

Συλλήψεις και σε Ελλάδα και Κύπρο για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα



Δείτε φωτογραφίες από την διεθνή επιχείρηση της

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και σε αεροδρόμια, με τις αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου να προχωρούν σε συλλήψεις για απόπειρες χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.Στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις και εκτεταμένοι έλεγχοι, που οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στη σύλληψη 6 ατόμων για αδικήματα που σχετίζονται με πλαστογραφία και παραποίηση εγγράφων.Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην Ελλάδα:ελέγχθηκαν -1.121- άτομα σε -34- σημεία ελέγχου,πραγματοποιήθηκαν -2.508- αναζητήσεις στις βάσεις δεδομένων της Interpol,ελέγχθηκαν -31- πτήσεις,υλοποιήθηκαν -4- επιχειρησιακές δράσεις,εντοπίστηκαν -35- παράτυποι μετανάστες, ενώξεκίνησε και μία νέα έρευνα.Παράλληλα, στην Αθήνα λειτούργησε Επιχειρησιακή Μονάδα Συντονισμού, στην οποία αναπτύχθηκαν στελέχη της Interpol, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, την αξιοποίηση επιχειρησιακών δεδομένων και τον αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων των Αρχών που συμμετείχαν. Στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά -210.594- αναζητήσεις στις βάσεις δεδομένων της Interpol, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση και διασταύρωση επιχειρησιακών πληροφοριών.Στο Μαρόκο συνελήφθη ένα άτομο που κατηγορείται ότι προμήθευε πλαστά διαβατήρια και στρατολογούσε ανθρώπους για παράνομη μετανάστευση, ενώ στη Γαλλία συνελήφθησαν έξι άτομα για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διευκόλυνση παράτυπης μετανάστευσης και φιλοξενία ευάλωτου ατόμου σε συνθήκες ασύμβατες με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.Παράλληλα, η επιχείρηση αποκάλυψε δεκάδες συνδέσεις με αναρτήσεις, ομάδες και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προωθούσαν την παράτυπη μετανάστευση και υπηρεσίες διακίνησης ανθρώπων.Σύμφωνα με την INTERPOL, οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και οι 434 νέες έρευνες αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποκαλύψεις και συλλήψεις τους επόμενους μήνες.Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Αλγερία, η Κύπρος, η Γαλλία, η Γκάμπια, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιβύη, η Μάλτα, η Μαυριτανία, το Μαρόκο, η Πορτογαλία, η Σενεγάλη, η Ισπανία, η Συρία, η Τυνησία και η Τουρκία. Στην επιχειρησιακή υποστήριξη συμμετείχαν επίσης η Europol, η Frontex, η AFRIPOL, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.