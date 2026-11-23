Η Λιβύη καταδικάζει τις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη

«Η συνέχιση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν παρέχει σε καμία από τις δύο πλευρές το δικαίωμα να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Λιβύης ή στα χωρικά της ύδατα», απαντά το ΥΠΕΞ της Λιβύης στο Ζελένσκι