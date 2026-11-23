Η Λιβύη καταδικάζει τις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη
Η Λιβύη καταδικάζει τις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη
«Η συνέχιση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν παρέχει σε καμία από τις δύο πλευρές το δικαίωμα να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Λιβύης ή στα χωρικά της ύδατα», απαντά το ΥΠΕΞ της Λιβύης στο Ζελένσκι
Η κυβέρνηση που εδρεύει στην Τρίπολη καταδίκασε σήμερα τις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που στοχοποίησαν ρωσικά πολεμικά κοντά στην πόλη της Βεγγάζης, λέγοντας ότι η Λιβύη δεν θα αποδεχθεί να εμπλακεί στη Ρώσο-ουκρανική σύγκρουση.
Απαντώντας στις δηλώσεις του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ρωσικών πολεμικών πλοίων ανοικτά της Βεγγάζης, το υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης αναφέρει σε δήλωσή του: «Η συνέχιση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν παρέχει σε καμία από τις δύο πλευρές το δικαίωμα να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Λιβύης ή στα χωρικά της ύδατα».
Επιπλέον, αναφέρει ότι δεν θα επιτρέπεται σε ξένες δυνάμεις να χρησιμοποιούν τα λιμάνια και τις πολιτικές υποδομές της Λιβύης για στρατιωτικούς σκοπούς.
Απαντώντας στις δηλώσεις του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ρωσικών πολεμικών πλοίων ανοικτά της Βεγγάζης, το υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης αναφέρει σε δήλωσή του: «Η συνέχιση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν παρέχει σε καμία από τις δύο πλευρές το δικαίωμα να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Λιβύης ή στα χωρικά της ύδατα».
Ukraine takes its fight against Russia to the shores of North Africa, claiming to have sunk a warship off the coast of Libya in its latest expansion of the war. https://t.co/Enh6k3WGX4— NBC News (@NBCNews) November 23, 2026
Επιπλέον, αναφέρει ότι δεν θα επιτρέπεται σε ξένες δυνάμεις να χρησιμοποιούν τα λιμάνια και τις πολιτικές υποδομές της Λιβύης για στρατιωτικούς σκοπούς.
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