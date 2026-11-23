Ο άντρας, τον οποίο ιατρικές πηγές ταυτοποίησαν ως Αντελ Αλ-Χέλο, εργαζόταν κοντά σε ένα πηγάδι στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα προκάλεσε σήμερα τον θάνατο ενός άντρα από τη Γάζα, ο οποίος εργαζόταν για την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), όπως ανακοίνωσαν η υπηρεσία και τοπικοί αξιωματούχοι υγείας.



Ο άντρας, τον οποίο ιατρικές πηγές ταυτοποίησαν ως Αντελ Αλ-Χέλο, εργαζόταν κοντά σε ένα πηγάδι στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα του θύλακα, σύμφωνα με την UNRWA και με ιατρικές πηγές.



Τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από το πλήγμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.