Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Διακοπή ρεύματος σε 350.000 καταναλωτές στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ στην Ουκρανία από ρωσικές επιθέσεις
Διακοπή ρεύματος σε 350.000 καταναλωτές στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ στην Ουκρανία από ρωσικές επιθέσεις
Ο ουκρανικός στρατός έπληξε ρωσικό διυλιστήριο στην περιφέρεια του Ροστόφ - Στη πόλη Ζαπορίζια της νοτιανατολικής Ουκρανίας, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση η οποία έπληξε μια ιδιωτική κλινική που δεν λειτουργούσε
Περισσότεροι από 350.000 καταναλωτές στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, όπως ανακοίνωσε σήμερα η DTEK, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας.
Η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις τις τελευταίες δύο ημέρες, προκαλώντας ζημιές στον εξοπλισμό, πρόσθεσε η εταιρεία με ανακοίνωσή της που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram.
Στη πόλη Ζαπορίζια της νοτιανατολικής Ουκρανίας, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση η οποία έπληξε μια ιδιωτική κλινική που δεν λειτουργούσε, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Μιχαήλο Σεμίκιν.
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε κατά την διάρκεια της νύχτας ένα ρωσικό διυλιστήριο στην νότια περιφέρεια του Ροστόφ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου του ουκρανικού στρατού, που αναρτήθηκε την εφαρμογή Telegram, υπέστησαν ζημιές μια μονάδα διύλισης και δεξαμενές πετρελαίου.
Η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις τις τελευταίες δύο ημέρες, προκαλώντας ζημιές στον εξοπλισμό, πρόσθεσε η εταιρεία με ανακοίνωσή της που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram.
Στη πόλη Ζαπορίζια της νοτιανατολικής Ουκρανίας, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση η οποία έπληξε μια ιδιωτική κλινική που δεν λειτουργούσε, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Μιχαήλο Σεμίκιν.
Russian forces delivered an overnight strike against a 330 kV power substation in the Dnepropetrovsk Region that supplied electricity to Ukraine’s military-industrial sector, Russia’s Defense Ministry reported. TASS has gathered key information about the targets of the overnight strike: https://t.co/bwjUD7L9zI— TASS (@tassagency_en) November 23, 2026
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε κατά την διάρκεια της νύχτας ένα ρωσικό διυλιστήριο στην νότια περιφέρεια του Ροστόφ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου του ουκρανικού στρατού, που αναρτήθηκε την εφαρμογή Telegram, υπέστησαν ζημιές μια μονάδα διύλισης και δεξαμενές πετρελαίου.
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