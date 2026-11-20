Ο Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε την Παρασκευή συνέντευξη Τύπου, μία ημέρα μετά την άφιξή του από την κίνα και την ιστορική τριμερή συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.Με κάποια καθυστέρηση από την προκαθορισμένη ώρα (που σχεδόν έφτασε τη μισή ώρα) εμφανίστηκε ο Τραμπ έχοντας στον πλευρό του τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.Δίπλα του, αριστερά και δεξιά, σε αναλόγια είχε πίνακες με τα βασικά στοιχεία των «ιστορικών συμφωνιών στον ινδοειρηνικό» και της συνάντησης με τους άλλους δύο ηγέτες.Ξεκίνησε λέγοντας ότι ήταν μια από τις πλέον επιτυχημένες επισκέψεις στην Ασία από Αμερικανό πρόεδρο. «Εντυπωσιάσαμε την Κίνα και την Ρωσία με το νέο Airforce One», είπε και σημείωσε ότι τρεις εμπορικές συμφωνίες έχουν ήδη υπογραφεί και έρχονται ακόμη 10 από την ευρύτερη περιοχή.Οι ΗΠΑ προσέγγισαν το συγκεκριμένο ταξίδι με την πιο ισχυρή οικονομία της ιστορίας μας, πρόσθεσε εκθειάζοντας την αμερικανική οικονομία και παραθέτοντας μια μακρά σειρά από στατιστικά.Έκανε ακόμη λόγο για συμφωνίες 17 δις. δολαρίων με τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη.Πέρασε όμως και στο Ιράν, που «μας κοροϊδέυει εδώ και 51 χρόνια». Είπε ότι θέλει να κάνει συμφωνία «αλλά όχι μία συμφωνία που σήμερα ικανοποιεί εμένα προσωπικά.. Σήμερα με τις τιμές των καυσίμων να πέφτουν και πάλι σημαντικά έχουμε περιθώριο να το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο».Για την, ο Τραμπ, αφού είπε ότι άρεσε και στον Σι Τζινπίνγκ ο όρος «υπερνοημοσύνη» (super intelligence) που λάνσαρε, επισήμανε ότι «είμαστε με διαφορά πρώτοι και η Κίνα έπεται στον τομέα και δεν πιστεύω πως θα μπορέσουν ποτέ να μας φτάσουν».Ενδιαφέρουσα ήταν και η αποστροφή του ότι «». Σε περίπτωση που αμερικανικές εταιρείες το επιχειρήσουν θα πληγούν με «απίστευτες τιμωρίες». Ήδη, είπε, ακυρώνουμε την επέκταση εταιρείας μας στη Φινλανδία - πιθανόν μια αναφορά σε μεγάλη επένδυση της Google στη χώρα.Διευκρίνισε ότι θα συνεργαστούμε με την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης «αλλά σε πολύ συγκεκριμένο επίπεδο καθώς, όπως τους ενημέρωσα, οι δικές μας εταιρείες δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν από τα σύνορά μας».Στη συνέχεια το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε στακαι πώς όλοι θα αγοράζουν από τις ΗΠΑ, αλλά καικαι πώς του έλεγαν ότι το άξιζε.

Trump: "President Putin of Russia clearly expressed his desire to see the war between Russia and Ukraine end by diplomatic means" https://t.co/J2f3jNGwcQ — Aaron Rupar (@atrupar) November 20, 2026

Ρούμπιο: Παράλογο να μην μιλάνε οι ηγέτες των πυρηνικών δυνάμεων

Τραμπ: Μού στάθηκε ο Πούτιν και στην πρώτη θητεία μου

Trump: I would love to see Jensen be given a second chance. We're a country of second chances. https://t.co/RCvVMNwm5O — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

“They’re going to send things my way and I’m going to veto them.” President Trump lays out his strategy for dealing with Democrats: veto their bills, then negotiate. He calls the veto one of the presidency’s two “extreme powers,” alongside the pardon. “I’m going to say ‘I’m going to veto unless you want to do this and this and this.’” — Fox News (@FoxNews) November 20, 2026

Trump: We have breaking news. Stephen Miller was better than Rubio and Vance. You want to run for president? Go ahead. https://t.co/PyfwaEHoTU — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

