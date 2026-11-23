Βαρέα μέταλλα, αμίαντος και τοξικές ουσίες σε όλο το έδαφος της Λωρίδας της Γάζας λόγω του πολέμου

Έκθεση της Oxfam καταγράφει τις τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από δύο χρόνια βομβαρδισμών, αλλά και τους κινδύνους για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς κατοίκους του θύλακα