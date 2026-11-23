Κοινή παρέμβαση εννέα ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προς τον επίτροπο Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ – Επικαλούνται την πίεση σε σχολεία, στέγαση και κοινωνικές υπηρεσίες και ζητούν αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας. Τι ισχύει σήμερα και ποιες αλλαγές επιδιώκονται





Την επιστολή, με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2026, υπογράφουν οι αρμόδιοι υπουργοί της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Φινλανδίας, της Βουλγαρίας και του Λουξεμβούργου.







Από ελληνικής πλευράς, την κοινή παρέμβαση συνυπογράφει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος έχει από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του μιλήσει για την ανάγκη αυστηροποίησης του πλαίσιου τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη.



Η πρωτοβουλία έρχεται, μάλιστα, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας πέντε ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με τη







Τι ζητούν οι εννέα χώρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι υπουργοί υποστηρίζουν ότι τα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν δεχθεί μεγάλους αριθμούς μεταναστών και προσφύγων αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις όταν οι ήδη εγκατεστημένοι πληθυσμοί ασκούν το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.



Στην επιστολή τους επισημαίνουν ότι από το 2015 η ΕΕ αντιμετώπισε σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις, με μεγάλο αριθμό αιτήσεων ασύλου και αντίστοιχη επιβάρυνση των εθνικών συστημάτων υποδοχής. Κατά τους υπογράφοντες, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, αλλά επεκτείνονται σε βασικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής.



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Οι εννέα χώρες επικαλούνται ακόμη πιέσεις στη στέγαση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην παιδική φροντίδα και στις υπηρεσίες ένταξης στην αγορά εργασίας.



Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι οι εθνικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν και ότι χρειάζεται ενιαία ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα εθνικά μέτρα από μόνα τους δεν μπορούν να προσφέρουν μια βιώσιμη λύση», αναφέρουν χαρακτηριστικά.



Για τον λόγο αυτό ζητούν από την Κομισιόν να επανεξετάσει την υφιστάμενη νομοθεσία και να προχωρήσει σε στοχευμένες αλλαγές που θα δίνουν στα κράτη-μέλη μεγαλύτερα περιθώρια επιβολής περιορισμών.



Την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για την οικογενειακή επανένωση των προσφύγων ζητούν η Ελλάδα και άλλες οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , με κοινή επιστολή προς την Κομισιόν, υποστηρίζοντας ότι το ισχύον πλαίσιο δεν επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αυξημένες πιέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και στις υποδομές υποδοχής.Την επιστολή, με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2026, υπογράφουν οι αρμόδιοι υπουργοί τηςΑποδέκτης είναι ο Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, από τον οποίο ζητούν να ξεκινήσει διαδικασία στοχευμένης αναθεώρησης της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ, που ρυθμίζει το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης υπηκόων τρίτων χωρών.Από ελληνικής πλευράς, την κοινή παρέμβαση, ο οποίος έχει από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του μιλήσει για την ανάγκη αυστηροποίησης του πλαίσιου τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη.Η πρωτοβουλία έρχεται, μάλιστα, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας πέντε ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με τη Ρουάντα για τη δημιουργία κόμβου επιστροφής μεταναστών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί.Πρόκειται, ωστόσο, για δύο διαφορετικές πρωτοβουλίες: η μία αφορά τις επιστροφές ανθρώπων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, ενώ η νέα παρέμβαση αφορά την οικογενειακή επανένωση προσώπων που διαμένουν νόμιμα σε ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.Οι υπουργοί υποστηρίζουν ότι τα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν δεχθεί μεγάλους αριθμούς μεταναστών και προσφύγων αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις όταν οι ήδη εγκατεστημένοι πληθυσμοί ασκούν το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.Στην επιστολή τους επισημαίνουν ότι από το 2015 η ΕΕ αντιμετώπισε σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις, με μεγάλο αριθμό αιτήσεων ασύλου και αντίστοιχη επιβάρυνση των εθνικών συστημάτων υποδοχής. Κατά τους υπογράφοντες, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, αλλά επεκτείνονται σε βασικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εκπαίδευση, καθώς σχολεία, κυρίως σε αστικές περιοχές, κλήθηκαν να υποδεχθούν μεγάλο αριθμό παιδιών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ορισμένα από τα οποία δεν είχαν προηγούμενη ή είχαν περιορισμένη σχολική εκπαίδευση.Οι εννέα χώρες επικαλούνται ακόμη πιέσεις στη στέγαση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην παιδική φροντίδα και στις υπηρεσίες ένταξης στην αγορά εργασίας.Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι οι εθνικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν και ότι χρειάζεται ενιαία ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα εθνικά μέτρα από μόνα τους δεν μπορούν να προσφέρουν μια βιώσιμη λύση», αναφέρουν χαρακτηριστικά.Για τον λόγο αυτό ζητούν από την Κομισιόν να επανεξετάσει την υφιστάμενη νομοθεσία και να προχωρήσει σε στοχευμένες αλλαγές που θα δίνουν στα κράτη-μέλη μεγαλύτερα περιθώρια επιβολής περιορισμών.

