Ως λογιστές παρουσιάστηκαν οι απατεώνες που άρπαξαν €20.000 και κοσμήματα από τη μητέρα της δικηγόρου Εβίτας Βαρελά: «Έχει ζήσει 40 χρόνια στο εξωτερικό και είναι πιο ευκολόπιστη»
Ως λογιστές παρουσιάστηκαν οι απατεώνες που άρπαξαν €20.000 και κοσμήματα από τη μητέρα της δικηγόρου Εβίτας Βαρελά: «Έχει ζήσει 40 χρόνια στο εξωτερικό και είναι πιο ευκολόπιστη»
Κατά 95% οι δράστες είναι Ρομά, η μητέρα μου είναι σε κατάσταση σοκ, δήλωσε η δικηγόρος
Για την περιπέτεια της μητέρας της που «κόστισε» 20.000 ευρώ και κοσμήματα, μίλησε το πρωί της Τετάρτης η δικηγόρος Εβίτα Βαρελά.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ για τη μητέρα της «είναι μια γυναίκα που ήταν 40 χρόνια έξω, διοικούσε τεράστια εταιρεία στο γερμανικό τμήμα της Ελβετίας. Έχει ζήσει 40 χρόνια στο εξωτερικό και είναι πιο ευκολόπιστη».
Περιγράφοντας τι συνέβη το πρωινό της 3ης Ιουλίου όταν χτύπησαν οι απατεώνες, η κυρία Βαρελά είπε ότι οι δράστες «γνώριζαν το δικό της όνομα, το δικό μου και άλλα στοιχεία. Γνώριζαν πού μένουμε και άλλα στοιχεία της οικογένειας και αυτό σημαίνει ότι ήταν οργανωμένο».
Σύμφωνα με την ίδια ο άνδρας και η γυναίκα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που πλησίασε τη μητέρα της, «παρουσιάστηκαν ως λογιστές».
Περιγράφοντάς τους, η δικηγόρος είπε ότι «ήταν ένα καλοβαλμένο ζευγάρι, καλοντυμένο, που φορούσαν πουκάμισο με μακριά μανίκια που σημαίνει ότι κάτι ήθελαν να κρύψουν»
«Η μητέρα μου είναι σε σοκ, δεν μπορεί να καταλάβει πώς την πάτησε» συνέχισε η κυρία Βαρελά, η οποία πρόσθεσε ότι «είχαμε πάρει κάμερες αλλά δεν τις είχαμε συνδέσει».
Σύμφωνα με την δικηγόρο «οι δράστες τέτοιων εγκληματικών πράξεων κατά 95% είναι Ρομά. Πρέπει να μπούμε στους καταυλισμούς να βρούμε τα κλοπιμαία» διαμηνύοντας «εγώ θα τους βρω, θα τους βρούμε όλοι μαζί».
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ για τη μητέρα της «είναι μια γυναίκα που ήταν 40 χρόνια έξω, διοικούσε τεράστια εταιρεία στο γερμανικό τμήμα της Ελβετίας. Έχει ζήσει 40 χρόνια στο εξωτερικό και είναι πιο ευκολόπιστη».
Περιγράφοντας τι συνέβη το πρωινό της 3ης Ιουλίου όταν χτύπησαν οι απατεώνες, η κυρία Βαρελά είπε ότι οι δράστες «γνώριζαν το δικό της όνομα, το δικό μου και άλλα στοιχεία. Γνώριζαν πού μένουμε και άλλα στοιχεία της οικογένειας και αυτό σημαίνει ότι ήταν οργανωμένο».
Σύμφωνα με την ίδια ο άνδρας και η γυναίκα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που πλησίασε τη μητέρα της, «παρουσιάστηκαν ως λογιστές».
Περιγράφοντάς τους, η δικηγόρος είπε ότι «ήταν ένα καλοβαλμένο ζευγάρι, καλοντυμένο, που φορούσαν πουκάμισο με μακριά μανίκια που σημαίνει ότι κάτι ήθελαν να κρύψουν»
«Η μητέρα μου είναι σε σοκ, δεν μπορεί να καταλάβει πώς την πάτησε» συνέχισε η κυρία Βαρελά, η οποία πρόσθεσε ότι «είχαμε πάρει κάμερες αλλά δεν τις είχαμε συνδέσει».
Σύμφωνα με την δικηγόρο «οι δράστες τέτοιων εγκληματικών πράξεων κατά 95% είναι Ρομά. Πρέπει να μπούμε στους καταυλισμούς να βρούμε τα κλοπιμαία» διαμηνύοντας «εγώ θα τους βρω, θα τους βρούμε όλοι μαζί».
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