Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την εσθονική κυβέρνηση ότι επιτρέπει σιωπηρά τη χρήση του εναέριου χώρου της από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκειμένου να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων





Σε ανακοίνωση με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την εσθονική κυβέρνηση ότι επιτρέπει σιωπηρά τη χρήση του εναέριου χώρου της από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκειμένου να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το Ταλίν διατυπώνει «βιαστικές κατηγορίες χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο» εναντίον της Μόσχας.







The Russian Foreign Ministry has lodged a protest with Estonia’s Charge d’Affaires Marek Uhtegi over Tallinn’s decision to close the border with Russia: https://t.co/aErSSxvHaK https://t.co/FfzHk7QD3E — TASS (@tassagency_en) November 23, 2026

Η απόφαση για κλείσιμο των συνόρων και η επίθεση της Μόσχας

Η νέα ένταση συνδέεται με την απόφαση της εσθονικής κυβέρνησης να κλείσει από την 1η Δεκεμβρίου τα οδικά συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία, έπειτα από απόπειρα εμπρησμού σε εγκαταστάσεις εταιρείας της αμυντικής βιομηχανίας κοντά στο Ταλίν.



Οι εσθονικές αρχές έχουν αποδώσει την απόπειρα δολιοφθοράς στη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU, εκτιμώντας ότι εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία υβριδικών επιχειρήσεων εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.



Κλείσιμο



Απαντώντας, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις της Εσθονίας για την αποτραπείσα επίθεση, σε συνδυασμό με την απόφαση για κλείσιμο των συνόρων, «αποκαλύπτουν τον λυσσαλέο ρωσοφοβικό χαρακτήρα του εσθονικού καθεστώτος».



Η Μόσχα προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη επιλογή θα έχει συνέπειες τόσο για την ίδια την Εσθονία όσο και για τους Ευρωπαίους συμμάχους της.



«Το Ταλίν προφανώς δεν εξετάζει σοβαρά τις συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης. Το κλείσιμο των κρατικών συνόρων θα αποτελούσε πρωτίστως ένα ακόμη πλήγμα για την οικονομία της Εσθονίας και θα επέστρεφε ως μπούμερανγκ τόσο στο ίδιο το Ταλίν όσο και στους συμμάχους του στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ», αναφέρεται στη ρωσική ανακοίνωση.



Σε νέα αντιπαράθεση με την Εσθονία προχωρά η Ρωσία , κατηγορώντας τη χώρα της Βαλτικής ότι βρίσκεται «στα πρόθυρα να προκαλέσει ανοιχτό πόλεμο», την ώρα που οι σχέσεις των δύο κρατών επιδεινώνονται μετά την απόφαση του Ταλίν να κλείσει τα συνοριακά περάσματα με τη Μόσχα από την 1η Δεκεμβρίου.Σε ανακοίνωση με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την εσθονική κυβέρνηση ότι επιτρέπει σιωπηρά τη χρήση του εναέριου χώρου της από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκειμένου να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το Ταλίν διατυπώνει «βιαστικές κατηγορίες χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο» εναντίον της Μόσχας.Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της ρωσικής πλευράς δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία, ενώ η Εσθονία, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Βαλτικής, έχει επανειλημμένα διαψεύσει ότι επιτρέπει στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί το έδαφος ή τον εναέριο χώρο της για επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας.Η νέα ένταση συνδέεται με την απόφαση της εσθονικής κυβέρνησης να κλείσει από την 1η Δεκεμβρίου τα οδικά συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία, έπειτα από απόπειρα εμπρησμού σε εγκαταστάσεις εταιρείας της αμυντικής βιομηχανίας κοντά στο Ταλίν.Οι εσθονικές αρχές έχουν αποδώσει την απόπειρα δολιοφθοράς στη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU, εκτιμώντας ότι εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία υβριδικών επιχειρήσεων εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.Η εσθονική κυβέρνηση επικύρωσε στις 20 Νοεμβρίου την απόφαση για αναστολή της λειτουργίας των οδικών συνοριακών περασμάτων, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη εχθρική δραστηριότητα της Ρωσίας εναντίον της χώρας και της Ευρώπης.Απαντώντας, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις της Εσθονίας για την αποτραπείσα επίθεση, σε συνδυασμό με την απόφαση για κλείσιμο των συνόρων, «αποκαλύπτουν τον λυσσαλέο ρωσοφοβικό χαρακτήρα του εσθονικού καθεστώτος».Η Μόσχα προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη επιλογή θα έχει συνέπειες τόσο για την ίδια την Εσθονία όσο και για τους Ευρωπαίους συμμάχους της.«Το Ταλίν προφανώς δεν εξετάζει σοβαρά τις συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης. Το κλείσιμο των κρατικών συνόρων θα αποτελούσε πρωτίστως ένα ακόμη πλήγμα για την οικονομία της Εσθονίας και θα επέστρεφε ως μπούμερανγκ τόσο στο ίδιο το Ταλίν όσο και στους συμμάχους του στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ», αναφέρεται στη ρωσική ανακοίνωση.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε επίσης την απόφαση «την τελευταία αντιρωσική πρόκληση», υποστηρίζοντας ότι προστίθεται σε μια σειρά εχθρικών ενεργειών που έχει πραγματοποιήσει η χώρα της Βαλτικής τα τελευταία χρόνια.



