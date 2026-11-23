Η Μόσχα απειλεί με «οδυνηρές συνέπειες» το Κίεβο για τα πλήγματα σε ρωσικά πλοία στη Βεγγάζη
Η Μόσχα απειλεί με «οδυνηρές συνέπειες» το Κίεβο για τα πλήγματα σε ρωσικά πλοία στη Βεγγάζη
Τα ουκρανικά πλήγματα βύθισαν μια κορβέτα, κατέστρεψαν ένα ελικόπτερο και προκάλεσαν ζημιές σε ένα πλοίο μεταφοράς οπλισμού
Με «οδυνηρές συνέπειες» απειλεί η Μόσχα το Κίεβο, μετά την επιχείρηση των ουκρανικών δυνάμεων εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στην περιοχή του λιμανιού της Βεγγάζης, στη Λιβύη, κατά την οποία, σύμφωνα με την Ουκρανία, βυθίστηκε η ρωσική κορβέτα «Μερκούρι» και επλήγη φορτηγό πλοίο που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά οπλισμού.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οι ενέργειες αυτές δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες, παραπέμποντας σε προηγούμενες δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τη συνέχιση των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.
«Αυτές οι ενέργειες έχουν εξαιρετικά οδυνηρές συνέπειες για το καθεστώς του Κιέβου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.
«Θα ήθελα να υπενθυμίσω μια δήλωση που έκανε ο Πούτιν στη Σενζέν, στην οποία επιβεβαίωσε ότι αυτή η πρακτική, αυτή η πορεία δράσης των ενόπλων δυνάμεών μας, θα συνεχιστεί», πρόσθεσε.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απάντηση της Μόσχας, διευκρινίζοντας ότι η πλήρης τοποθέτηση για το περιστατικό θα γίνει από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση της κορβέτας «Μερκούρι», η οποία ανήκε στον ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και την καταστροφή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου Ka-27 που βρισκόταν πάνω στο πολεμικό πλοίο.
Παράλληλα, τα ουκρανικά drones έπληξαν το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο, όπως υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος, χρησιμοποιούνταν από τη Μόσχα για τη μεταφορά όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά ουκρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, τα οποία μεταφέρθηκαν στην περιοχή με μεγαλύτερο πλοίο και στη συνέχεια εξαπολύθηκαν εναντίον των στόχων.
Η κορβέτα, αξίας περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ, βρισκόταν αγκυροβολημένη στη ναυτική βάση της Βεγγάζης όταν δέχθηκε την επίθεση, ενώ δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια την εμφανίζουν αναποδογυρισμένη μέσα στο λιμάνι.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οι ενέργειες αυτές δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες, παραπέμποντας σε προηγούμενες δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τη συνέχιση των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.
«Αυτές οι ενέργειες έχουν εξαιρετικά οδυνηρές συνέπειες για το καθεστώς του Κιέβου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.
«Θα ήθελα να υπενθυμίσω μια δήλωση που έκανε ο Πούτιν στη Σενζέν, στην οποία επιβεβαίωσε ότι αυτή η πρακτική, αυτή η πορεία δράσης των ενόπλων δυνάμεών μας, θα συνεχιστεί», πρόσθεσε.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απάντηση της Μόσχας, διευκρινίζοντας ότι η πλήρης τοποθέτηση για το περιστατικό θα γίνει από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Footage of a Ukrainian USV slamming into a Russian cargo vessel and exploding off the coast of Benghazi, Libya, this evening. pic.twitter.com/DICnEdMRro— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 22, 2026
Η ουκρανική επιχείρηση στη ΒεγγάζηΗ ρωσική αντίδραση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιτυχημένη επιχείρηση με μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη εναντίον δύο ρωσικών στόχων στη Λιβύη.
Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση της κορβέτας «Μερκούρι», η οποία ανήκε στον ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και την καταστροφή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου Ka-27 που βρισκόταν πάνω στο πολεμικό πλοίο.
Παράλληλα, τα ουκρανικά drones έπληξαν το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο, όπως υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος, χρησιμοποιούνταν από τη Μόσχα για τη μεταφορά όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.
Insane footage of the moment Russian warship Merkury worth over 200 million exploded in port Benghazi Libya last night completely destroying it after its onboard ammunition detonated.— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) November 22, 2026
Huge loss. pic.twitter.com/8TRz9ic2CS
Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά ουκρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, τα οποία μεταφέρθηκαν στην περιοχή με μεγαλύτερο πλοίο και στη συνέχεια εξαπολύθηκαν εναντίον των στόχων.
Η κορβέτα, αξίας περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ, βρισκόταν αγκυροβολημένη στη ναυτική βάση της Βεγγάζης όταν δέχθηκε την επίθεση, ενώ δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια την εμφανίζουν αναποδογυρισμένη μέσα στο λιμάνι.
Ukraine has released insane footage from the naval drones that attack and sunk the Russian warship in the Libyan port of Benghazi.— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) November 23, 2026
This is one of the most significant strikes of the war… pic.twitter.com/7hIkrAqmqv
Ζελένσκι: Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις στις καθορισμένες θαλάσσιες περιοχέςΑπό την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμήνυσε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της στις θαλάσσιες περιοχές που έχουν τεθεί στο στόχαστρο των ενόπλων δυνάμεών της.
Η επίθεση στη Λιβύη πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα μετά από ένα ακόμη πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο της Φινλανδίας, το οποίο συνδέεται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, με τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Μόσχας.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν ρωσικό φορτηγό πλοίο που κατευθυνόταν προς το Καλίνινγκραντ δέχθηκε επίθεση με drones και εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σκάφος.
Οι δύο διαδοχικές επιχειρήσεις, στη Βαλτική και στη Μεσόγειο, αναδεικνύουν τη διεύρυνση των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών ναυτικών στόχων σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τις ακτές της Ουκρανίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα