ΤΕΧΑΝ: Οι μαθητές κατακτούν τον τίτλο «MVP της ανακύκλωσης»
ΤΕΧΑΝ: Οι μαθητές κατακτούν τον τίτλο «MVP της ανακύκλωσης»
Eπιστρέφοντας 87.427.216 εκατομμύρια τεμάχια υλικών στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης στο «1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»!
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» που διοργάνωσε η ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανακήρυξης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως MVP (Most Valuable Protector) της Ανακύκλωσης στην Ελλάδα.
Πάνω από 8.000 μαθητές, από 528 σχολικά τμήματα Γυμνασίων & Λυκείων σε 95 Δήμους όλης της χώρας, ένωσαν τις δυνάμεις τους αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά μπορεί να αλλάξει το μέλλον μέσα από την ανακύκλωση!
Οι απόλυτοι MVP’s της ανακύκλωσης, κερδίζουν ένα μοναδικό ταξίδι ζωής στις ΗΠΑ για να δουν από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε αγώνα NBA!
Η σπουδαία αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στα Προγράμματα “Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης” της εταιρείας και στόχο έχει την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης με ενεργή συμμετοχή των μαθητών και των οικογενειών τους.
Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής αποτυπώνουν έμπρακτα την δύναμη της νέας γενιάς
& μας γεμίζουν υπερηφάνεια:
- 87.427.216 τεμάχια υλικών επιστράφηκαν στα υπερσύγχρονα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ.
- 2.622.816,48 € αποδόθηκαν ως ανταποδοτικό αντίτιμο στους συμμετέχοντες.
- 8.000+ μαθητές συμμετείχαν ενεργά,
- από 528 σχολικά τμήματα Γυμνασίων και Λυκείων
- σε 95 Δήμους όλης της χώρας.
Τα MVP σχολικά τμήματα της ανακύκλωσης ανά τάξη είναι:
- Α΄ Γυμνασίου: 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Α1 που ανακύκλωσε 2.380.012 τεμάχια υλικών.
- Β΄ Γυμνασίου: 8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Β2 που ανακύκλωσε 1.762.287 τεμάχια υλικών.
Πάνω από 8.000 μαθητές, από 528 σχολικά τμήματα Γυμνασίων & Λυκείων σε 95 Δήμους όλης της χώρας, ένωσαν τις δυνάμεις τους αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά μπορεί να αλλάξει το μέλλον μέσα από την ανακύκλωση!
Οι απόλυτοι MVP’s της ανακύκλωσης, κερδίζουν ένα μοναδικό ταξίδι ζωής στις ΗΠΑ για να δουν από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε αγώνα NBA!
Η σπουδαία αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στα Προγράμματα “Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης” της εταιρείας και στόχο έχει την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης με ενεργή συμμετοχή των μαθητών και των οικογενειών τους.
Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής αποτυπώνουν έμπρακτα την δύναμη της νέας γενιάς
& μας γεμίζουν υπερηφάνεια:
- 87.427.216 τεμάχια υλικών επιστράφηκαν στα υπερσύγχρονα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ.
- 2.622.816,48 € αποδόθηκαν ως ανταποδοτικό αντίτιμο στους συμμετέχοντες.
- 8.000+ μαθητές συμμετείχαν ενεργά,
- από 528 σχολικά τμήματα Γυμνασίων και Λυκείων
- σε 95 Δήμους όλης της χώρας.
Τα MVP σχολικά τμήματα της ανακύκλωσης ανά τάξη είναι:
- Α΄ Γυμνασίου: 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Α1 που ανακύκλωσε 2.380.012 τεμάχια υλικών.
- Β΄ Γυμνασίου: 8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Β2 που ανακύκλωσε 1.762.287 τεμάχια υλικών.
- Γ΄ Γυμνασίου: Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, Τμήμα Γ2 που ανακύκλωσε 2.114.120 τεμάχια υλικών.
- Α΄ Λυκείου: 1ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών, Τμήμα Α4 που ανακύκλωσε 2.810.534 τεμάχια υλικών.
- Β’ Λυκείου: 1ο Γενικό Λύκειο Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης,
Τμήμα Β2 που ανακύκλωσε 2.172.496 τεμάχια υλικών.
- Γ΄ Λυκείου: Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος, Τμήμα Γ1 που ανακύκλωσε 2.505.974 τεμάχια υλικών
- Α΄ Λυκείου: 1ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών, Τμήμα Α4 που ανακύκλωσε 2.810.534 τεμάχια υλικών.
- Β’ Λυκείου: 1ο Γενικό Λύκειο Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης,
Τμήμα Β2 που ανακύκλωσε 2.172.496 τεμάχια υλικών.
- Γ΄ Λυκείου: Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος, Τμήμα Γ1 που ανακύκλωσε 2.505.974 τεμάχια υλικών
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