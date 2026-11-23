Ο διάσημος ηθοποιός αποκαλύπτει πώς μια επιχορήγηση 1.500 λιρών από το φιλανθρωπικό ίδρυμα του τότε πρίγκιπα Καρόλου, όταν ήταν μόλις 16 ετών, άλλαξε την πορεία της ζωής του





Σύμφωνα με την Telegraph, ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός μιλά για την εμπειρία του στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «The Trust», το οποίο είναι αφιερωμένο στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του King's Trust και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Δεκεμβρίου.







«Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγιναν όλα, αλλά ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο βασιλιάς, βοήθησε να διαμορφωθεί η πορεία μου. Το King's Trust είναι το σημείο από όπου ξεκινούν όλα», αναφέρει.





Όπως προσθέτει, χωρίς τη συγκεκριμένη φιλανθρωπική οργάνωση, «υπάρχει μια εκδοχή της πραγματικότητας στην οποία η ζωή μου θα είχε εξελιχθεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο».



Ο Ίντρις Έλμπα ήταν μόλις 16 ετών όταν εξασφάλισε επιχορήγηση 1.500 λιρών από το Prince's Trust, όπως ονομαζόταν τότε το ίδρυμα. Τα χρήματα του επέτρεψαν να παρακολουθήσει μαθήματα στο National Youth Music Theatre, αποκτώντας την εκπαίδευση που χρειαζόταν για να κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο του θεάματος.



Κλείσιμο



Ο ίδιος έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι, όταν υπέβαλε την αίτησή του για την επιχορήγηση, πίστευε πως έχανε τον χρόνο του και δεν περίμενε να εγκριθεί.



Ωστόσο, μια ημέρα, επιστρέφοντας από το σχολείο, βρήκε στο σπίτι του έναν λευκό φάκελο με χειρόγραφη διεύθυνση, τη βασιλική σφραγίδα και την ένδειξη «Idris Elba Esq». Στο εσωτερικό του υπήρχε μια επιταγή από το ίδρυμα, η οποία, όπως έχει περιγράψει, τον έβαλε στη σωστή πορεία για να πραγματοποιήσει τις επαγγελματικές του φιλοδοξίες.



Στο ντοκιμαντέρ καταγράφονται αρκετές συναντήσεις του ηθοποιού με τον βασιλιά Κάρολο, μεταξύ των οποίων η τελετή απονομής του τίτλου του ιππότη στον Έλμπα, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τον περασμένο Ιούνιο.



Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο βασιλιάς Κάρολος στην επαγγελματική του πορεία αναγνωρίζει ο Βρετανός ηθοποιός Ίντρις Έλμπα , αποκαλύπτοντας ότι η ζωή του θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά εάν δεν είχε λάβει οικονομική βοήθεια από το φιλανθρωπικό ίδρυμα του μονάρχη όταν ήταν ακόμη έφηβος.Σύμφωνα με την Telegraph, ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός μιλά για την εμπειρία του στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο, το οποίο είναι αφιερωμένο στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση τουκαι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Δεκεμβρίου.Στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ, ο Έλμπα εξηγεί ότι η υποστήριξη που δέχθηκε από το ίδρυμα του τότε πρίγκιπα Καρόλου συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ζωής του.«Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγιναν όλα, αλλά ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο βασιλιάς, βοήθησε να διαμορφωθεί η πορεία μου. Το King's Trust είναι το σημείο από όπου ξεκινούν όλα», αναφέρει.Όπως προσθέτει, χωρίς τη συγκεκριμένη φιλανθρωπική οργάνωση, «υπάρχει μια εκδοχή της πραγματικότητας στην οποία η ζωή μου θα είχε εξελιχθεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο».Ο Ίντρις Έλμπα ήταν μόλις 16 ετών όταν εξασφάλισεαπό το Prince's Trust, όπως ονομαζόταν τότε το ίδρυμα. Τα χρήματα του επέτρεψαν να παρακολουθήσει μαθήματα στο National Youth Music Theatre, αποκτώντας την εκπαίδευση που χρειαζόταν για να κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο του θεάματος.Ο γεννημένος στο Λονδίνο ηθοποιός κατάφερε στη συνέχεια να αποκτήσει διεθνή αναγνώριση μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές «Luther» και «The Wire», ενώ συμμετείχε και σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως τα «Thor: Ragnarok», «Suicide Squad» και «Star Trek Beyond».Ο ίδιος έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι, όταν υπέβαλε την αίτησή του για την επιχορήγηση, πίστευε πως έχανε τον χρόνο του και δεν περίμενε να εγκριθεί.Ωστόσο, μια ημέρα, επιστρέφοντας από το σχολείο, βρήκε στο σπίτι του έναν λευκό φάκελο με χειρόγραφη διεύθυνση, τη βασιλική σφραγίδα και την ένδειξη «Idris Elba Esq». Στο εσωτερικό του υπήρχε μια επιταγή από το ίδρυμα, η οποία, όπως έχει περιγράψει, τον έβαλε στη σωστή πορεία για να πραγματοποιήσει τις επαγγελματικές του φιλοδοξίες.Στο ντοκιμαντέρ καταγράφονται αρκετές συναντήσεις του ηθοποιού με τον βασιλιά Κάρολο, μεταξύ των οποίων η τελετή απονομής του τίτλου του ιππότη στον Έλμπα, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τον περασμένο Ιούνιο.

Σε άλλη σκηνή, ο ηθοποιός συστήνει τη μητέρα του στον μονάρχη, λέγοντάς της: «Μαμά, έφερα τον βασιλιά να σε δει».



Οι δυο τους εμφανίζονται επίσης να περπατούν μαζί στο Μπαλμόραλ, συζητώντας για την επιρροή που είχε το ίδρυμα στη ζωή του Έλμπα.



«Ήμουν 16 ετών όταν έλαβα τη βοήθεια από το Prince's Trust. Είναι ενδιαφέρον, τα πράγματα αλλάζουν, αλλά στην πραγματικότητα όχι και τόσο», λέει ο ηθοποιός. «Γι' αυτό ακριβώς το King's Trust εξακολουθεί να είναι απαραίτητο, ανεξάρτητα από την εποχή στην οποία ζούμε», απαντά ο Κάρολος.



Ο Έλμπα επισημαίνει ότι η αξία της οργάνωσης βρίσκεται στη δυνατότητα να προσφέρει ευκαιρίες σε ανθρώπους που διαφορετικά ενδέχεται να μην τις είχαν.



«Υπάρχει κάτι μαγικό που συμβαίνει όταν προσθέτεις λίγη καθοδήγηση και την αίσθηση ότι κάτι είναι εφικτό στη ζωή των ανθρώπων», αναφέρει. Παράλληλα, τονίζει ότι τα επόμενα 50 χρόνια θα είναι ευθύνη ανθρώπων όπως ο ίδιος να συνεχίσουν αυτό το έργο.



Ο βασιλιάς τού απαντά: «Είμαι πολύ περήφανος για σένα, το ξέρεις. Αυτός είναι ο σκοπός όλων αυτών».



Το King's Trust ιδρύθηκε το 1976, όταν ο τότε πρίγκιπας Κάρολος αποφάσισε να διαθέσει τις 7.400 λίρες που έλαβε ως αποζημίωση αποχώρησης από το Βασιλικό Ναυτικό για τη δημιουργία μιας οργάνωσης που θα βοηθούσε νέους με περιορισμένες ευκαιρίες.



Στόχος του ιδρύματος ήταν να προσφέρει υποστήριξη σε νέους που αντιμετώπιζαν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας.



Στα 50 χρόνια λειτουργίας του, το ίδρυμα έχει βοηθήσει περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο νέους σε ολόκληρο τον κόσμο να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τα μέσα για να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.



Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει επίσης προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που επωφελήθηκαν από την οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη της οργάνωσης.