Ως λογιστές παρουσιάστηκαν οι απατεώνες που άρπαξαν €20.000 και κοσμήματα από τη μητέρα της δικηγόρου Εβίτας Βαρελά: «Έχει ζήσει 40 χρόνια στο εξωτερικό και είναι πιο ευκολόπιστη»