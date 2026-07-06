«Μεγάλη Αγκαλιά»: Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Flora Food Greece επιστρέφει για 2η χρονιά

ανακοινώνει τη συνέχεια της δράσης εταιρικής υπευθυνότητας, η οποία επιστρέφει για μια ακόμα χρονιά με σκοπό να στηρίξει παιδιά που μένουν σε ανάδοχες οικογένειες, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη βιολογική τους οικογένεια.Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Μεγάλη Αγκαλιά» υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και στηρίζει ολοένα και περισσότερες ανάδοχες οικογένειες με τον πιο έμπρακτο τρόπο, καλύπτοντας τις βασικές διατροφικές τους ανάγκες. Η «Μεγάλη Αγκαλιά» διευρύνει χρόνο με τον χρόνο το αποτύπωμά της, στηρίζονταςανάδοχες οικογένειες, μέσα από την προσφορά αγαπημένων προϊόντων της οικογένειας Flora Food Group, με υψηλή γευστική αλλά και διατροφική αξία.δήλωσε: «Χαιρετίζουμε το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά» της Flora Food Greece, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που βοηθάει τις ανάδοχες οικογένειες να συνεχίσουν να προσφέρουν στοργή, ασφάλεια και φροντίδα σε όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη»., δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που η «Μεγάλη Αγκαλιά», μια πρωτοβουλία καρδιάς της εταιρείας μας, συνεχίζει για μια ακόμα χρονιά. Για εμάς στη Flora Food Greece, δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από το να προσπαθούμε συνεχώς για ένα καλύτερο κόσμο και να προσφέρουμε με κάθε τρόπο σε όλους όσοι έχουν ανάγκη».Η συνέχιση του προγράμματος «Μεγάλη Αγκαλιά» αποδεικνύει την πάγια δέσμευση της Flora Food Greece για ουσιαστική εταιρική υπευθυνότητα και ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που αγκαλιάζει τα παιδιά που έχουν ανάγκη.