Ο Τραμπ συγχαίρει την NVIDIA για την επαναφορά του Χουάνγκ: Πήραν τη σωστή απόφαση, είναι μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός
Ο Τραμπ συγχαίρει την NVIDIA για την επαναφορά του Χουάνγκ: Πήραν τη σωστή απόφαση, είναι μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως «η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στην NVIDIA, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA για την απόφαση να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO της εταιρείας.
Όπως υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος «η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στην NVIDIA, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας».
«Σε προσωπικό επίπεδο, έχω γνωρίσει τον Τζένσεν και μπορώ να πω ότι είναι ένας μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός», υπογράμμισε.
Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στην NVIDIA ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ίδιος έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά».
«Ξεχωριστά, η NVIDIA θα πρέπει να συνεχίσει τη διεξοδική εσωτερική έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εκπληρώνει τις νομικές της υποχρεώσεις και το πατριωτικό της καθήκον για την προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ», πρόσθεε.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA έλαβε τη σωστή και ορθή απόφαση να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στην NVIDIA, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στην NVIDIA ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ίδιος έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά. Σε προσωπικό επίπεδο, έχω γνωρίσει τον Τζένσεν και μπορώ να πω ότι είναι ένας μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός. Ξεχωριστά, η NVIDIA θα πρέπει να συνεχίσει τη διεξοδική εσωτερική έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εκπληρώνει τις νομικές της υποχρεώσεις και το πατριωτικό της καθήκον για την προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Συγχαρητήρια στον Τζένσεν, στο Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών — και, φυσικά, σε ολόκληρο τον κόσμο! Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».
Όπως υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος «η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στην NVIDIA, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας».
«Σε προσωπικό επίπεδο, έχω γνωρίσει τον Τζένσεν και μπορώ να πω ότι είναι ένας μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός», υπογράμμισε.
Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στην NVIDIA ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ίδιος έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά».
«Ξεχωριστά, η NVIDIA θα πρέπει να συνεχίσει τη διεξοδική εσωτερική έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εκπληρώνει τις νομικές της υποχρεώσεις και το πατριωτικό της καθήκον για την προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ», πρόσθεε.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA έλαβε τη σωστή και ορθή απόφαση να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στην NVIDIA, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στην NVIDIA ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ίδιος έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά. Σε προσωπικό επίπεδο, έχω γνωρίσει τον Τζένσεν και μπορώ να πω ότι είναι ένας μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός. Ξεχωριστά, η NVIDIA θα πρέπει να συνεχίσει τη διεξοδική εσωτερική έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εκπληρώνει τις νομικές της υποχρεώσεις και το πατριωτικό της καθήκον για την προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Συγχαρητήρια στον Τζένσεν, στο Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών — και, φυσικά, σε ολόκληρο τον κόσμο! Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».
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