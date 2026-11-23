Από τη μηχανική στην ιατρική και την πράσινη ενέργεια

Η Γουχάν δεν είναι μόνο μια πανεπιστημιούπολη

Η Κίνα διεκδικεί θέση στον παγκόσμιο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης

Η ελληνική διάσταση: Από τις ανταλλαγές στις κοινές σπουδές

Οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές Ελλάδας-Κίνας

Πώς έχει αλλάξει η εικόνα την τελευταία δεκαετία

Όπως επισημαίνεται, μια συνηθισμένη παρανόηση μεταξύ των υποψήφιων φοιτητών είναι ότι οι σπουδές στην Κίνα περιορίζονται αποκλειστικά στη μηχανική ή στην εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας. Το θερινό σχολείο του HUST καταρρίπτει αυτή την αντίληψη. Η ομάδα των συμμετεχόντων περιλάμβανε φοιτητές με διαφορετικά ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα, αποδεικνύοντας ότι η κινεζική ανώτατη εκπαίδευση προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διεθνών εκπαιδευτικών διαδρομών.Σημειώνεται, ότι το HUST, που ιδρύθηκε το 1952, συγκαταλέγεται στα σημαντικά ερευνητικά πανεπιστήμια της Κίνας. Διαθέτει ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, από τη μηχανική και τις φυσικές επιστήμες έως την ιατρική, τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις ανθρωπιστικές σπουδές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιδρύματος, προσφέρει προγράμματα σε έντεκα βασικούς ακαδημαϊκούς τομείς, ενώ διαθέτει και αγγλόφωνα προγράμματα για διεθνείς φοιτητές.Η διεθνής παρουσία του αποτυπώνεται και στις κατατάξεις. Ειδικότερα, στην έκδοση QS World University Rankings 2027 καταλαμβάνει την 307η θέση παγκοσμίως. Αξίζει να αναφερθεί, ότι ακόμη και το περιβάλλον του πανεπιστημίου κερδίζει αμέσως τις εντυπώσεις των φοιτητών, ιδιαίτερα εκείνων που είναι συνηθισμένοι στο μεσογειακό κλίμα.«Η πανεπιστημιούπολη είναι γεμάτη πράσινα δέντρα και ζωντάνια, κάτι εντελώς διαφορετικό από το περιβάλλον στο οποίο έχω συνηθίσει στην Ελλάδα και την Κύπρο», ανέφερε η Νεφέλη, συμμετέχουσα στο πρόγραμμα φοιτήτρια. «Είναι αναμφίβολα μια εμπειρία που αλλάζει τη ζωή σου», σχολιάζει.Ο Τίμος, φοιτητής Ιατρικής, περιγράφει την παρουσία του στο πανεπιστήμιο ως μια εμπειρία που ξεκίνησε σχεδόν συμπτωματικά, μέσα από το ενδιαφέρον του για τις διαλέξεις του καθηγητή Shi Anbing. Λίγους μήνες αργότερα βρέθηκε να συμμετέχει σε εκπαιδευτική δραστηριότητα στο ίδιο Ίδρυμα στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης. Τί τον εντυπωσίασε; «Η συνολική εμπειρία μου ήταν εξαιρετική, όχι μόνο εξαιτίας των κτηρίων και των εργαστηρίων, αλλά κυρίως λόγω των ανθρώπων», ανέφερε. «Κάθε φοιτητής θα πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος για το HUST και τυχερός που έχει την ευκαιρία να σπουδάζει εδώ», τονίζει.Ανάλογη πολυεπιστημονική προσέγγιση είχε και το πρόγραμμα για την πράσινη ενέργεια και τη μετάβαση σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Στις σχετικές διαλέξεις συμμετείχαν ειδικοί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την China General Nuclear Power Group. Οι θεματικές περιλάμβαναν τα βιοκαύσιμα, την καύση, την αποθήκευση ενέργειας και τις νέες τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή μετάβαση.Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές που συμμετείχαν στα προγράμματα της Γουχάν, σχολιάζουν: «Παρακολουθήσαμε διαλέξεις για διαφορετικά θέματα, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα εμπνευσμένες. Τέτοιες ευκαιρίες είναι πολύτιμες και πρέπει να τις αξιοποιούμε», καταλήγουν.Για τους νέους που ταξιδεύουν στην Κίνα, πρόκειται για μία συνάντηση με έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.Η Γουχάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι, βρίσκεται στην κεντρική Κίνα. Με πληθυσμό πολλών εκατομμυρίων κατοίκων, αποτελεί σημαντικό συγκοινωνιακό, εμπορικό και πανεπιστημιακό κέντρο.Η πόλη φιλοξενεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα οικοσυστήματα τεχνολογίας της χώρας, την περιοχή ανάπτυξης οπτοηλεκτρονικής τεχνολογίας East Lake High-tech Development Zone, γνωστή και ως Optics Valley. Εκεί συγκεντρώνονται επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και δραστηριότητες που σχετίζονται με την οπτική τεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες, τη βιοϊατρική και την προηγμένη παραγωγή.Για έναν φοιτητή μηχανικής, η δυνατότητα να βρίσκεται σε μια πόλη όπου η τεχνολογική έρευνα συνδέεται τόσο άμεσα με τη βιομηχανία αποτελεί από μόνη της ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Η εμπειρία, ωστόσο, δεν εξαντλείται στα εργαστήρια. Το πανεπιστήμιο ενέταξε στο πρόγραμμα μαθήματα παραδοσιακών κινεζικών πολεμικών τεχνών, παραστάσεις της όπερας Χαν και εργαστήρια παρασκευής ντάμπλινγκ.Η προσπάθεια προσέλκυσης ξένων φοιτητών εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Κίνας για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των πανεπιστημίων της. Η χώρα έχει επενδύσει συστηματικά στην ανάπτυξη ερευνητικών ιδρυμάτων, στην αναβάθμιση των επιστημονικών υποδομών και στη δημιουργία αγγλόφωνων προγραμμάτων. Πανεπιστήμια, όπως το Tsinghua, το Peking University, το Fudan και το HUST διεκδικούν πλέον ισχυρότερη θέση στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.Σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του HUST, το πανεπιστήμιο έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 15.000 διεθνείς φοιτητές από περισσότερες από 160 χώρες και περιοχές από τις αρχές της δεκαετίας του 1960.Ενδεικτικό της διεθνούς κινητικότητας είναι και το μέγεθος της φετινής θερινής διοργάνωσης. Το ευρύτερο Global Summer School του 2026 περιελάμβανε 33 θεματικά προγράμματα, με 1.662 συμμετέχοντες από περισσότερα από 130 συνεργαζόμενα ιδρύματα και 60 χώρες.Ωστόσο, η επιλογή ενός πανεπιστημίου στην Κίνα συνοδεύεται από προϋποθέσεις: η αναγνώριση τίτλων σπουδών, η γλώσσα διδασκαλίας, το κόστος, οι υποτροφίες, οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και η ποιότητα των επιμέρους προγραμμάτων, είναι παράγοντες που χρειάζονται προσεκτική αξιολόγηση από κάθε ενδιαφερόμενο.Για την Ελλάδα, η συνεργασία με την Κίνα επιχειρεί να περάσει σε πιο οργανωμένο επίπεδο.Ενδεικτικά, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει αναπτύξει συνεργασία με το HUST εδώ και περίπου δεκαπέντε χρόνια ενώ η επίσκεψη του πρύτανη του κινεζικού πανεπιστημίου, You Zheng, στο ΕΜΠ, το 2025, ενίσχυσε τις προοπτικές συνεργασίας σε πεδία όπως η βασική ιατρική, η φαρμακευτική και η διοίκηση.Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Κρήτης είχε ανακοινώσει από τον Φεβρουάριο του 2026 τα προγράμματα YES του HUST, ενημερώνοντας την πανεπιστημιακή του κοινότητα για τις δυνατότητες συμμετοχής σε αγγλόφωνα θερινά προγράμματα.Η κινητικότητα δεν περιορίζεται πλέον σε μεμονωμένες πανεπιστημιακές συμφωνίες. Στις 20 Οκτωβρίου 2026, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο φιλοξένησε το δεύτερο Sino-Hellenic Higher Education Workshop και την έκθεση κινεζικών πανεπιστημίων. Στη συνάντηση συμμετείχαν 34 εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς, 18 από την Κίνα και 16 από την Ελλάδα.Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο οργανισμός Study in Greece και το κινεζικό Chinese Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση των ανταλλαγών φοιτητών και ακαδημαϊκών, της ερευνητικής συνεργασίας και των κοινών εκπαιδευτικών δράσεων.