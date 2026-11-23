Χάκερ με την υποστήριξη της Κίνας πίσω από την τεράστια κυβερνοεπίθεση στην Κομισιόν
Χάκερ με την υποστήριξη της Κίνας πίσω από την τεράστια κυβερνοεπίθεση στην Κομισιόν
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πλατφόρμα EU Academy έχει πληγεί από την κυβερνοεπίθεση που εντοπίστηκε κατά της Επιτροπής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών της πλατφόρμας», ανέφερε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου έναν μήνα, φέρεται να συνδέεται με ομάδα χάκερ που υποστηρίζεται από την Κίνα, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών και πηγές με γνώση της υπόθεσης.
Οι πιθανοί δράστες αναφέρονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την κωδική ονομασία «Panda», ενώ η επίθεση δεν έχει ακόμη περιοριστεί πλήρως, παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.
Η παραβίαση εντοπίστηκε στις 22 Οκτωβρίου, όταν το τμήμα πληροφορικής της Επιτροπής διαπίστωσε την παρουσία κακόβουλου παράγοντα στα εσωτερικά δίκτυά της. Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε το Σάββατο στην απενεργοποίηση της δημόσιας πρόσβασης στην πλατφόρμα EU Academy, η οποία παρέχει επαγγελματική κατάρτιση και εξειδικευμένα προγράμματα μάθησης.
Η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει διαρροή ονομάτων και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προειδοποιεί τους χρήστες για πιθανές επόμενες κινήσεις από τον δράστη, όπως εκστρατείες «phishing» με βάση τα προσωπικά τους δεδομένα.
Αυτό είναι η πρώτη σοβαρή συνέπεια του συμβάντος. Για άλλα πληροφοριακά συστήματα, οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ στον κυβερνοχώρο δεν έχουν επιβκυεβαιώσει κλοπή δεδομένων που να αφορά το προσωπικό της Επιτροπής, αν και αρκετές εσωτερικές εφαρμογές τέθηκαν εκτός λειτουργίας προληπτικά και ορισμένες παραμένουν μη διαθέσιμες.
Σύμφωνα με την τρέχουσα αξιολόγηση της απειλής, ο δράστης που συνδέεται με την Κίνα δεν στόχευε συγκεκριμένα συστήματα ή άτομα, κάτι που θα απαιτούσε μια λιγότερο ορατή επίθεση. Αντίθετα, επιδίωκε να δοκιμάσει πιο γενικά πόσο βαθιά θα μπορούσε να παραβιάσει τα δίκτυα πληροφορικής της Επιτροπής.
Η υπόνοια σύνδεσης με κινεζικές υπηρεσίες ασφαλείας στηρίζεται στην πολυπλοκότητα της επίθεσης και στη χρήση του ARTEX, κινεζικού εργαλείου κυβερνοασφάλειας που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) για να εντοπίζει ευπάθειες τις οποίες μπορούν στη συνέχεια να εκμεταλλευτούν οι χάκερ.
Μεγάλες εταιρείες κυβερνοασφάλειας, όπως η Microsoft και η CrowdStrike, έχουν αποδώσει στις ομάδες Storm-0940 και Panda Vapor, που συνδέονται με την Κίνα, επιθέσεις οι οποίες χρησιμοποιούν το ARTEX για παγκόσμιες κατασκοπευτικές εκστρατείες με χρήση ΤΝ, στοχεύοντας εκατοντάδες οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.
Η Επιτροπή έχει δεχθεί άλλες δύο κυβερνοεπιθέσεις φέτος: μία στην υποδομή cloud που φιλοξενεί τον ιστότοπο Europa.eu και μία στην υποδομή κινητής τηλεφωνίας της τον Ιανουάριο.
Και οι δύο θεωρούνται ότι προέρχονται από το κινεζικό τοπίο κυβερνοαπειλών, αλλά από διαφορετικές ομάδες, και καμία δεν αποδόθηκε ποτέ επισήμως.
Η κινεζική κυβέρνηση έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί ότι χρηματοδοτεί, κατευθύνει ή υποστηρίζει ομάδες χάκερ που κατηγορούνται για κυβερνοεπιθέσεις σε ξένες κυβερνήσεις και θεσμούς.
Από τότε που η επίθεση έγινε δημόσια την περασμένη εβδομάδα, το βασικό συνδικάτο του προσωπικού της Επιτροπής έχει ασκήσει δριμεία κριτική στη διαχείριση του συμβάντος, ιδίως επειδή άφησε τους δημόσιους υπαλλήλους να ενημερωθούν γι’ αυτό από τον Τύπο.
