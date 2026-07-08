Εκτός κινδύνου με τραύματα στο πόδι νοσηλεύεται ο 16χρονος που μαχαιρώθηκε τα ξημερώματα στη Λάρισα
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Αιματηρή συμπλοκή Ανήλικοι

Εκτός κινδύνου με τραύματα στο πόδι νοσηλεύεται ο 16χρονος που μαχαιρώθηκε τα ξημερώματα στη Λάρισα

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αιόλου κοντά στο 2ο Γενικό Λύκειο

Εκτός κινδύνου με τραύματα στο πόδι νοσηλεύεται ο 16χρονος που μαχαιρώθηκε τα ξημερώματα στη Λάρισα
UPD:
Εκτός κινδύνου με τραύματα στο πόδι τα οποία δεν κρίνονται επικίνδυνα για την υγεία του, νοσηλεύεται ο ένας εκ των δύο ανηλίκων που έπεσαν θύματα επίθεσης από ομάδα νεαρών χθες τα ξημερώματα στη Λάρισα.

Το σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην οδό Αιόλου κοντά στο 2ο Γενικό Λύκειο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκαν δύο νεαροί, κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr αιγυπτιακής καταγωγής, 16 και 17 ετών.

Οι δύο ανήλικοι θύματα φιλοξενούνται σε διαμερίσματα δομής της Λάρισας.

Διερχόμενοι και κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κατέφτασε στο σημείο, τον παρέλαβε και το μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 17χρονος έλαβε άμεσα εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική.
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