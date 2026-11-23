Χρηματιστήριο: Με «άρωμα» Nvidia η επιστροφή των αγοραστών - Ισχυρή άνοδος για τις τράπεζες

Η είδηση της επιστροφής του Χουάνγκ στο «τιμόνι» της Nvidia οδήγησε τον Γενικό Δείκτη μέσα σε 10 λεπτά από τις 2.524 μονάδες στις 2.557 μονάδες - Νωρίτερα είχε απειληθεί με υποχώρηση σε χαμηλό τεσσάρων μηνών