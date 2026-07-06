«Καλοκαιρινά χαμόγελα για κάθε παιδί»

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Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο ξενοδοχειακόςκαιενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε όλα τα παιδιά που μεγαλώνουν στα σπίτια του Οργανισμού να ζήσουν αυτό που κάθε παιδί αξίζει: τηΜέσα από την πρωτοβουλία, τα παιδιά θα απολαύσουν και φέτος στιγμές ξεκούρασης, παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης σεαπό τον Σχοινιά και τον Μαραθώνα μέχρι το Γύθειο, την Κόρινθο, την Κέρκυρα και την Καβάλα.Συνεχίζοντας τη συνεργασία του με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο Όμιλος Sani/Ikos αναλαμβάνει, να, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων, της διαμονής, της διατροφής και των δραστηριοτήτων τους. Στόχος είναι τα παιδιά να απολαύσουν πολύτιμες στιγμές ανεμελιάς, χαράς και συμμετοχής σε νέες εμπειρίες που θα τα συνοδεύουν για χρόνια.Η πρωτοβουλία συνοδεύεται και φέτος από την. Στο πλαίσιο της δράσης, εργαζόμενοι και μέλη των οικογενειών τους επισκέφθηκαν το σπίτι του Χαμόγελου» στην Ηρακλείτσα Καβάλας, προσφέροντας παιχνίδια και δώρα και προετοίμασαν με φροντίδα τους χώρους φιλοξενίας για την υποδοχή των παιδιών για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.«Η χαρά των καλοκαιρινών διακοπών πρέπει να είναι προσιτή σε κάθε παιδί. Με αυτήν την πεποίθηση ξεκινήσαμε πριν από έναν χρόνο την κοινή αυτή πρωτοβουλία και τη συνεχίζουμε και φέτος με την ίδια δέσμευση και το ίδιο αίσθημα ευθύνης», σημειώνει η κ., ESG Senior Director του Ομίλου Sani/Ikos. «Μέσα από τη συνεργασία μας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θέλουμε κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει, να γνωρίσει νέους τόπους, να παίξει, να δημιουργήσει μέσα σε ένα πλαίσιο αγάπης και ασφάλειας, όμορφες αναμνήσεις που θα κρατήσει στη ζωή του. Για εμάς, αυτή είναι η πιο ουσιαστική έκφραση της φιλοξενίας: να προσφέρεις χαρά και φροντίδα εκεί όπου μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά».