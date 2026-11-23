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Τουλάχιστον πέντε τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στη Λουιζιάνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τουλάχιστον πέντε τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στη Λουιζιάνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν το πρώτο βαγόνι της μηχανής του τρένου και δύο βαγόνια που μετέφεραν αποσκευές - Το 18-τροχο φορτηγό μετέφερε μία μπουλντόζα, η οποία κατέληξε αναποδογυρισμένη δίπλα στις ράγες
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση τρένου της Amtrak με φορτηγό το απόγευμα της Κυριακής (22/11) ανατολικά της Λαφαγιέτ στη Λουιζιάνα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Amtrak (ο εθνικός σιδηροδρομικός φορέας υπεραστικών επιβατικών μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών) η σύγκρουση σημειώθηκε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές και είχε ως αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό του πρώτου βαγονιού της μηχανής του τρένου και δύο βαγόνια που μετέφεραν αποσκευές.
«Όλα τα επιβατικά βαγόνια παρέμειναν όρθια», ξεκαθάρισε η εταιρεία, ενώ στο τρένο επέβαιναν συνολικά 95 άτομα. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με λεωφορείο.
Δείτε φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος:
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Amtrak (ο εθνικός σιδηροδρομικός φορέας υπεραστικών επιβατικών μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών) η σύγκρουση σημειώθηκε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές και είχε ως αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό του πρώτου βαγονιού της μηχανής του τρένου και δύο βαγόνια που μετέφεραν αποσκευές.
«Όλα τα επιβατικά βαγόνια παρέμειναν όρθια», ξεκαθάρισε η εταιρεία, ενώ στο τρένο επέβαιναν συνολικά 95 άτομα. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με λεωφορείο.
Όπως ανέφερε η λοχίας Άσλεϊ Γουντ του Αστυνομικού Τμήματος της Λαφαγιέτ οι τραυματισμοί ήταν ελαφρείς και μερικοί επιβάτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Επίσης, το 18-τροχο φορτηγό που συγκρούστηκε με το τρένο μετέφερε μια μπουλντόζα, η οποία κατέληξε αναποδογυρισμένη δίπλα στις ράγες.
Several people were injured after an Amtrak train collided with an 18-wheeler near Lafayette, Louisiana, causing two train cars to derail. Multiple passengers were taken to nearby hospitals. https://t.co/rhJG1iuOFZ— Breaking911 (@Breaking911) November 23, 2026
«Το προσωπικό της Ομάδας Επικίνδυνων Υλικών και Διάσωσης εξασφάλισε ότι ο χώρος του ατυχήματος ήταν ασφαλής, ώστε οι πρώτοι ανταποκριτές να μπορέσουν να βοηθήσουν τους τραυματίες και να ελέγξουν την κατάσταση των υπόλοιπων επιβατών», ανέφεραν αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής. «Μόλις κατέστη ασφαλές για τους επιβάτες να αποβιβαστούν, οι πυροσβέστες τους συνόδευσαν σε ασφαλές σημείο μαζί με τις αποσκευές τους».
Several people injured after Amtrak train collides with 18-wheeler in Lafayette, Louisiana, causing 2 train cars to derail. (Video: WAFB) https://t.co/dbGoIX9WX3— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 23, 2026
Δείτε φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος:
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