Γενικά, όπως είπε, «και δεν κατανοεί τη σημασία των καλών σχέσεων». Σε πολύ καλό επίπεδο, όπως ακόμη είπε, είναι οι σχέσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά και το Μεξικό.Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «θέλουμε άμεσα να τελειώσουμε τον πόλεμο με διπλωματικά μέσα. Το μεγάλο πρόβλημα και εμπόδιο είναι το»., αλλά ότι τα πάω καλά με τους άλλους δύο ηγέτες, πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για την «τρομερή ενέργεια» και από την «πεντακάθαρη πόλη με δρόμους χωρίς λακούβες και χωρίς εγκληματικότητα» όπου έγινε η σύνοδος, τη Σεντζέν.Σε μια μακρά αναφορά του για τις, είπε ότι οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα έχουν μαζί το 92% του παγκόσμιου οπλοστασίου. Τάχθηκε υπέρ του ελέγχου, αλλά παραδέχτηκε ότι είναι «πολύ δύσκολο να πούμε [ενν. οι χώρες με πυρηνικά όπλα] ότι θα τα ξεφορτωθούμε».Δύο θέματα που δεν φαίνεται ότι συνδέονται επισήμανε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς: ένα είναι οι εμπορικές συμφωνίες του Τραμπ κατά το ταξί του στην Ασία, το δεύτερο ο νόμος που πέρασε στη Γερουσία αυτή την εβδομάδα που διευκολύνει σε πολύ μεγάλο τις επενδύσεις στο εσωτερικό της χώρας (οικιστικό, ενεργειακό και άλλα). Και τα δύο, όπως είπε ο αντιπρόεδρος, φέρνουν δουλειές και ευπορία.Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επισήμανε τη γεωπολιτική διάσταση του ταξιδιού και , μεταξύ άλλων, τον ρόλο των ΗΠΑ ως παρόχου ασφάλειας για χώρες όπως η Φιλιππίνες.Η σκέψη ότι οι ηγέτες των τριών μεγαλύτερων δυνάμεων δεν θα συζητούν, τόνισε ακόμη ο Ρούμπιο. «Όσο καλύτερα τα πηγαίνουν οι ηγέτες αυτών των τριών χωρών τόσο καλύτερα θα πηγαίνει και ο πλανήτης...».Αλλά ο Τραμπ επανήλθε στον Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας για τον Ρώσο πρόεδρο: «Δεν ξέρω αν ο Πούτιν είναι φίλος των ΗΠΑ, αλλά. Έχω φοβερή σχέση μαζί του και έχω και φανταστική σχέση και με τον Κινέζο πρόεδρο και για αυτό η χώρα μας είναι ασφαλής».Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο αλλά μισεί τον Ζελένσκι και είναι οι δύο σε αδιέξοδο εντός του συγκεκριμένου πολέμου, είπε ακόμη επανερχόμενος στο θέμα του πολέμου.Η Κίνα θα έχει πρόσβαση μόνο σε παλαιότερης γενιάς αμερικανικά μικροτσίπ, εμείς 10 χρόνια μπροστά στην κατασκευή τους από την Κίνα, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.Αναφέρθηκε ακόμη και στον αποπεμφθέντα επικεφαλής της Nvidia, τον Τζένσεν Χουάνγκ, για τον οποίο «στον άνθρωπο αυτό βασίζεται η οικονομία μας».Περνώντας στα εσωτερικά θέματα και, ο Τραμπ υπενθύμισε ότι ως πρόεδρος έχει δύο «αδιαμφισβήτητες τρομερές εξουσίες», τη. Είπε καθαρά ότι εννοεί να ασκήσει τη δεύτερη όσο περισσότερο μπορεί και ότι ο νέος πρόεδρος των Δημοκρατικών στη Βουλή, ο Χακίμ Τζέφρις, «είναι έξυπνος άνθρωπος».Αλλά ταυτόχρονα έκανε και: «Έχω την διάθεση να συνεργαστώ μαζί τους για να χτιστεί ένα υγειονομικό σύστημα για την χώρα. Θέλω να συζητήσω για το συγκεκριμένο θέμα με το επόμενο Κογκρέσο και για να είμαι ειλικρινής ίσως με τους Δημοκρατικούς να είναι πιο εύκολο να οικοδομηθεί κάτι τέτοιο».Λίγο αργότερα ανέβασε στο βήμα τον νέο προσωπάρχη, τον Στίβεν Μίλερ, τον οποίο προσφώνησε ως τον «πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο». Ο Μίλερ έπλεξε το εγκώμιο όσων έπραξε ο Τραμπ τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ υποσχέθηκε ότι τα δύο επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά. «» ήταν το σχόλιο του Τραμπ μπροστά τον αντιπρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών!