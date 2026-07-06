Short Drive της Anytime: Πιστοποιημένος υπολογισμός και αντιστάθμιση εκπομπών CO₂

Το Short Drive της Anytime αποτελείκαθώς και την πρώτηγια τις εκπομπές που αντιστοιχούν στις μετακινήσεις τους. Παράλληλα,με βάση την κατανάλωση του χαρτοφυλακίου του προγράμματος.Το Short Drive βασίζεται στη λογική, συνδέοντας την ασφάλιση αυτοκινήτου με τα πραγματικά χιλιόμετρα που διανύει ο οδηγός. Με την τοποθέτηση της, η καταγραφή των διαδρομών πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς επιπλέον διαδικασίες. Μέσω της εφαρμογής, ο οδηγός αποκτά καλύτερη εικόνα της χρήσης του οχήματός του, αλλά και των εκπομπών CO₂ που αντιστοιχούν στις μετακινήσεις του.Για το 2025, στο πρόγραμμα συμμετείχαν, με τις συνολικές διαδρομές να ξεπερνούν τα. Με βάση τα στοιχεία χρήσης, οι συνολικές εκπομπές που προέκυψαν υπολογίστηκαν σε 4.476 τόνους CO₂e. Η, στο πλαίσιο διεθνούς προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τηΗ επαλήθευση της διαδικασίας υπολογισμού των εκπομπών πιστοποιήθηκε από την αναγνωρισμένη εταιρία πιστοποιήσεων EUROCERT, διαπιστευμένο φορέα επαλήθευσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14064-3. Παράλληλα, η παρουσίαση των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών λαμβάνει υπόψη τις αρχές του προτύπου ISO 14021, σύμφωνα με. Με αυτή τη διαδικασία, η Anytime ενσωματώνει για πρώτη φορά στην ασφάλιση αυτοκινήτου, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να προσφέρει στους οδηγούς πιο προσωποποιημένη ενημέρωση και καλύτερη εικόνα της χρήσης του οχήματός τους.