Τι είναι η οικογενειακή επανένωση και ποιους αφορά Η οικογενειακή επανένωση αποτελεί θεσμοθετημένη διαδικασία που επιτρέπει σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ζητήσουν την εγκατάσταση συγκεκριμένων συγγενικών τους προσώπων στην ίδια χώρα. Στον βασικό πυρήνα των δικαιούχων περιλαμβάνονται ο ή η σύζυγος και τα ανήλικα, άγαμα παιδιά.



Για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες ισχύουν ευνοϊκότερες διατάξεις σε σχέση με άλλες κατηγορίες μεταναστών, λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά δεν μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις χώρες καταγωγής τους για να ζήσουν με τις οικογένειές τους.



Ανάλογα με το καθεστώς διαμονής, την κατηγορία του ενδιαφερομένου και την εθνική νομοθεσία, μπορούν να ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις για το εισόδημα, τη στέγαση, την ασφάλιση και την τεκμηρίωση των οικογενειακών δεσμών.



Το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο παρέχει ειδικές εγγυήσεις στους πρόσφυγες, με περιορισμούς στις πρόσθετες προϋποθέσεις που μπορούν να τους επιβληθούν. Αυτό το καθεστώς επιθυμούν να επανεξετάσουν οι εννέα κυβερνήσεις, θεωρώντας ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.



Τι μπορεί να αλλάξει στην πράξη Η σημαντικότερη διευκρίνιση είναι ότι η κοινή επιστολή δεν επιβάλλει άμεσα νέους περιορισμούς στην οικογενειακή επανένωση.



Οι εννέα χώρες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει αλλαγές στη νομοθεσία.



Το περιεχόμενο ενδεχόμενων περιορισμών θα εξαρτηθεί από τις προτάσεις της Κομισιόν και την ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία που θα ακολουθήσει.



Αυτό που ζητούν οι υπογράφοντες είναι να υπάρξει κοινή νομική βάση, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις πιέσεις που, κατά την εκτίμησή τους, δημιουργούνται από την εφαρμογή των σημερινών κανόνων.



Συνεπώς, προς το παρόν δεν μεταβάλλονται αυτομάτως οι προϋποθέσεις για οικογένειες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ή σχεδιάζουν να ζητήσουν επανένωση.



Το παράδειγμα της Αυστρίας Η Αυστρία συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν προχωρήσει ήδη σε περιοριστικές παρεμβάσεις. Η αυστριακή κυβέρνηση ανέστειλε προσωρινά τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης για σημαντικές κατηγορίες προσώπων που διαθέτουν διεθνή προστασία, επικαλούμενη ιδιαίτερα υψηλές πιέσεις στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό της σύστημα.



Από τον Αύγουστο του 2026 εφαρμόζονται νέοι κανόνες, οι οποίοι περιλαμβάνουν σύστημα ποσοστώσεων για μέλη οικογενειών δικαιούχων διεθνούς προστασίας.



Ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα πρωτοβουλία Η συμμετοχή της Ελλάδας επιβεβαιώνει την επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει πρωτοβουλίες για την αυστηροποίηση επιμέρους πτυχών της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.



Η Αθήνα δεν περιορίζεται πλέον στις παρεμβάσεις για τη φύλαξη των συνόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και την αύξηση των επιστροφών. Με τη νέα επιστολή συμμετέχει και στη συζήτηση για το καθεστώς οικογενειακής επανένωσης.



Η συμμετοχή του Θάνου Πλεύρη στην κοινή πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ελλάδα είναι χώρα πρώτης εισόδου αλλά και χώρα στην οποία διαμένουν αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να ζητήσουν την επανένωσή τους με μέλη των οικογενειών τους.



Παράλληλα, η Ελλάδα συμμετέχει στη χωριστή ομάδα των πέντε χωρών που έχουν αρχίσει διαβουλεύσεις με τη Ρουάντα για τη δημιουργία Return Hub.



Οι δύο πρωτοβουλίες εντάσσονται στη γενικότερη συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, χωρίς να έχουν το ίδιο αντικείμενο ή να αφορούν τις ίδιες κατηγορίες ανθρώπων.