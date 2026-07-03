Τα δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Λαυρίου την Παρασκευή 3 Ιουλίου

Με στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών και με απόλυτο σεβασμό προς τους επιβάτες μας, τους μόνιμους κατοίκους, τους τουρίστες και τους επισκέπτες των νησιών, τα ακόλουθα δρομολόγια θα εκτελεστούν από και προς τον λιμένα Λαυρίου αντί του λιμένα Ραφήνας:• Το TERA JET 2 θα αναχωρήσει στις 09:50 από τον λιμένα Λαυρίου για την εκτέλεση του κυκλικού δρομολογίου Λαύριο–Άνδρος–Τήνος–Μύκονος–Πάρος και επιστροφή στο Λαύριο.• Το CHAMPION JET 3 θα αναχωρήσει στις 11:00 από τον λιμένα Λαυρίου για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο και θα επιστρέψει στο Λαύριο, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωράρια του δρομολογίου του.• Το SUPERRUNNER JET θα καταπλεύσει και θα αναχωρήσει στις 14.20 από το λιμένα Λαυρίου αντί του λιμένα Ραφήνας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωράριά του.Οι επιβάτες έχουν ήδη ενημερωθεί άμεσα από την εταιρεία για τις σχετικές αλλαγές στα δρομολόγιά τους.Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ταξιδιώτες μπορούν πάντα να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 2107107710 και στο reservations.dpt@seajets.gr ή με τα κατά τόπους κεντρικά πρακτορεία της εταιρείας.Η SEAJETS παραμένει προσηλωμένη στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και στη διασφάλιση της ομαλής σύνδεσης των νησιών.