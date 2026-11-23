Ο Τούρκος πρόεδρος θα συμμετάσχει στην τέταρτη Σύνοδο Κορυφής Τουρκίας - Αφρικής - Την επίσκεψή του στη Λιβύη ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν

Λιβύη θα επισκεφτεί τον Δεκέμβριο ο



Ο Τούρκος πρόεδρος θα μεταβεί στην Τρίπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, προκειμένου να συμμετάσχει στην τέταρτη Σύνοδο Κορυφής Τουρκίας - Αφρικής, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και τις λιβυκές Αρχές.



Χακάν Φιντάν, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, παρουσία του επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν.



Οι επαφές εντάσσονται στη διπλωματική κινητικότητα της Άγκυρας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιχειρήσει να διευρύνει τις σχέσεις της και με την ανατολική Λιβύη, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου είχε στηρίξει στρατιωτικά και πολιτικά την κυβέρνηση της Τρίπολης.



Η συνάντηση Φιντάν και Καλίν με τον Ντμπεϊμπά Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη το βράδυ του Σαββάτου, ο Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» τις συνομιλίες του με τον Λίβυο πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι ο Ντμπεϊμπά αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την επικείμενη επίσκεψη του Ερντογάν.







Η συνάντηση είχε ιδιαίτερη σημασία και λόγω της συμμετοχής του Ιμπραήμ Καλίν, γεγονός που αναδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η Άγκυρα στις εξελίξεις ασφαλείας στη βορειοαφρικανική χώρα.



Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι η παρουσία του Ερντογάν στη Λιβύη έχει και σημαντικό συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του Τούρκου προέδρου σε μια χώρα στην οποία η Άγκυρα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο κατά την τελευταία δεκαετία.



Κλείσιμο «Πολεμήσαμε στη μία πλευρά, αλλά τώρα εργαζόμαστε για την ειρήνη» Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Φιντάν στον ρόλο της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λιβύη, υποστηρίζοντας ότι ο Ερντογάν συνέβαλε καθοριστικά στην προστασία της δυτικής Λιβύης και στην αποτροπή της κατάρρευσης της κυβέρνησης της Τρίπολης.



«Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λιβύη, πολεμήσαμε στη μία πλευρά, αλλά παράλληλα δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διπλωματίας υψηλού επιπέδου και ειρηνευτικών πρωτοβουλιών, με στόχο την επίτευξη ειρήνης και την αποτροπή ενός νέου πολέμου», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά τις σχέσεις της με την ανατολική Λιβύη, σε βαθμό που πλέον αυτές προσεγγίζουν το επίπεδο των σχέσεών της με τη δυτική πλευρά της χώρας.



«Τώρα αξιοποιούμε τις σχέσεις μας και με τις δύο πλευρές για να ενώσουμε τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η τελευταία επίσκεψη Ερντογάν το 2011, μετά την πτώση του Καντάφι Η προηγούμενη επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Λιβύη είχε πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2011, όταν ο ίδιος ήταν ακόμη πρωθυπουργός της Τουρκίας.



Τότε, ο Ερντογάν είχε επισκεφθεί την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, λίγο μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι, σε μια περίοδο σημαντικών πολιτικών αλλαγών για τη χώρα.



Κατά τη διάρκεια εκείνης της επίσκεψης είχε συναντηθεί με τον Μουσταφά Αμπντούλ Τζαλίλ, τότε επικεφαλής του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου, καθώς και με τον Μαχμούντ Τζιμπρίλ, επικεφαλής του εκτελεστικού γραφείου του Συμβουλίου.