Στις προοπτικές, που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται ακόμη, η ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών και η δημιουργία διαδρομών που θα επιτρέπουν στους φοιτητές να αποκτούν εμπειρία και στις δύο χώρες.Εδώ και 20 χρόνια - ήδη από τον Απρίλιο του 2006 - η Ελλάδα και η Κίνα είχαν υπογράψει τριετή συμφωνία για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτής, μεταξύ άλλων, μπορούσαν να συμμετάσχουν Έλληνες προπτυχιακοί φοιτητές σε ερευνητικές δραστηριότητες με προπτυχιακούς φοιτητές εννέα κινεζικών πανεπιστημίων.Την περίοδο 2015-2018, οι ακαδημαϊκοί δεσμοί ενισχύονται και οι συνεργασίες επεκτείνονται. Το 2015 ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Tsinghua του Πεκίνου έδρα Κλασικών και Νεοελληνικών Σπουδών. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί, ότι στην Κίνα λειτουργούσαν ήδη Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών στη Σαγκάη από το 1972.΄Έδρα Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Nankai από το 1992.Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου από το 2001. Έδρα Νεοελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου.Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε το 2023, όταν εκπρόσωποι 24 κινεζικών πανεπιστημίων επισκέφθηκαν την Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών με ελληνικά ΑΕΙ. Η συζήτηση περιλάμβανε κοινά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, κοινά πτυχία, ερευνητικές συνεργασίες και ανταλλαγές φοιτητών.Ακολούθως, τον Απρίλιο του 2025 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη επίσκεψη εκπροσώπων του Study in Greece στο Πεκίνο, με στόχο την προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συνεργασιών.Επικεφαλής ήταν ο πρόεδρος του οργανισμού, Καθηγητής Χρήστος Μιχαλακέλης, ο οποίος συμμετείχε στο China Study Abroad Forum και πραγματοποίησε επαφές με σημαντικά κινεζικά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων το Peking University και το Beijing Language and Culture University.Σύμφωνα με έκθεση του 2025 από τον ερευνητικό οργανισμό CEIAS (Central European Institute of Asian Studies), η οποία εξετάζει τις σχέσεις κινεζικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, συνολικά 27 ελληνικοί εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς έχουν αναπτύξει περισσότερες από 135 επίσημες συνεργασίες με κινεζικούς φορείς.Οι συνεργασίες αφορούν κυρίως πανεπιστήμια και καλύπτουν θετικές επιστήμες και τεχνολογία. Μηχανική και έρευνα. Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Γλώσσα και πολιτισμό. Κοινά ερευνητικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δράσεις.Η ίδια έκθεση καταγράφει, επίσης, πέντε Ινστιτούτα Κομφούκιος σε ελληνικά πανεπιστήμια.Προκειμένου να αντιληφθούμε το μέγεθος της εκπαιδευτικής αγοράς, στην οποία επιχειρούν να εισέλθουν οι Έλληνες, αξίζει να δει κανείς τα συνολικά κινεζικά δεδομένα.Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο China Study Abroad Forum τον Απρίλιο του 2026, περίπου 380.000 διεθνείς φοιτητές από 191 χώρες και περιοχές σπούδαζαν στην Κίνα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.Οι υπότροφοι της κινεζικής κυβέρνησης αντιστοιχούσαν περίπου στο 8% του συνόλου. Οι φοιτητές από την Ασία αποτελούσαν το 61,1%, από την Αφρική το 16,2% και από την Ευρώπη το 15,6%.Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι το 2018 η Κίνα φιλοξενούσε περίπου 492.000 διεθνείς φοιτητές και το 2019, περίπου 488.000. Η πανδημία προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στην κινητικότητα και ακολούθησε σταδιακή ανάκαμψη. Σήμερα, στην μετά την πανδημία εποχή, η Κίνα προσπαθεί να αναδιαμορφώσει τη θέση της ως διεθνής εκπαιδευτικός προορισμός.