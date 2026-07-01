Ανοίγει η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου της HELLENiQ ENERGY

18 χρόνια στήριξης των νέων που διακρίνονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, μέσα από το πρόγραμμα «Empowering Youth» για τους αριστούχους αποφοίτους Λυκείων από το Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη