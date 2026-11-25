Τα παιδιά παραμένουν υπό αστυνομική φύλαξη στο Ιπποκράτειο, σε καλή κατάσταση η υγεία τους – Τι θα γίνει με τη φροντίδα τους

Θεσσαλονίκης.



Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στους ισχυρισμούς που θα προβάλουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, στην ποινική τους μεταχείριση, αλλά και στην τύχη των δύο ανήλικων παιδιών.







Το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, τα παιδιά έκλαιγαν γοερά και φώναζαν, με αποτέλεσμα οι γείτονες να ειδοποιήσουν την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και,



Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε χθες το



«Τα παιδάκια είναι σε πολύ καλή κατάσταση» Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, Γιώργος Δόντσιος, «τα παιδάκια είναι σε πολύ καλή κατάσταση και οι μέχρι τώρα εξετάσεις που έγιναν είναι όλες καλές» και πρόσθεσε ότι «παραμένουν με αστυνομική φύλαξη και αύριο (25/11) περιμένουμε τη δικάσιμο (σ.σ. της μητέρας και του συντρόφου της) για να δούμε τι θα γίνει».



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Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες διαμονής για τα δύο παιδιά.



Ο κ. Δόντσιος αναφέρθηκε και στο ευρύτερο πρόβλημα της φιλοξενίας ανηλίκων σε παιδιατρικά τμήματα νοσοκομείων, επισημαίνοντας την ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων δομών, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις παιδιά παραμένουν υπό αστυνομική φύλαξη στα νοσοκομεία ακόμη και για μήνες.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, περισσότερα από 60 παιδιά εκτιμάται ότι φιλοξενούνται αυτή την περίοδο στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, ενώ μόνο στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης καταγράφονται περίπου 20 αντίστοιχα περιστατικά κάθε χρόνο.



Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να βρεθούν σήμερα η μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών και ο σύντροφός της, οι οποίοι φέρονται να άφησαν τα παιδιά, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, μόνα τους στο σπίτι για περισσότερες από πέντε ώρες, στην περιοχή των ΑμπελοκήπωνΠλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στους ισχυρισμούς που θα προβάλουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, στην ποινική τους μεταχείριση, αλλά και στην τύχη των δύο ανήλικων παιδιών.Υπενθυμίζεται ότι τα δύο παιδιά, το 4χρονο κοριτσάκι και το 2χρονο αγοράκι είναι πολύ καλά στην υγεία τους ενώ εξακολουθούν να φιλοξενούνται, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.Το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, τα παιδιά έκλαιγαν γοερά και φώναζαν, με αποτέλεσμα οι γείτονες να ειδοποιήσουν την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, αφού έσπασαν την πόρτα, μπήκαν στο διαμέρισμα , όπου διαπίστωσαν τις συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκονταν τα δύο ανήλικα.Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε χθες το protothema.gr , στο πάτωμα του διαμερίσματος υπήρχαν πεταμένα ρούχα, σκουπίδια και ακαθαρσίες, ενώ το 2χρονο αγοράκι ήταν λερωμένο από την κορυφή έως τα νύχια, με έναν από τους δύο αστυνομικούς να σπεύδει να του αλλάξει την πάνα και τα ρούχα.Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, Γιώργος Δόντσιος, «τα παιδάκια είναι σε πολύ καλή κατάσταση και οι μέχρι τώρα εξετάσεις που έγιναν είναι όλες καλές» και πρόσθεσε ότι «παραμένουν με αστυνομική φύλαξη και αύριο (25/11) περιμένουμε τη δικάσιμο (σ.σ. της μητέρας και του συντρόφου της) για να δούμε τι θα γίνει».«Εμείς ευχόμαστε η μητέρα να μπορεί να έχει τα παιδιά με κάποια προστασία, να τα πάρει με επίβλεψη. Γιατί είναι κακό για τα παιδιά να μένουν για μεγάλο διάστημα σε τέτοιους είδους χώρους», είπε ο κ. Δόντσιος, αναφερόμενος στις κλίνες του Τμήματος Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων.Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες διαμονής για τα δύο παιδιά.Ο κ. Δόντσιος αναφέρθηκε και στο ευρύτερο πρόβλημα της φιλοξενίας ανηλίκων σε παιδιατρικά τμήματα νοσοκομείων, επισημαίνοντας την ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων δομών, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις παιδιά παραμένουν υπό αστυνομική φύλαξη στα νοσοκομεία ακόμη και για μήνες.Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, περισσότερα από 60 παιδιά εκτιμάται ότι φιλοξενούνται αυτή την περίοδο στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, ενώ μόνο στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης καταγράφονται περίπου 20 αντίστοιχα περιστατικά κάθε χρόνο.

«Ευελπιστούμε το θέμα αυτό και ως εργαζόμενοι στα νοσοκομεία το θέμα αυτό να βρει μια λύση γιατί σύμφωνα με κάποια στοιχεία που έχουμε, στην Αθήνα το πρόβλημα είναι τεράστιο σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει στα παιδιατρικά νοσοκομεία των Αθηνών να φιλοξενούνται πάνω από 60 παιδιά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη και ειδικά σε εμάς στο “Ιπποκράτειο” σύμφωνα με κάποια πρόχειρα στοιχεία έχουμε γύρω στα 20 περιστατικά με παιδιά κάθε χρόνο και το πρόβλημα είναι και για τον ψυχισμό των παιδιών, δεν είναι σωστό να παραμένουν τα παιδιά αυτά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, θα πρέπει να βρίσκονται κάποιες δομές όπου θα μπορούν να φιλοξενηθούν γιατί πιστέψτε υπάρχουν φορές που παιδιά μένουν για αρκετά μεγάλο διάστημα στο νοσοκομείο προκειμένου να έχουν τη φιλοξενία. Μιλάμε για μήνες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί», είπε ο κ. Δόντσιος.