«Καλοκαιρινά χαμόγελα για κάθε παιδί»
«Καλοκαιρινά χαμόγελα για κάθε παιδί»
Ο Όμιλος Sani/Ikos στηρίζει τα παιδιά του «Χαμόγελου του Παιδιού» για ένα ακόμη καλοκαίρι φροντίδας και χαράς
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο ξενοδοχειακός Όμιλος Sani/Ikos και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε όλα τα παιδιά που μεγαλώνουν στα σπίτια του Οργανισμού να ζήσουν αυτό που κάθε παιδί αξίζει: τη χαρά ενός ξέγνοιαστου καλοκαιριού. Μέσα από την πρωτοβουλία «Καλοκαιρινά χαμόγελα για κάθε παιδί», τα παιδιά θα απολαύσουν και φέτος στιγμές ξεκούρασης, παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης σε προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, από τον Σχοινιά και τον Μαραθώνα μέχρι το Γύθειο, την Κόρινθο, την Κέρκυρα και την Καβάλα.
Συνεχίζοντας τη συνεργασία του με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο Όμιλος Sani/Ikos αναλαμβάνει, να καλύψει το σύνολο των αναγκών που συνδέονται με τη θερινή φιλοξενία των παιδιών και των συνοδών τους, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων, της διαμονής, της διατροφής και των δραστηριοτήτων τους. Στόχος είναι τα παιδιά να απολαύσουν πολύτιμες στιγμές ανεμελιάς, χαράς και συμμετοχής σε νέες εμπειρίες που θα τα συνοδεύουν για χρόνια.
Η πρωτοβουλία συνοδεύεται και φέτος από την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων του Ομίλου. Στο πλαίσιο της δράσης, εργαζόμενοι και μέλη των οικογενειών τους επισκέφθηκαν το σπίτι του Χαμόγελου» στην Ηρακλείτσα Καβάλας, προσφέροντας παιχνίδια και δώρα και προετοίμασαν με φροντίδα τους χώρους φιλοξενίας για την υποδοχή των παιδιών για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
«Η χαρά των καλοκαιρινών διακοπών πρέπει να είναι προσιτή σε κάθε παιδί. Με αυτήν την πεποίθηση ξεκινήσαμε πριν από έναν χρόνο την κοινή αυτή πρωτοβουλία και τη συνεχίζουμε και φέτος με την ίδια δέσμευση και το ίδιο αίσθημα ευθύνης», σημειώνει η κ. Ελένη Ανδρεάδη, ESG Senior Director του Ομίλου Sani/Ikos. «Μέσα από τη συνεργασία μας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θέλουμε κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει, να γνωρίσει νέους τόπους, να παίξει, να δημιουργήσει μέσα σε ένα πλαίσιο αγάπης και ασφάλειας, όμορφες αναμνήσεις που θα κρατήσει στη ζωή του. Για εμάς, αυτή είναι η πιο ουσιαστική έκφραση της φιλοξενίας: να προσφέρεις χαρά και φροντίδα εκεί όπου μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά».
Συνεχίζοντας τη συνεργασία του με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο Όμιλος Sani/Ikos αναλαμβάνει, να καλύψει το σύνολο των αναγκών που συνδέονται με τη θερινή φιλοξενία των παιδιών και των συνοδών τους, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων, της διαμονής, της διατροφής και των δραστηριοτήτων τους. Στόχος είναι τα παιδιά να απολαύσουν πολύτιμες στιγμές ανεμελιάς, χαράς και συμμετοχής σε νέες εμπειρίες που θα τα συνοδεύουν για χρόνια.
Η πρωτοβουλία συνοδεύεται και φέτος από την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων του Ομίλου. Στο πλαίσιο της δράσης, εργαζόμενοι και μέλη των οικογενειών τους επισκέφθηκαν το σπίτι του Χαμόγελου» στην Ηρακλείτσα Καβάλας, προσφέροντας παιχνίδια και δώρα και προετοίμασαν με φροντίδα τους χώρους φιλοξενίας για την υποδοχή των παιδιών για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
«Η χαρά των καλοκαιρινών διακοπών πρέπει να είναι προσιτή σε κάθε παιδί. Με αυτήν την πεποίθηση ξεκινήσαμε πριν από έναν χρόνο την κοινή αυτή πρωτοβουλία και τη συνεχίζουμε και φέτος με την ίδια δέσμευση και το ίδιο αίσθημα ευθύνης», σημειώνει η κ. Ελένη Ανδρεάδη, ESG Senior Director του Ομίλου Sani/Ikos. «Μέσα από τη συνεργασία μας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θέλουμε κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει, να γνωρίσει νέους τόπους, να παίξει, να δημιουργήσει μέσα σε ένα πλαίσιο αγάπης και ασφάλειας, όμορφες αναμνήσεις που θα κρατήσει στη ζωή του. Για εμάς, αυτή είναι η πιο ουσιαστική έκφραση της φιλοξενίας: να προσφέρεις χαρά και φροντίδα εκεί όπου μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά».
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας προστασία, ασφάλεια και φροντίδα σε παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, φτώχειας ή κακοποίησης. «Για τα παιδιά που μεγαλώνουν στα σπίτια μας, οι καλοκαιρινές διακοπές είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια αλλαγή παραστάσεων», αναφέρει ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. του οργανισμού «Το Χαμόγελου του Παιδιού». «Είναι μια ευκαιρία να νιώσουν τη χαρά και την ανεμελιά που πρέπει να συνοδεύει κάθε παιδική ηλικία. Η σταθερή στήριξη του Ομίλου Sani/Ikos μάς δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε αυτές τις εμπειρίες σε όλα τα παιδιά μας, για δεύτερη συνεχή χρονιά».
Με την πρωτοβουλία «Καλοκαιρινά Χαμόγελα για Κάθε Παιδί», ο Όμιλος Sani/Ikos συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, στηρίζοντας παιδιά, οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μέσα από το πρόγραμμα αειφορίας και κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί, ο Όμιλος στηρίζει κάθε χρόνο περισσότερους από 60 κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα και την Ισπανία.
Με την πρωτοβουλία «Καλοκαιρινά Χαμόγελα για Κάθε Παιδί», ο Όμιλος Sani/Ikos συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, στηρίζοντας παιδιά, οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μέσα από το πρόγραμμα αειφορίας και κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί, ο Όμιλος στηρίζει κάθε χρόνο περισσότερους από 60 κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα και την Ισπανία.
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