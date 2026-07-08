Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, πάνω από τα $76 το Brent
Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, πάνω από τα $76 το Brent
Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων απειλεί να υπονομεύσει την εύθραυστη εκεχειρία, ενώ τις τιμές ενισχύει και η απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να αποσύρει την εξαίρεση που επέτρεπε στο Ιράν να πωλεί πετρέλαιο
Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία εξαπολύθηκαν ως αντίποινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.
Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate, παράδοσης Αυγούστου, ενισχύθηκαν νωρίτερα κατά 2,87%, στα 72,46 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, με παράδοση Σεπτεμβρίου, κατέγραψε άνοδο 2,75%, στα 76,18 δολάρια το βαρέλι.
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε «σειρά ισχυρών πληγμάτων» κατά του Ιράν, μετά τις επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει «βαρύ κόστος» για τη στοχοποίηση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.
«Τα πλήγματα αποτελούν απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Η επιθετικότητα του Ιράν ήταν αδικαιολόγητη, επικίνδυνη και σαφής παραβίαση της εκεχειρίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X το αμερικανικό Κεντρικό Διοικητήριο.
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Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate, παράδοσης Αυγούστου, ενισχύθηκαν νωρίτερα κατά 2,87%, στα 72,46 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, με παράδοση Σεπτεμβρίου, κατέγραψε άνοδο 2,75%, στα 76,18 δολάρια το βαρέλι.
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε «σειρά ισχυρών πληγμάτων» κατά του Ιράν, μετά τις επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει «βαρύ κόστος» για τη στοχοποίηση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.
«Τα πλήγματα αποτελούν απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Η επιθετικότητα του Ιράν ήταν αδικαιολόγητη, επικίνδυνη και σαφής παραβίαση της εκεχειρίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X το αμερικανικό Κεντρικό Διοικητήριο.
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