Κατηγορίες για τη μεταχείριση των ρωσόφωνων κατοίκων

Στην ίδια ανακοίνωση, η Μόσχα επανέφερε και το ζήτημα της μεταχείρισης του ρωσόφωνου πληθυσμού της Εσθονίας, κατηγορώντας τις αρχές της χώρας ότι εφαρμόζουν «κατασταλτικά μέτρα» εναντίον των ρωσόφωνων κατοίκων.



Πρόκειται για έναν ισχυρισμό που έχει διατυπώσει επανειλημμένα η ρωσική πλευρά και τον οποίο οι εσθονικές αρχές απορρίπτουν.



Η ρωσική διπλωματία υποστήριξε ότι η πολιτική που ακολουθεί το Ταλίν ενισχύει την αντιπαράθεση στην περιοχή και επιβαρύνει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις.



«Ο επικεφαλής της εσθονικής διπλωματικής αποστολής ενημερώθηκε ότι μια τέτοια αδικαιολόγητη πολιτική καλλιέργειας συνολικής εχθρότητας απέναντι στη χώρα μας θα συνεχίσει να έχει αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις στην κατάσταση στην περιοχή και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την ευημερία των κατοίκων της Εσθονίας όσο και την ήδη δεινή οικονομική κατάσταση αυτής της χώρας της Βαλτικής», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.



Η Ρωσία προειδοποιεί για πολιτικά και διπλωματικά μέτρα

Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώνεται με προειδοποίηση για ενδεχόμενη λήψη μέτρων εναντίον της Εσθονίας.



Συγκεκριμένα, η Μόσχα δηλώνει ότι «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει ολοκληρωμένα πολιτικά και διπλωματικά μέτρα με στόχο την προστασία των εθνικών συμφερόντων της Ρωσίας και των νόμιμων δικαιωμάτων των πολιτών της».



Η νέα αντιπαράθεση σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της Βαλτικής, όπου οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των χωρών που συνορεύουν με τη Ρωσία.



Η Εσθονία, μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ, συγκαταλέγεται στους σταθερούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, ενώ η κυβέρνηση του Ταλίν υποστηρίζει ότι το κλείσιμο των συνόρων αποτελεί απάντηση στις εχθρικές ενέργειες της Μόσχας.



Από την πλευρά της, η Ρωσία παρουσιάζει την απόφαση ως μια ακόμη εχθρική κίνηση εναντίον της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διπλωματικής κλιμάκωσης.