Τηθα επισκεφτεί τον Δεκέμβριο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν , πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη βορειοαφρικανική χώρα έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια, σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της στις πολιτικές εξελίξεις και στις προσπάθειες επανένωσης της χώρας.Ο Τούρκος πρόεδρος θα μεταβεί στην Τρίπολη στις, προκειμένου να συμμετάσχει στην τέταρτη, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και τις λιβυκές Αρχές.Την επίσκεψη ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας,, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης,, παρουσία του επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ,Οι επαφές εντάσσονται στη διπλωματική κινητικότητα της Άγκυρας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιχειρήσει να διευρύνει τις σχέσεις της και με την ανατολική Λιβύη, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου είχε στηρίξει στρατιωτικά και πολιτικά την κυβέρνηση της Τρίπολης.Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη το βράδυ του Σαββάτου, οχαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» τις συνομιλίες του με τον Λίβυο πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι οαναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την επικείμενη επίσκεψη τουΣύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, οι δύο πλευρές εξέτασαν τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη και τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας τους ενόψει της συνόδου κορυφής.Η συνάντηση είχε ιδιαίτερη σημασία και λόγω της συμμετοχής του, γεγονός που αναδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η Άγκυρα στις εξελίξεις ασφαλείας στη βορειοαφρικανική χώρα.Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι η παρουσία του Ερντογάν στη Λιβύη έχει και σημαντικό συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του Τούρκου προέδρου σε μια χώρα στην οποία η Άγκυρα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο κατά την τελευταία δεκαετία.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Φιντάν στον ρόλο της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λιβύη, υποστηρίζοντας ότι ο Ερντογάν συνέβαλε καθοριστικά στην προστασία της δυτικής Λιβύης και στην αποτροπή της κατάρρευσης της κυβέρνησης της Τρίπολης.«Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λιβύη, πολεμήσαμε στη μία πλευρά, αλλά παράλληλα δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διπλωματίας υψηλού επιπέδου και ειρηνευτικών πρωτοβουλιών, με στόχο την επίτευξη ειρήνης και την αποτροπή ενός νέου πολέμου», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά τις σχέσεις της με την ανατολική, σε βαθμό που πλέον αυτές προσεγγίζουν το επίπεδο των σχέσεών της με τη δυτική πλευρά της χώρας.«Τώρα αξιοποιούμε τις σχέσεις μας και με τις δύο πλευρές για να ενώσουμε τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η προηγούμενη επίσκεψη τουστη Λιβύη είχε πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2011, όταν ο ίδιος ήταν ακόμη πρωθυπουργός της Τουρκίας.Τότε, οείχε επισκεφθεί την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, λίγο μετά την ανατροπή του καθεστώτος του, σε μια περίοδο σημαντικών πολιτικών αλλαγών για τη χώρα.Κατά τη διάρκεια εκείνης της επίσκεψης είχε συναντηθεί με τοντότε επικεφαλής του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου, καθώς και με τον, επικεφαλής του εκτελεστικού γραφείου του Συμβουλίου.

Στις συνομιλίες είχαν υπογραφεί σειρά συμφωνιών συνεργασίας, με την Τουρκία να επιδιώκει την ενίσχυση της παρουσίας της στη μεταπολεμική Λιβύη.



Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, η επικείμενη επίσκεψη πραγματοποιείται σε διαφορετικές συνθήκες, με τη χώρα να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολιτικό και θεσμικό κατακερματισμό και την Άγκυρα να επιδιώκει τη διατήρηση επαφών τόσο με την Τρίπολη όσο και με τις δυνάμεις της ανατολικής Λιβύης.



Στο επίκεντρο της συνόδου η επανένωση της Λιβύης και οι εκλογές Η Σύνοδος Κορυφής Τουρκίας - Αφρικής, που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της συνεργασίας της Άγκυρας με τις αφρικανικές χώρες σε διάφορους τομείς.



Σύμφωνα με τον Φιντάν, στην ατζέντα θα περιλαμβάνονται επίσης οι πολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη, οι προσπάθειες επανένωσης της χώρας και η προοπτική διεξαγωγής εκλογών.



Η σύνοδος αποτελεί την τέταρτη συνάντηση κορυφής στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Τουρκίας - Αφρικής και αναμένεται να δώσει στην Άγκυρα την ευκαιρία να ενισχύσει τη διπλωματική και οικονομική παρουσία της στην αφρικανική ήπειρο.



Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι ο Ερντογάν είχε ήδη συζητήσει τις εξελίξεις στη Λιβύη με τον Ντμπεϊμπά στις 12 Νοεμβρίου, στο περιθώριο της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), που πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια.



Στο επίκεντρο της συνάντησής τους είχαν βρεθεί οι διμερείς σχέσεις, οι προσπάθειες πολιτικής επανένωσης της Λιβύης και η ενίσχυση της συνεργασίας, μεταξύ άλλων στον ενεργειακό τομέα.