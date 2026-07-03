«Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα»: Η ξεχωριστή βραδιά της Allwyn που ένωσε τις σημαντικότερες δυνάμεις του ελληνικού αθλητισμού

Λευτέρης Σουλτάτος, Βάσω Λασκαράκη, Γιώργος Καπουτζίδης

Βασίλης Σπανούλης, Θοδωρής Παπαλουκάς, Νίκος Ζήσης

Νάγια Πλάκα, Jan Karas, Χαρά Κοντοχρήστου, Νίκος Γιαννουλίδης, Χάρης Χρυσοχοΐδης, Γιώργος Καπουτζίδης, Αγάπη Γιαννακάκη

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Οδυσσέας Χριστοφόρου

Δημήτρης Σαλπιγγίδης, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Βασίλης Τοροσίδης

Βασίλης Τολιόπουλος, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Τατιάνα Στεφανίδου, Ντορέττα Παπαδημητρίου

Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Μανώλης Σταυρουλάκης

Μία από τις πιο ξεχωριστές συναντήσεις του φετινού καλοκαιριού, με επίκεντρο τον αθλητισμό και τους ανθρώπους του, πραγματοποίησε η Allwyn. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι των πέντε μεγαλύτερων αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας, τις οποίες η Allwyn στηρίζει χορηγικά, Ολυμπιονίκες, αθλητές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με το εθνόσημο, καθώς και προσωπικότητες από τον χώρο των media και της showbiz.Η βραδιά, που είχε παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη, συνδύασε γιορτινή διάθεση, αθλητική ενέργεια και λαμπερές παρουσίες, με κοινό παρονομαστή την αγάπη για τον αθλητισμό.Με κεντρικό μήνυμα «Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα», η εκδήλωση ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας και των κοινών αξιών, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον ουσιαστικό δεσμό της Allwyn με τις εθνικές ομάδες και τους αθλητές. Η εταιρεία, εξάλλου, επενδύει διαχρονικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού, αναδεικνύει τους ανθρώπους πίσω από την επιτυχία και δημιουργεί ουσιαστικές συνδέσεις με τους φιλάθλους, μέσα από αυθεντικές εμπειρίες και μοναδικές συγκινήσεις.Δείτε στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά: