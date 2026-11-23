Ο Τραμπ συγχαίρει την NVIDIA για την επαναφορά του Χουάνγκ: Πήραν τη σωστή απόφαση, είναι μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως «η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στην NVIDIA, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας»