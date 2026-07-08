Μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες στα ερείπια της Βενεζουέλας, δείτε βίντεο

Δεκάδες χιλιάδες κτίρια έχουν καταστραφεί

Φόβοι για μολύνσεις και εξάπλωση ασθενειών

«Το πρόβλημα που βλέπουμε να έρχεται είναι οι μολύνσεις που μπορεί να εμφανίσουν ασθενείς οι οποίοι έχουν εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στις συνθήκες της καταστροφής», δήλωσε ο Ευγένιο Κόβα, επικεφαλής της μονάδας τραυμάτων στο νοσοκομείο Χοσέ Γκρεγκόριο Ερνάντες στο Καράκας.

«Έχουμε ήδη περάσει μια περίοδο σύνθετων τραυμάτων, που θα συνεχιστούν, αλλά τώρα η κατάσταση περιπλέκεται από τις λοιμώξεις», πρόσθεσε.

Ήδη καταγράφονται αυξημένες αναφορές για προβλήματα υγείας στις πληγείσες περιοχές.

Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Τερέσα Μπο, μετέδωσε από χώρο φιλοξενίας στη Λα Γκουάιρα ότι υπάρχουν πολλές αναφορές για περιστατικά διάρροιας και άλλων ασθενειών.

«Ζητούν, για παράδειγμα, φορητές τουαλέτες αλλά και βοήθεια από την κυβέρνηση ώστε να οργανωθεί ξανά ο χώρος, να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η εξάπλωση ασθενειών», ανέφερε.

Οργή για την αντίδραση των αρχών

Η καταστροφή είναι τεράστια, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις περίπου 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.Την ίδια στιγμή, ειδικοί προειδοποιούν για μια νέα υγειονομική κρίση, καθώς χιλιάδες εκτοπισμένοι πολίτες κοιμούνται σε προσωρινά καταφύγια ή σε εξωτερικούς χώρους χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό.Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν με τραύματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ιατρικά, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών, με το σύστημα Υγείας της χώρας να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί.Η καθυστέρηση στις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους πολίτες, με πολλούς να αναλαμβάνουν οι ίδιοι δράση για τον εντοπισμό επιζώντων και τη διανομή βοήθειας.Η Καρολίνα Χιμένες, πρόεδρος του Washington Office on Latin America (WOLA), δήλωσε στο Al Jazeera ότι η κατάσταση έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη οργή απέναντι στο κράτος.«Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ο πρώτος που θα ανταποκρινόταν θα έπρεπε να είναι το κράτος. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, το κράτος ήταν αυτό που ανταποκρίθηκε τελευταίο», είπε.Σύμφωνα με την ίδια, σε περιοχές όπως η Κάτια λα Μαρ, βόρεια του Καράκας, η παρουσία των αρχών παραμένει ανεπαρκής.«Η ανταπόκριση ήρθε από πολίτες, από την κοινωνία των πολιτών, από εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και από εθελοντές – όχι όμως από την κυβέρνηση», ανέφερε.