Οι πιθανοί δράστες αναφέρονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την κωδική ονομασία «Panda», ενώ η επίθεση δεν έχει ακόμη περιοριστεί πλήρως, παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.
Η παραβίαση εντοπίστηκε στις 22 Οκτωβρίου, όταν το τμήμα πληροφορικής της Επιτροπής διαπίστωσε την παρουσία κακόβουλου παράγοντα στα εσωτερικά δίκτυά της. Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε το Σάββατο στην απενεργοποίηση της δημόσιας πρόσβασης στην πλατφόρμα EU Academy, η οποία παρέχει επαγγελματική κατάρτιση και εξειδικευμένα προγράμματα μάθησης.
Η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει διαρροή ονομάτων και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προειδοποιεί τους χρήστες για πιθανές επόμενες κινήσεις από τον δράστη, όπως εκστρατείες «phishing» με βάση τα προσωπικά τους δεδομένα.
Αυτό είναι η πρώτη σοβαρή συνέπεια του συμβάντος. Για άλλα πληροφοριακά συστήματα, οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ στον κυβερνοχώρο δεν έχουν επιβκυεβαιώσει κλοπή δεδομένων που να αφορά το προσωπικό της Επιτροπής, αν και αρκετές εσωτερικές εφαρμογές τέθηκαν εκτός λειτουργίας προληπτικά και ορισμένες παραμένουν μη διαθέσιμες.
Σύμφωνα με την τρέχουσα αξιολόγηση της απειλής, ο δράστης που συνδέεται με την Κίνα δεν στόχευε συγκεκριμένα συστήματα ή άτομα, κάτι που θα απαιτούσε μια λιγότερο ορατή επίθεση. Αντίθετα, επιδίωκε να δοκιμάσει πιο γενικά πόσο βαθιά θα μπορούσε να παραβιάσει τα δίκτυα πληροφορικής της Επιτροπής.
Η υπόνοια σύνδεσης με κινεζικές υπηρεσίες ασφαλείας στηρίζεται στην πολυπλοκότητα της επίθεσης και στη χρήση του ARTEX, κινεζικού εργαλείου κυβερνοασφάλειας που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) για να εντοπίζει ευπάθειες τις οποίες μπορούν στη συνέχεια να εκμεταλλευτούν οι χάκερ.
Μεγάλες εταιρείες κυβερνοασφάλειας, όπως η Microsoft και η CrowdStrike, έχουν αποδώσει στις ομάδες Storm-0940 και Panda Vapor, που συνδέονται με την Κίνα, επιθέσεις οι οποίες χρησιμοποιούν το ARTEX για παγκόσμιες κατασκοπευτικές εκστρατείες με χρήση ΤΝ, στοχεύοντας εκατοντάδες οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.
Η Επιτροπή έχει δεχθεί άλλες δύο κυβερνοεπιθέσεις φέτος: μία στην υποδομή cloud που φιλοξενεί τον ιστότοπο Europa.eu και μία στην υποδομή κινητής τηλεφωνίας της τον Ιανουάριο.
Και οι δύο θεωρούνται ότι προέρχονται από το κινεζικό τοπίο κυβερνοαπειλών, αλλά από διαφορετικές ομάδες, και καμία δεν αποδόθηκε ποτέ επισήμως.
Η κινεζική κυβέρνηση έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί ότι χρηματοδοτεί, κατευθύνει ή υποστηρίζει ομάδες χάκερ που κατηγορούνται για κυβερνοεπιθέσεις σε ξένες κυβερνήσεις και θεσμούς.
Από τότε που η επίθεση έγινε δημόσια την περασμένη εβδομάδα, το βασικό συνδικάτο του προσωπικού της Επιτροπής έχει ασκήσει δριμεία κριτική στη διαχείριση του συμβάντος, ιδίως επειδή άφησε τους δημόσιους υπαλλήλους να ενημερωθούν γι’ αυτό από τον Τύπο.
Αξιωματούχος της Επιτροπής απέρριψε αυτή την κριτική, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν προβλέπεται δημόσια επικοινωνία, καθώς θα προειδοποιούσε τον κακόβουλο δράστη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μέτρα αντιμετώπισης.
Η μυστικότητα αποτρέπει επίσης τη διάδοση πανικού, κάτι που δυσκολεύει τη ζωή των ειδικών ασφαλείας που προσπαθούν να περιορίσουν το συμβάν, όπως πληροφορείται το Euronews.
Η μυστικότητα αποτρέπει επίσης τη διάδοση πανικού, κάτι που δυσκολεύει τη ζωή των ειδικών ασφαλείας που προσπαθούν να περιορίσουν το συμβάν, όπως πληροφορείται το Euronews.
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