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Ημερήσιο όριο στους επισκέπτες εξετάζει και το Σαμονί στην Ελβετία
Ημερήσιο όριο στους επισκέπτες εξετάζει και το Σαμονί στην Ελβετία
Μέχρι και 4.000 την ημέρα επισκέπτονται τους θερινούς μήνες προστατευμένα σημεία υψηλής περιβαλλοντικής αξίας
Χειμώνα και καλοκαίρι το Σαμονί στην Ελβετία είναι πόλος έλξης για τους τουρίστες που θαυμάζουν από εκεί το Λευκό Όρος, την υψηλότερη κορυφή των Άλπεων.
Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός τους πολλαπλασιάζεται ραγδαία, τόσο ώστε πολλές ημέρες το καλοκαίρι μέχρι και 4.000 τουρίστες ανεβαίνουν με τα πόδια ή με το τελεφερίκ για το φυσικό καταφύγιο Aiguilles Rouges.
Όλο και περισσότεροι κατεβαίνουν απογοητευμένοι από τον συνωστισμό που συναντούν εκεί, χωρίς να λείπουν και προβλήματα με τα σκουπίδια και την γενικότερη απειλή στο οικοσύστημα από τα πλήθη των επισκεπτών.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η πόλη ετοιμάζεται να βάλει όριο στον ημερήσιο αριθμό των επισκεπτών στις διάσημες λίμνες της περιοχής (Lac Blanc και Lacs des Chéserys).
Ο δήμαρχος του Σαμονί, Φρανσουά-Ξαβιέ Λαφάν, όπως γράφει ο Guardian, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο Ιούνιο οι επισκέπτες θα πρέπει να κλείνουν από πριν την επίσκεψή τους. Θα λαμβάνουν έναν κωδικό QR με τον οποίο θα επισκέπτονται το Σαμονί.
Το σχέδιο, που θα πρέπει να εγκριθεί από την νομαρχία, προβλέπει 600 με 1.000 επισκέπτες την ημέρα από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο στη Lac Blanc. Αν αποδώσει, μελλοντικά η προστασία θα επεκταθεί και σε άλλα σημεία.
Την ιδέα είχε ο δήμαρχος μετά την επίσκεψή του στην Μασσαλία όπου η επίσκεψη στο εθνικό πάρκο Καλάνκ από το 2022 είναι περιορισμένη.
Ενδιαφέρον είναι ότι η περιοχή κοντά στη Lac Blanc είναι ιδιόκτητη, καθώς την κατέχουν εδώ και αιώνες 35 οικογένειες. Ένας από τους ιδιοκτήτες της γης δεν διαφωνεί με την επιβολή περιορισμών, αλλά θα προτιμούσε να υπάρχει εισιτήριο εισόδου για την πρόσβαση.
Ο Λαφάν, που εξελέγη τον Μάρτιο, έχει θέσει σε προτεραιότητα τα ζητήματα περιορισμού των τουριστών. Εξετάζει ακόμη την επιβολή ελέγχων για τους δρομείς του υπερμαραθώνιου του Λευκού Όρους (Ultra-Trail du Mont Blanc), το οποίο οι δρομείς τρέχουν γύρω από το βουνό. Η διοργάνωση ξεκίνησε το 2003 και πλέον προσελκύει 10.000 δρομείς και πάνω από 50.000 επισκέπτες.
Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός τους πολλαπλασιάζεται ραγδαία, τόσο ώστε πολλές ημέρες το καλοκαίρι μέχρι και 4.000 τουρίστες ανεβαίνουν με τα πόδια ή με το τελεφερίκ για το φυσικό καταφύγιο Aiguilles Rouges.
Όλο και περισσότεροι κατεβαίνουν απογοητευμένοι από τον συνωστισμό που συναντούν εκεί, χωρίς να λείπουν και προβλήματα με τα σκουπίδια και την γενικότερη απειλή στο οικοσύστημα από τα πλήθη των επισκεπτών.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η πόλη ετοιμάζεται να βάλει όριο στον ημερήσιο αριθμό των επισκεπτών στις διάσημες λίμνες της περιοχής (Lac Blanc και Lacs des Chéserys).
Ο δήμαρχος του Σαμονί, Φρανσουά-Ξαβιέ Λαφάν, όπως γράφει ο Guardian, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο Ιούνιο οι επισκέπτες θα πρέπει να κλείνουν από πριν την επίσκεψή τους. Θα λαμβάνουν έναν κωδικό QR με τον οποίο θα επισκέπτονται το Σαμονί.
Το σχέδιο, που θα πρέπει να εγκριθεί από την νομαρχία, προβλέπει 600 με 1.000 επισκέπτες την ημέρα από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο στη Lac Blanc. Αν αποδώσει, μελλοντικά η προστασία θα επεκταθεί και σε άλλα σημεία.
Την ιδέα είχε ο δήμαρχος μετά την επίσκεψή του στην Μασσαλία όπου η επίσκεψη στο εθνικό πάρκο Καλάνκ από το 2022 είναι περιορισμένη.
Ενδιαφέρον είναι ότι η περιοχή κοντά στη Lac Blanc είναι ιδιόκτητη, καθώς την κατέχουν εδώ και αιώνες 35 οικογένειες. Ένας από τους ιδιοκτήτες της γης δεν διαφωνεί με την επιβολή περιορισμών, αλλά θα προτιμούσε να υπάρχει εισιτήριο εισόδου για την πρόσβαση.
Ο Λαφάν, που εξελέγη τον Μάρτιο, έχει θέσει σε προτεραιότητα τα ζητήματα περιορισμού των τουριστών. Εξετάζει ακόμη την επιβολή ελέγχων για τους δρομείς του υπερμαραθώνιου του Λευκού Όρους (Ultra-Trail du Mont Blanc), το οποίο οι δρομείς τρέχουν γύρω από το βουνό. Η διοργάνωση ξεκίνησε το 2003 και πλέον προσελκύει 10.000 δρομείς και πάνω από 50.000 επισκέπτες.
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