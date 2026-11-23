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Βαρέα μέταλλα, αμίαντος και τοξικές ουσίες σε όλο το έδαφος της Λωρίδας της Γάζας λόγω του πολέμου
Βαρέα μέταλλα, αμίαντος και τοξικές ουσίες σε όλο το έδαφος της Λωρίδας της Γάζας λόγω του πολέμου
Έκθεση της Oxfam καταγράφει τις τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από δύο χρόνια βομβαρδισμών, αλλά και τους κινδύνους για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς κατοίκους του θύλακα
Η Λωρίδα της Γάζας έχει μετατραπεί σε «τοξική έρημη χώρα» όπου περισσότερο από το 99% του εδάφους παρουσιάζει ενδείξεις περιβαλλοντικής ρύπανσης λόγω των ισραηλινών επιθέσεων, σύμφωνα με έκθεση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Oxfam.
Τα βαρέα μέταλλα, τα υπολείμματα εκρηκτικών και ο αμίαντος από τα κατεστραμμένα κτίρια, καθώς και οι διοξίνες και οι βιολογικοί ρύποι στον αέρα, στο έδαφος και στο νερό αποτελούν απειλές για τους Παλαιστινίους σήμερα και -ενδεχομένως- για τις επόμενες δεκαετίες, αναφέρει η έκθεση.
Η Oxfam και το Παρατηρητήριο Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος (Conflict and Environment Observatory) με έδρα τη Βρετανία χρησιμοποίησαν δορυφορικές εικόνες, τηλεπισκόπηση, χωρική ανάλυση και άλλα δεδομένα ανοικτής πηγής για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη έκθεση μέχρι σήμερα σχετικά με τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκάλεσαν τα τρία χρόνια έντονου πολέμου στη Γάζα, αναφέρει το BBC.
Πέρυσι, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) εκτίμησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ παρήγαγαν περισσότερα από 61 εκατομμύρια τόνους συντρίμμια, με περίπου το 15% να ενέχει υψηλό κίνδυνο μόλυνσης από επικίνδυνα υλικά.
Λόγω των τοξικών υλικών τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον οι κάτοικοι της Γάζας είναι πιθανό να υποφέρουν από αυξημένη συχνότητα αναπνευστικών παθήσεων, από καρκίνους και βλάβες στα όργανα, ενώ θα καταγράφεται αύξηση των γενετικών ανωμαλιών και του αριθμού των θνησιγενών παιδιών.
Με τις έξι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στη Γάζα εκτός λειτουργίας, τα ανεπεξέργαστα λύματα καταλήγουν στα υπόγεια ύδατα και στη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι επιπτώσεις στην υγεία επιδεινώθηκαν από τις πρόσφατες ισχυρές χειμερινές καταιγίδες, οι οποίες προκάλεσαν την ανάμειξη των ομβρίων υδάτων με τα λύματα στους δρόμους και στους χώρους με τις σκηνές όπου στεγάζονται οι εκτοπισμένοι.
Είναι δύσκολη συχνά η διενέργεια ελέγχων για τον προσδιορισμό των τύπων και των επιπέδων ρύπανσης, καθώς τα εργαστήρια της Γάζας έχουν καταστραφεί και υπάρχουν ισραηλινές περιορισμοί στην είσοδο εξειδικευμένου εξοπλισμού ελέγχου και επιστημόνων.
Γιατροί της Γάζας αναφέρουν αύξηση των οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων που προκαλούνται από τη σκόνη και τη ρύπανση που προέρχεται από κατεστραμμένα κτίρια, καθώς και από τους εκτοπισμένους που καίνε πλαστικά, κουρέλια και χαρτόνια για να ζεσταθούν και να μαγειρέψουν. Ακόμη εμφανίζονται γαστρεντερικές παθήσεις που συνδέονται με το μη πόσιμο νερό και τις κακές συνθήκες υγιεινής.
Παλαιστίνιος δερματολόγος δήλωσε στο BBC ότι έχει παρατηρήσει πενταπλασιασμό χρόνιων δερματικών παθήσεων από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντάς την στην περιβαλλοντική ρύπανση και στις συνθήκες υπερπληθυσμού και ανθυγιεινής διαβίωσης στις σκηνές και στα στρατόπεδα εκτοπισμένων. «Υπάρχουν τρωκτικά, σκουπίδια και λύματα που έχουν εξαπλωθεί στους δρόμους», λέει και προσθέτει ότι «δυστυχώς, η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο είναι τα παιδιά».
Από την πλευρά τους, οι αγρότες και όσοι ασχολούνται με την αλιεία αναφέρουν ότι η ρύπανση του εδάφους και της θάλασσας τους εμποδίζει να παράγουν ασφαλή τρόφιμα.
Ο εκτελεστικός διευθυντής της Oxfam International, Αμιτάμπα Μπεχάρ κατηγορεί το Ισραήλ για «περιβαλλοντικά εγκλήματα πολέμου» στο πλαίσιο μιας «συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα».
