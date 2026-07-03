«Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα»: Η ξεχωριστή βραδιά της Allwyn που ένωσε τις σημαντικότερες δυνάμεις του ελληνικού αθλητισμού
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«Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα»: Η ξεχωριστή βραδιά της Allwyn που ένωσε τις σημαντικότερες δυνάμεις του ελληνικού αθλητισμού

Ποιοι έδωσαν το παρών στη λαμπερή εκδήλωση

«Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα»: Η ξεχωριστή βραδιά της Allwyn που ένωσε τις σημαντικότερες δυνάμεις του ελληνικού αθλητισμού
Μία από τις πιο ξεχωριστές συναντήσεις του φετινού καλοκαιριού, με επίκεντρο τον αθλητισμό και τους ανθρώπους του, πραγματοποίησε η Allwyn. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι των πέντε μεγαλύτερων αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας, τις οποίες η Allwyn στηρίζει χορηγικά, Ολυμπιονίκες, αθλητές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με το εθνόσημο, καθώς και προσωπικότητες από τον χώρο των media και της showbiz.
«Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα»: Η ξεχωριστή βραδιά της Allwyn που ένωσε τις σημαντικότερες δυνάμεις του ελληνικού αθλητισμού
Λευτέρης Σουλτάτος, Βάσω Λασκαράκη, Γιώργος Καπουτζίδης

Η βραδιά, που είχε παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη, συνδύασε γιορτινή διάθεση, αθλητική ενέργεια και λαμπερές παρουσίες, με κοινό παρονομαστή την αγάπη για τον αθλητισμό.
«Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα»: Η ξεχωριστή βραδιά της Allwyn που ένωσε τις σημαντικότερες δυνάμεις του ελληνικού αθλητισμού
Βασίλης Σπανούλης, Θοδωρής Παπαλουκάς, Νίκος Ζήσης
«Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα»: Η ξεχωριστή βραδιά της Allwyn που ένωσε τις σημαντικότερες δυνάμεις του ελληνικού αθλητισμού
Νάγια Πλάκα, Jan Karas, Χαρά Κοντοχρήστου, Νίκος Γιαννουλίδης, Χάρης Χρυσοχοΐδης, Γιώργος Καπουτζίδης, Αγάπη Γιαννακάκη

Με κεντρικό μήνυμα «Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα», η εκδήλωση ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας και των κοινών αξιών, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον ουσιαστικό δεσμό της Allwyn με τις εθνικές ομάδες και τους αθλητές. Η εταιρεία, εξάλλου, επενδύει διαχρονικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού, αναδεικνύει τους ανθρώπους πίσω από την επιτυχία και δημιουργεί ουσιαστικές συνδέσεις με τους φιλάθλους, μέσα από αυθεντικές εμπειρίες και μοναδικές συγκινήσεις.

Δείτε στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά:
 
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Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα: Η Allwyn ένωσε τις κορυφαίες δυνάμεις του ελληνικού αθλητισμού.


«Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα»: Η ξεχωριστή βραδιά της Allwyn που ένωσε τις σημαντικότερες δυνάμεις του ελληνικού αθλητισμού
Οδυσσέας Χριστοφόρου
«Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα»: Η ξεχωριστή βραδιά της Allwyn που ένωσε τις σημαντικότερες δυνάμεις του ελληνικού αθλητισμού
Δημήτρης Σαλπιγγίδης, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Βασίλης Τοροσίδης
«Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα»: Η ξεχωριστή βραδιά της Allwyn που ένωσε τις σημαντικότερες δυνάμεις του ελληνικού αθλητισμού
Βασίλης Τολιόπουλος, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης
«Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα»: Η ξεχωριστή βραδιά της Allwyn που ένωσε τις σημαντικότερες δυνάμεις του ελληνικού αθλητισμού
Τατιάνα Στεφανίδου, Ντορέττα Παπαδημητρίου
«Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα»: Η ξεχωριστή βραδιά της Allwyn που ένωσε τις σημαντικότερες δυνάμεις του ελληνικού αθλητισμού
Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Μανώλης Σταυρουλάκης

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