα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Να τον ανακοινώσω εγώ να τρέχουν;», βίντεο
65 ΣΧΟΛΙΑ
Νέες φωτιές άναψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ένα story που έκανε στο Instagram, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει ένα ακόμα μεταγραφικό χτύπημα, δείχνοντας πως ο ίδιος ανυπομονεί να το ανακοινώσει.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Φρι, έχει πάει 21:00 η ώρα και δεν το έχουν τελειώσει. Να τον ανακοινώσω εγώ και μετά να τρέχουν; Να πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν; Τι λες;»

65 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης