bwin και Στέγη Φωτεινή: Ένα καλοκαιρινό γεύμα γεμάτο ανθρώπινες στιγμές

Λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, η bwin και η οικογένεια της Στέγης «Φωτεινή» αντάλλαξαν χαμόγελα, ευχές και όμορφες στιγμές, ανανεώνοντας έναν δεσμό που δυναμώνει μέσα από την ανθρώπινη επαφή