Μέσι, ο αιώνιος βασιλιάς: Δάκρυσε μετά την επική ανατροπή της Αργεντινής και οι συμπαίκτες του τον αποθέωσαν σαν ήρωα, δείτε βίντεο
Μέσι, ο αιώνιος βασιλιάς: Δάκρυσε μετά την επική ανατροπή της Αργεντινής και οι συμπαίκτες του τον αποθέωσαν σαν ήρωα, δείτε βίντεο
Ο «Pulga» υπέγραψε το 3-2 επί της Αιγύπτου με γκολ και ασίστ, γράφοντας νέα ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο - Ο μύθος του συνεχίζεται στα προημιτελικά με αντίπαλο την Ελβετία
Υπάρχουν στιγμές που ακόμη και οι μεγαλύτεροι λυγίζουν. Ο Λιονέλ Μέσι έχει ζήσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, όμως η μυθική ανατροπή της Αργεντινής απέναντι στην Αίγυπτο τον έκανε να ξεσπάσει σε δάκρυα. Στο πιθανό τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο, ο 39χρονος αρχηγός της «Αλμπισελέστε» πήρε ξανά από το χέρι την ομάδα του, τη γύρισε από το 0-2 στο 3-2 και κράτησε ζωντανό το όνειρο, γνωρίζοντας μετά το φινάλε την απόλυτη αποθέωση από τους ίδιους τους συμπαίκτες του.
Ο Λιονέλ Μέσι δεν μπορούσε να το πιστέψει. Μισή ώρα μετά το τελευταίο σφύριγμα στο «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα, ο τηλεοπτικός φακός τον κατέγραψε ξανά με δάκρυα στα μάτια, να κοιτάζει αποσβολωμένος τους οπαδούς της Αργεντινής.
Ήταν η στιγμή που ακόμη και ένας ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει τα πάντα άφησε το συναίσθημα να τον νικήσει. Γιατί αυτό που είχε μόλις συμβεί δεν ήταν μια απλή πρόκριση. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.
Η Αργεντινή βρέθηκε στο χείλος του αποκλεισμού απέναντι στην Αίγυπτο, χάνοντας με 2-0 μέχρι το 79ο λεπτό στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026. Όμως τότε εμφανίστηκε ξανά εκείνος.
Ο άνθρωπος που τόσες φορές άλλαξε την ιστορία ενός αγώνα.
Ο Λιονέλ Μέσι.
Όμως στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ο Μέσι αποφάσισε να αλλάξει τα πάντα.
Ο Λιονέλ Μέσι δεν μπορούσε να το πιστέψει. Μισή ώρα μετά το τελευταίο σφύριγμα στο «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα, ο τηλεοπτικός φακός τον κατέγραψε ξανά με δάκρυα στα μάτια, να κοιτάζει αποσβολωμένος τους οπαδούς της Αργεντινής.
Ήταν η στιγμή που ακόμη και ένας ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει τα πάντα άφησε το συναίσθημα να τον νικήσει. Γιατί αυτό που είχε μόλις συμβεί δεν ήταν μια απλή πρόκριση. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.
Η Αργεντινή βρέθηκε στο χείλος του αποκλεισμού απέναντι στην Αίγυπτο, χάνοντας με 2-0 μέχρι το 79ο λεπτό στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026. Όμως τότε εμφανίστηκε ξανά εκείνος.
Ο άνθρωπος που τόσες φορές άλλαξε την ιστορία ενός αγώνα.
Ο Λιονέλ Μέσι.
Πήρε την Αργεντινή από το χέρι και έγραψε ιστορίαΟι παγκόσμιοι πρωταθλητές βρίσκονταν για μεγάλο διάστημα στα... σχοινιά, με την Αίγυπτο να «χτυπά» στο transition και να αγγίζει μια τεράστια πρόκριση.
Όμως στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ο Μέσι αποφάσισε να αλλάξει τα πάντα.
Στο 79ο λεπτό δημιούργησε το γκολ της αντεπίθεσης, δίνοντας την ασίστ στον Κριστιάν Ρομέρο για το 2-1. Με αυτή την πάσα έφτασε τις εννέα ασίστ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων και πέρασε μόνος πρώτος στη σχετική λίστα, αφήνοντας πίσω του τον Ντιέγο Μαραντόνα.
Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε η δική του στιγμή. Ο αρχηγός της Αργεντινής σκόραρε για το 2-2, φτάνοντας τα 21 γκολ σε Μουντιάλ και αυξάνοντας τη διαφορά του στην κορυφή των σκόρερ του θεσμού από τον Κιλιάν Εμπαπέ.
Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Έντσο Φερνάντες με εντυπωσιακή κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-2 και έστειλε την Αργεντινή στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία.
Τα δάκρυά του έγιναν μία από τις πιο δυνατές εικόνες του φετινού Μουντιάλ. Δεν ήταν μόνο η πρόκριση. Ήταν το βάρος της στιγμής, το πιθανό τελευταίο του ταξίδι σε Παγκόσμιο Κύπελλο, η πίστη μιας ολόκληρης χώρας πάνω του.
Και δεν ήταν ο μοναδικός.
Ο Έντσο Φερνάντες, ο άνθρωπος που πέτυχε το γκολ της πρόκρισης, δεν μπορούσε επίσης να συγκρατήσει τα δάκρυά του, όπως και αρκετοί από τους παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι.
Όταν η ένταση έδωσε τη θέση της στη χαρά, ξεκίνησε η αποθέωση.
Οι συμπαίκτες του Μέσι τον σήκωσαν στα χέρια και τον πέταξαν στον αέρα. Σαν αρχηγό. Σαν σύμβολο. Σαν έναν άνθρωπο που ξεπερνά τα όρια ενός απλού συμπαίκτη.
Ίσως αυτό να είναι και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ιστορίας του: ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου, αστέρες εκατομμυρίων, αντιδρούν μπροστά του πολλές φορές σαν φίλαθλοι.
Γιατί για αυτή τη γενιά της Αργεντινής, ο Μέσι δεν είναι απλώς ο αρχηγός.
Είναι το σημείο αναφοράς.
Όμως δεν εξαφανίστηκε. Δεν παραδόθηκε.
Συνέχισε να ζητά την μπάλα, να δημιουργεί, να παίρνει πρωτοβουλίες και τελικά να καθορίζει το αποτέλεσμα.
Η στατιστική του εικόνα αποτυπώνει την επιρροή του:
91 επαφές με την μπάλα
42/51 εύστοχες πάσες
12 ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή
8 κερδισμένες μονομαχίες
6 πάσες-κλειδιά
5/7 επιτυχημένες ντρίμπλες
2 σουτ στην εστία
2 μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε
2 ανακτήσεις μπάλας
1/1 τάκλιν
1 ασίστ
1 γκολ
Οι πρώτοι σκόρερ των Μουντιάλ:
Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) – 21 γκολ
Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία) – 19 γκολ
Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία) – 16 γκολ
Ρονάλντο Ναζάριο (Βραζιλία) – 15 γκολ
Παράλληλα, με την ένατη ασίστ του ξεπέρασε τον Ντιέγο Μαραντόνα και ανέβηκε μόνος στην κορυφή και της σχετικής λίστας.
Ο Μέσι είχε πει πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο του έδωσε περισσότερα από όσα μπορούσε να φανταστεί.
Στην Ατλάντα, όμως, φάνηκε πως ακόμη έχει στιγμές να του χαρίσει.
Και ο ίδιος, ακόμη και στο τελευταίο κεφάλαιο της μυθικής του διαδρομής, συνεχίζει να απαντά με τον τρόπο που έκανε πάντα.
Με την μπάλα στα πόδια.
Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε η δική του στιγμή. Ο αρχηγός της Αργεντινής σκόραρε για το 2-2, φτάνοντας τα 21 γκολ σε Μουντιάλ και αυξάνοντας τη διαφορά του στην κορυφή των σκόρερ του θεσμού από τον Κιλιάν Εμπαπέ.
Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Έντσο Φερνάντες με εντυπωσιακή κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-2 και έστειλε την Αργεντινή στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία.
Τα δάκρυα του αρχηγού και η λατρεία των συμπαικτών τουΜε το τελευταίο σφύριγμα, ο Μέσι λύγισε.
Τα δάκρυά του έγιναν μία από τις πιο δυνατές εικόνες του φετινού Μουντιάλ. Δεν ήταν μόνο η πρόκριση. Ήταν το βάρος της στιγμής, το πιθανό τελευταίο του ταξίδι σε Παγκόσμιο Κύπελλο, η πίστη μιας ολόκληρης χώρας πάνω του.
Και δεν ήταν ο μοναδικός.
Ο Έντσο Φερνάντες, ο άνθρωπος που πέτυχε το γκολ της πρόκρισης, δεν μπορούσε επίσης να συγκρατήσει τα δάκρυά του, όπως και αρκετοί από τους παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι.
Όταν η ένταση έδωσε τη θέση της στη χαρά, ξεκίνησε η αποθέωση.
Οι συμπαίκτες του Μέσι τον σήκωσαν στα χέρια και τον πέταξαν στον αέρα. Σαν αρχηγό. Σαν σύμβολο. Σαν έναν άνθρωπο που ξεπερνά τα όρια ενός απλού συμπαίκτη.
Ίσως αυτό να είναι και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ιστορίας του: ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου, αστέρες εκατομμυρίων, αντιδρούν μπροστά του πολλές φορές σαν φίλαθλοι.
Γιατί για αυτή τη γενιά της Αργεντινής, ο Μέσι δεν είναι απλώς ο αρχηγός.
Είναι το σημείο αναφοράς.
Η χαμένη ευκαιρία που δεν τον λύγισεΗ βραδιά θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί διαφορετικά. Στο πρώτο ημίχρονο, με την Αίγυπτο μπροστά στο σκορ με 1-0, ο Μέσι έχασε πέναλτι.
Όμως δεν εξαφανίστηκε. Δεν παραδόθηκε.
Συνέχισε να ζητά την μπάλα, να δημιουργεί, να παίρνει πρωτοβουλίες και τελικά να καθορίζει το αποτέλεσμα.
Η στατιστική του εικόνα αποτυπώνει την επιρροή του:
91 επαφές με την μπάλα
42/51 εύστοχες πάσες
12 ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή
8 κερδισμένες μονομαχίες
6 πάσες-κλειδιά
5/7 επιτυχημένες ντρίμπλες
2 σουτ στην εστία
2 μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε
2 ανακτήσεις μπάλας
1/1 τάκλιν
1 ασίστ
1 γκολ
Πρώτος σε γκολ, πρώτος σε ασίστ – Μόνος στην κορυφήΜε το γκολ απέναντι στην Αίγυπτο, ο Μέσι έφτασε τα 21 συνολικά σε Παγκόσμια Κύπελλα και παραμένει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού.
Οι πρώτοι σκόρερ των Μουντιάλ:
Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) – 21 γκολ
Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία) – 19 γκολ
Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία) – 16 γκολ
Ρονάλντο Ναζάριο (Βραζιλία) – 15 γκολ
Παράλληλα, με την ένατη ασίστ του ξεπέρασε τον Ντιέγο Μαραντόνα και ανέβηκε μόνος στην κορυφή και της σχετικής λίστας.
Ο Μέσι είχε πει πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο του έδωσε περισσότερα από όσα μπορούσε να φανταστεί.
Στην Ατλάντα, όμως, φάνηκε πως ακόμη έχει στιγμές να του χαρίσει.
Και ο ίδιος, ακόμη και στο τελευταίο κεφάλαιο της μυθικής του διαδρομής, συνεχίζει να απαντά με τον τρόπο που έκανε πάντα.
Με την μπάλα στα πόδια.
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