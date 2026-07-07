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Προανήγγειλε βόμβες ο Γιαννακόπουλος και λίγο αργότερα «έκλεισε» ο Μπόνγκα: «Σίγουρα ένα μπαμ σήμερα, μπορεί μέχρι και... τέσσερα για κερασάκι»
Προανήγγειλε βόμβες ο Γιαννακόπουλος και λίγο αργότερα «έκλεισε» ο Μπόνγκα: «Σίγουρα ένα μπαμ σήμερα, μπορεί μέχρι και... τέσσερα για κερασάκι»
O διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story στο instagram και... προειδοποίησε τον κόσμο πως θα έχει μεταγραφικά μπαμ σήμερα
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε μέσω story πως ο Παναθηναϊκός θα έχει μεταγραφικά μπαμ σήμερα.
Ο Μπράνκου Μπάντιο θα φτάσει σήμερα (7/7) στη Αθήνα προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό. Επίσης τριφύλλι έκλεισε τον Άιζακ Μπόνγκα και ο Γερμανός φόργουορντ ετοιμάζεται να φορέσει τα «πράσινα» και να συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
O διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story στο instagram και... προειδοποίησε τον κόσμο πως θα έχει μεταγραφικά μπαμ σήμερα, Τρίτη 7 Ιούλη.
«Ένα μπαμ θα έχουμε σήμερα, μπορεί και ένα δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο και κερασάκι και ένα τέταρτο. Και μπαμ και μπουμ, και μπαμ και μπουμ. Πάμε για το 4 στα 4», ανέφερε ο Γιαννακόπουλος.
Μάλιστα στο video φαινόταν ένα κανόνι το οποίο συνδύασε φυσικά με τα μπαμ που έρχονται.
Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έγινε γνωστό πως ο Άιζακ Μπόνγκα θα αγωνίζεται για τα τρία επόμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος φόργουορντ συμφώνησε οριστικά για τρία χρόνια με τους «πράσινους».
Ο Γερμανός διεθνής είχε ζητήσει μια μικρή προθεσμία για να εξαντλήσει τις πιθανότητες να βρει ένα καλό συμβόλαιο στο ΝΒΑ, ωστόσο δεν παρουσιάστηκε η ευκαιρία που έψαχνε και έτσι-έχοντας ήδη μιλήσει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς τις προηγούμενες μέρες-είπε το τελικό «ναι» στον Παναθηναϊκό. Η παρουσία του Σέρβου τεχνικού, που συνεργάστηκε μαζί του για σχεδόν 15 μήνες στην Παρτίζαν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του, καθώς υπήρχε ενδιαφέρον και από Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε.
Ο Μπόνγκα αναμένεται σήμερα στην Αθήνα για τα ιατρικά και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τις αποδοχές του να ξεπερνούν τα 6 εκατ. ευρώ!
Πρόκειται για το τρίτο απόκτημα του «τριφυλλιού», καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί ο Μουστάφα Φαλ, ενώ σήμερα αναμένεται στην Αθήνα και ο Μπράνκου Μπάντιο για τα διαδικαστικά και την υπογραφή τριετούς συμβολαίου, που θα του αποφέρει 4,5 εκατ. ευρώ.
Ο Μπράνκου Μπάντιο θα φτάσει σήμερα (7/7) στη Αθήνα προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό. Επίσης τριφύλλι έκλεισε τον Άιζακ Μπόνγκα και ο Γερμανός φόργουορντ ετοιμάζεται να φορέσει τα «πράσινα» και να συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
O διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story στο instagram και... προειδοποίησε τον κόσμο πως θα έχει μεταγραφικά μπαμ σήμερα, Τρίτη 7 Ιούλη.
«Ένα μπαμ θα έχουμε σήμερα, μπορεί και ένα δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο και κερασάκι και ένα τέταρτο. Και μπαμ και μπουμ, και μπαμ και μπουμ. Πάμε για το 4 στα 4», ανέφερε ο Γιαννακόπουλος.
Μάλιστα στο video φαινόταν ένα κανόνι το οποίο συνδύασε φυσικά με τα μπαμ που έρχονται.
Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έγινε γνωστό πως ο Άιζακ Μπόνγκα θα αγωνίζεται για τα τρία επόμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος φόργουορντ συμφώνησε οριστικά για τρία χρόνια με τους «πράσινους».
Συμφωνία με τον Μπόνγκα
Ο Γερμανός διεθνής είχε ζητήσει μια μικρή προθεσμία για να εξαντλήσει τις πιθανότητες να βρει ένα καλό συμβόλαιο στο ΝΒΑ, ωστόσο δεν παρουσιάστηκε η ευκαιρία που έψαχνε και έτσι-έχοντας ήδη μιλήσει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς τις προηγούμενες μέρες-είπε το τελικό «ναι» στον Παναθηναϊκό. Η παρουσία του Σέρβου τεχνικού, που συνεργάστηκε μαζί του για σχεδόν 15 μήνες στην Παρτίζαν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του, καθώς υπήρχε ενδιαφέρον και από Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε.
Ο Μπόνγκα αναμένεται σήμερα στην Αθήνα για τα ιατρικά και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τις αποδοχές του να ξεπερνούν τα 6 εκατ. ευρώ!
Πρόκειται για το τρίτο απόκτημα του «τριφυλλιού», καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί ο Μουστάφα Φαλ, ενώ σήμερα αναμένεται στην Αθήνα και ο Μπράνκου Μπάντιο για τα διαδικαστικά και την υπογραφή τριετούς συμβολαίου, που θα του αποφέρει 4,5 εκατ. ευρώ.
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