Τα βαρέα μέταλλα, τα υπολείμματα εκρηκτικών και ο αμίαντος από τα κατεστραμμένα κτίρια, καθώς και οι διοξίνες και οι βιολογικοί ρύποι στον αέρα, στο έδαφος και στο νερό αποτελούν απειλές για τους Παλαιστινίους σήμερα και -ενδεχομένως- για τις επόμενες δεκαετίες, αναφέρει η έκθεση.
Η Oxfam και το Παρατηρητήριο Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος (Conflict and Environment Observatory) με έδρα τη Βρετανία χρησιμοποίησαν δορυφορικές εικόνες, τηλεπισκόπηση, χωρική ανάλυση και άλλα δεδομένα ανοικτής πηγής για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη έκθεση μέχρι σήμερα σχετικά με τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκάλεσαν τα τρία χρόνια έντονου πολέμου στη Γάζα, αναφέρει το BBC.
«Βουνά» από τοξικά συντρίμμιαΤον περασμένο Φεβρουάριο έκθεση ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ ανέφερε ότι πάνω από 200.000 τόνοι εκρηκτικών είχαν ριχτεί στη Γάζα μέσα περίπου δύο χρόνια. Η ενέργεια που εκλύθηκε ισοδυναμεί με 13 ατομικές βόμβες παρόμοιες με τη Χιροσίμα.
Πέρυσι, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) εκτίμησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ παρήγαγαν περισσότερα από 61 εκατομμύρια τόνους συντρίμμια, με περίπου το 15% να ενέχει υψηλό κίνδυνο μόλυνσης από επικίνδυνα υλικά.
Λόγω των τοξικών υλικών τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον οι κάτοικοι της Γάζας είναι πιθανό να υποφέρουν από αυξημένη συχνότητα αναπνευστικών παθήσεων, από καρκίνους και βλάβες στα όργανα, ενώ θα καταγράφεται αύξηση των γενετικών ανωμαλιών και του αριθμού των θνησιγενών παιδιών.
Με τις έξι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στη Γάζα εκτός λειτουργίας, τα ανεπεξέργαστα λύματα καταλήγουν στα υπόγεια ύδατα και στη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι επιπτώσεις στην υγεία επιδεινώθηκαν από τις πρόσφατες ισχυρές χειμερινές καταιγίδες, οι οποίες προκάλεσαν την ανάμειξη των ομβρίων υδάτων με τα λύματα στους δρόμους και στους χώρους με τις σκηνές όπου στεγάζονται οι εκτοπισμένοι.
Είναι δύσκολη συχνά η διενέργεια ελέγχων για τον προσδιορισμό των τύπων και των επιπέδων ρύπανσης, καθώς τα εργαστήρια της Γάζας έχουν καταστραφεί και υπάρχουν ισραηλινές περιορισμοί στην είσοδο εξειδικευμένου εξοπλισμού ελέγχου και επιστημόνων.
Γιατροί της Γάζας αναφέρουν αύξηση των οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων που προκαλούνται από τη σκόνη και τη ρύπανση που προέρχεται από κατεστραμμένα κτίρια, καθώς και από τους εκτοπισμένους που καίνε πλαστικά, κουρέλια και χαρτόνια για να ζεσταθούν και να μαγειρέψουν. Ακόμη εμφανίζονται γαστρεντερικές παθήσεις που συνδέονται με το μη πόσιμο νερό και τις κακές συνθήκες υγιεινής.
Παλαιστίνιος δερματολόγος δήλωσε στο BBC ότι έχει παρατηρήσει πενταπλασιασμό χρόνιων δερματικών παθήσεων από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντάς την στην περιβαλλοντική ρύπανση και στις συνθήκες υπερπληθυσμού και ανθυγιεινής διαβίωσης στις σκηνές και στα στρατόπεδα εκτοπισμένων. «Υπάρχουν τρωκτικά, σκουπίδια και λύματα που έχουν εξαπλωθεί στους δρόμους», λέει και προσθέτει ότι «δυστυχώς, η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο είναι τα παιδιά».
Από την πλευρά τους, οι αγρότες και όσοι ασχολούνται με την αλιεία αναφέρουν ότι η ρύπανση του εδάφους και της θάλασσας τους εμποδίζει να παράγουν ασφαλή τρόφιμα.
Ο εκτελεστικός διευθυντής της Oxfam International, Αμιτάμπα Μπεχάρ κατηγορεί το Ισραήλ για «περιβαλλοντικά εγκλήματα πολέμου» στο πλαίσιο μιας «συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα».
Προσθέτει ότι «η καταστροφή και η μόλυνση της Γάζας θα έχουν υποβαθμίσει θεμελιωδώς τις περιβαλλοντικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την επιβίωση του ανθρώπου».
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