Μέσι, ο αιώνιος βασιλιάς: Δάκρυσε μετά την επική ανατροπή της Αργεντινής και οι συμπαίκτες του τον αποθέωσαν σαν ήρωα, δείτε βίντεο

Τα δάκρυα του αρχηγού και η λατρεία των συμπαικτών του

Η χαμένη ευκαιρία που δεν τον λύγισε

Πρώτος σε γκολ, πρώτος σε ασίστ – Μόνος στην κορυφή





Στο 79ο λεπτό δημιούργησε το γκολ της αντεπίθεσης, δίνοντας την ασίστ στον Κριστιάν Ρομέρο για το 2-1. Με αυτή την πάσα έφτασε τις εννέα ασίστ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων και πέρασε μόνος πρώτος στη σχετική λίστα, αφήνοντας πίσω του τον Ντιέγο Μαραντόνα.Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε η δική του στιγμή. Ο αρχηγός της Αργεντινής σκόραρε για το 2-2, φτάνοντας τα 21 γκολ σε Μουντιάλ και αυξάνοντας τη διαφορά του στην κορυφή των σκόρερ του θεσμού από τον Κιλιάν Εμπαπέ.Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Έντσο Φερνάντες με εντυπωσιακή κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-2 και έστειλε την Αργεντινή στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία.Με το τελευταίο σφύριγμα, ο Μέσι λύγισε.Τα δάκρυά του έγιναν μία από τις πιο δυνατές εικόνες του φετινού Μουντιάλ. Δεν ήταν μόνο η πρόκριση. Ήταν το βάρος της στιγμής, το πιθανό τελευταίο του ταξίδι σε Παγκόσμιο Κύπελλο, η πίστη μιας ολόκληρης χώρας πάνω του.Και δεν ήταν ο μοναδικός.Ο Έντσο Φερνάντες, ο άνθρωπος που πέτυχε το γκολ της πρόκρισης, δεν μπορούσε επίσης να συγκρατήσει τα δάκρυά του, όπως και αρκετοί από τους παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι.Όταν η ένταση έδωσε τη θέση της στη χαρά, ξεκίνησε η αποθέωση.Οι συμπαίκτες του Μέσι τον σήκωσαν στα χέρια και τον πέταξαν στον αέρα. Σαν αρχηγό. Σαν σύμβολο. Σαν έναν άνθρωπο που ξεπερνά τα όρια ενός απλού συμπαίκτη.Ίσως αυτό να είναι και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ιστορίας του: ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου, αστέρες εκατομμυρίων, αντιδρούν μπροστά του πολλές φορές σαν φίλαθλοι.Γιατί για αυτή τη γενιά της Αργεντινής, ο Μέσι δεν είναι απλώς ο αρχηγός.Είναι το σημείο αναφοράς.Η βραδιά θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί διαφορετικά. Στο πρώτο ημίχρονο, με την Αίγυπτο μπροστά στο σκορ με 1-0, ο Μέσι έχασε πέναλτι.Όμως δεν εξαφανίστηκε. Δεν παραδόθηκε.Συνέχισε να ζητά την μπάλα, να δημιουργεί, να παίρνει πρωτοβουλίες και τελικά να καθορίζει το αποτέλεσμα.Η στατιστική του εικόνα αποτυπώνει την επιρροή του:91 επαφές με την μπάλα42/51 εύστοχες πάσες12 ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή8 κερδισμένες μονομαχίες6 πάσες-κλειδιά5/7 επιτυχημένες ντρίμπλες2 σουτ στην εστία2 μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε2 ανακτήσεις μπάλας1/1 τάκλιν1 ασίστ1 γκολΜε το γκολ απέναντι στην Αίγυπτο, ο Μέσι έφτασε τα 21 συνολικά σε Παγκόσμια Κύπελλα και παραμένει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού.Οι πρώτοι σκόρερ των Μουντιάλ:Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) – 21 γκολΚιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία) – 19 γκολΜίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία) – 16 γκολΡονάλντο Ναζάριο (Βραζιλία) – 15 γκολΠαράλληλα, με την ένατη ασίστ του ξεπέρασε τον Ντιέγο Μαραντόνα και ανέβηκε μόνος στην κορυφή και της σχετικής λίστας.Ο Μέσι είχε πει πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο του έδωσε περισσότερα από όσα μπορούσε να φανταστεί.Στην Ατλάντα, όμως, φάνηκε πως ακόμη έχει στιγμές να του χαρίσει.Και ο ίδιος, ακόμη και στο τελευταίο κεφάλαιο της μυθικής του διαδρομής, συνεχίζει να απαντά με τον τρόπο που έκανε πάντα.Με την μπάλα στα πόδια.