Στο βίντεο διακρίνεται ένα ασημί αυτοκίνητο να βγαίνει από τον δρόμο και να κινείται ανεξέλεγκτα προς τη στάση, προκαλώντας πανικό σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο περιμένοντας το δρομολόγιό τους





Όπως αναφέρει η







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Shocking CCTV footage from Lady Margaret Road in Southall showing a car losing control and crashing in to a bus shelter https://t.co/hlD4zzOu0S — London & UK Street News (@CrimeLdn) November 20, 2026

Η στιγμή που το αυτοκίνητο διαλύει τη στάση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιστατικό συνέβη στις 10:56 το πρωί, κοντά στη λεωφόρο Κάρλαϊλ, σε σημείο όπου υπάρχει μικρός κυκλικός κόμβος.



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Οι εικόνες από την κάμερα ασφαλείας αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Ένας άνδρας που βρισκόταν μέσα στο στέγαστρο της στάσης πέφτει στο έδαφος από την πρόσκρουση, αλλά καταφέρνει αμέσως μετά να σηκωθεί και να τρέξει προς ασφαλές σημείο.



Ένας δεύτερος πεζός εκτινάσσεται προς τα πίσω, καθώς το αυτοκίνητο καταστρέφει το στέγαστρο. Παρά τη δύναμη της πρόσκρουσης, καταφέρνει επίσης να σηκωθεί και να απομακρυνθεί περπατώντας.



Απεγκλώβισαν τον οδηγό – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου και ασθενοφόρα, ενώ κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο αεροδιακομιδών.



Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο δυτικό Λονδίνο , όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε στάση λεωφορείου, την ώρα που πολίτες περίμεναν να επιβιβαστούν.Όπως αναφέρει η Daily Mail , το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/11), στην περιοχή Σάουθολ, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο διακρίνεται ένα ασημί αυτοκίνητο να βγαίνει από τον δρόμο και να κινείται ανεξέλεγκτα προς τη στάση, προκαλώντας πανικό στους πεζούς που βρίσκονταν στο σημείο.Ένας από τους πολίτες γλίτωσε την τελευταία στιγμή, καθώς κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο της πρόσκρουσης, ενώ άλλοι δύο φαίνονται να πέφτουν στο έδαφος από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιστατικό συνέβη στις 10:56 το πρωί, κοντά στη λεωφόρο Κάρλαϊλ, σε σημείο όπου υπάρχει μικρός κυκλικός κόμβος.Το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, κινήθηκε με ταχύτητα κατά μήκος του, χτύπησε έναν τοίχο και στη συνέχεια έπεσε πάνω στη στάση λεωφορείου στην οδό Λέιντι Μάργκαρετ.Οι εικόνες από την κάμερα ασφαλείας αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Ένας άνδρας που βρισκόταν μέσα στο στέγαστρο της στάσης πέφτει στο έδαφος από την πρόσκρουση, αλλά καταφέρνει αμέσως μετά να σηκωθεί και να τρέξει προς ασφαλές σημείο.Ένας δεύτερος πεζός εκτινάσσεται προς τα πίσω, καθώς το αυτοκίνητο καταστρέφει το στέγαστρο. Παρά τη δύναμη της πρόσκρουσης, καταφέρνει επίσης να σηκωθεί και να απομακρυνθεί περπατώντας.Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου και ασθενοφόρα, ενώ κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο αεροδιακομιδών.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση των πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό του.



Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου ανέφερε: «Ένα όχημα συγκρούστηκε με στάση λεωφορείου και τοίχο. Οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν επιχείρηση για να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα που είχε παγιδευτεί μέσα στο αυτοκίνητο εξαιτίας της σύγκρουσης». Όπως πρόσθεσε, «του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με την Υπηρεσία Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας με Ελικόπτερο».



Παράλληλα, όπως τόνισε, ένας άνδρας πεζός δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.



Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι ειδοποιήθηκε στις 10:57 το πρωί της Παρασκευής για τραυματισμό στην οδό Λέιντι Μάργκαρετ, στην περιοχή Σάουθολ.



«Στείλαμε στο σημείο πληρώματα ασθενοφόρων, έναν διασώστη με όχημα ταχείας επέμβασης, έναν υπεύθυνο διαχείρισης περιστατικών και έναν επικεφαλής κλινικής ομάδας. Κινητοποιήσαμε επίσης το ελικόπτερο αεροδιακομιδών του Λονδίνου», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.



«Προσφέραμε τις πρώτες βοήθειες σε δύο τραυματίες στο σημείο και τους μεταφέραμε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.



Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή, ενώ τοποθετήθηκαν προστατευτικά παραπετάσματα γύρω από το σημείο του τροχαίου.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια για τα οποία ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ούτε έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών.



Η σύγκρουση προκάλεσε προβλήματα και στην κυκλοφορία των λεωφορείων.