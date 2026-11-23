Το τάνκερ εντοπίστηκε την Κυριακή σε ορισμένες πλατφόρμες παρακολούθησης πλοίων - Ωστόσο, δεν διαθέτει αριθμό Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, ενώ η αναζήτηση της ταυτότητας κίνησης του πλοίου στη βάση δεδομένων του IMO δεν αποδίδει κανένα αποτέλεσμα

Ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο χωρίς κανένα ιστορικό καταγραφής εξέπεμψε σήμα νωρίτερα τη Δευτέρα ότι «έσπασε» τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό έξω από τα Στενά του Ορμούζ, σε μια εξέλιξη που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις τακτικές παραπλάνησης και την περιορισμένη ικανότητα των αναλυτών να παρακολουθούν με ακρίβεια τις κινήσεις των πλοίων στην περιοχή του Κόλπου.



Ένα σκάφος που, σύμφωνα με το Bloomberg, εμφανιζόταν ως το Khat Shekan - ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) - εντοπίστηκε την Κυριακή σε ορισμένες πλατφόρμες παρακολούθησης πλοίων, συμπεριλαμβανομένου του MarineTraffic, δείχνοντας ότι ξεκινούσε τον απόπλου του από τον Περσικό. Μέχρι τη Δευτέρα, τα σήματα έδειχναν ότι είχε καταφέρει να περάσει πέρα από τις αμερικανικές δυνάμεις - κάτι που θα συνέβαινε για πρώτη φορά από τότε που επιβλήθηκε ξανά ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια τον Ιούλιο.







Αυτό που επισημαίνεται, είναι ότι το στίγμα του είναι πολύ πιθανό να είναι ψεύτικο και το πλοίο - το όνομα του οποίου μεταφράζεται ως «Line Breaker» («Αυτός που σπάει τη γραμμή/τον κλοιό») - ενδέχεται να μην υπάρχει καν, σύμφωνα με αναλυτές και ειδικούς στη θαλάσσια επιτήρηση, οι οποίοι εκτιμούν ότι η Τεχεράνη ίσως στέλνει ένα μήνυμα για το τι μπορεί ακόμη να κάνει, ώστε να περιπλέξει το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου έπειτα από εννέα μήνες σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, καθιστώντας τις ήδη δύσκολες προσπάθειες παρακολούθησης ακόμη πιο περίπλοκες.



«Οποιαδήποτε προσπάθεια να επιβαρυνθεί η παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ αποτελεί μια ανεπιθύμητη προσθήκη σε μια ήδη επικίνδυνη κατάσταση», δήλωσε ο Μαρκ Ντάγκλας, αναλυτής στην πλατφόρμα θαλάσσιας πληροφόρησης Starboard Maritime Intelligence.



Σύμφωνα με το Bloomberg, τα σήματα δείχνουν ότι το σκάφος είναι ένα έμφορτο δεξαμενόπλοιο αργού με προορισμό το κινεζικό λιμάνι Ζουσάν, αλλά δεν διαθέτει αριθμό Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) - έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης που συνοδεύει κάθε πλοίο καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής του ζωής. Παράλληλα, η αναζήτηση του αριθμού MMSI (η ταυτότητα κίνησης του πλοίου) στη βάση δεδομένων του IMO δεν αποδίδει κανένα αποτέλεσμα, εμφανίζοντας το μήνυμα σφάλματος: «Εμφανίζονται μόνο πλοία σε υπηρεσία».







Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένα αρχείο ταξιδιών πριν από την Κυριακή, ενώ το σκάφος δεν εμφανίζεται στο Bloomberg ούτε σε άλλες πλατφόρμες παρακολούθησης και ναυτιλιακής πληροφόρησης, όπως οι Starboard, Kpler, Vortexa και Equasis.



«Η ανάλυσή μας δείχνει παραποίηση σήματος (AIS spoofing)», ανέφερε το MarineTraffic σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενο στην πρακτική αποστολής ψευδών δεδομένων εντοπισμού ή πλοήγησης με σκοπό τη διασπορά λανθασμένων πληροφοριών ή τη σύγχυση των παρατηρητών.







Οι διαχειριστές πλοίων που εμπλέκονται στο λεγόμενο «σκοτεινό» εμπόριο (dark trades) επιδιώκουν εδώ και καιρό να παραποιούν την ταυτότητα και τη θέση των σκαφών τους, προκειμένου να αποκρύπτουν τα δρομολόγια και τα φορτία που διακινούν. Δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο —το οποίο τελούσε υπό αμερικανικές κυρώσεις— πριν από τον πόλεμο, συχνά αλλοίωναν το στίγμα τους ή υιοθετούσαν τις ταυτότητες πλοίων που είχαν οδηγηθεί προς διάλυση.



Το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, ωστόσο οι εξαγωγές αργού συνεχίστηκαν τους πρώτους μήνες των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, όμως, έκοψε μια ζωτικής σημασίας οικονομική αρτηρία για την Τεχεράνη, σε μια περίοδο που άλλοι παίκτες στον Περσικό Κόλπο χρησιμοποιούν «σκοτεινά» δρομολόγια μεταφόρτωσης (dark shuttles) και άλλες παρακάμψεις για να αποκαταστήσουν τις προπολεμικές ροές.



Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Η χώρα, ωστόσο, έχει επανειλημμένα ορκιστεί να σπάσει τον αποκλεισμό. Το Σάββατο, ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι δήλωσε ότι η χώρα θα λάβει «οποιαδήποτε μέτρα κριθούν απαραίτητα» για να το πετύχει.



Την περασμένη εβδομάδα, η Ουάσιγκτον διεύρυνε τον αποκλεισμό της, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να στοχοποιήσει και πλοία που παραλαμβάνουν φορτία εν πλω (ship-to-ship transfers). Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ιράν μετά το Νέο Έτος, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.