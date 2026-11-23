Τα ουκρανικά πλήγματα βύθισαν μια κορβέτα, κατέστρεψαν ένα ελικόπτερο και προκάλεσαν ζημιές σε ένα πλοίο μεταφοράς οπλισμού

Μερκούρι» και επλήγη φορτηγό πλοίο που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά οπλισμού.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οι ενέργειες αυτές δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες, παραπέμποντας σε προηγούμενες δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τη συνέχιση των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.



«Αυτές οι ενέργειες έχουν εξαιρετικά οδυνηρές συνέπειες για το καθεστώς του Κιέβου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.



«Θα ήθελα να υπενθυμίσω μια δήλωση που έκανε ο Πούτιν στη Σενζέν, στην οποία επιβεβαίωσε ότι αυτή η πρακτική, αυτή η πορεία δράσης των ενόπλων δυνάμεών μας, θα συνεχιστεί», πρόσθεσε.











Η ουκρανική επιχείρηση στη Βεγγάζη Η ρωσική αντίδραση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιτυχημένη επιχείρηση με μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη εναντίον δύο ρωσικών στόχων στη Λιβύη.



Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση της κορβέτας «Μερκούρι», η οποία ανήκε στον ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και την καταστροφή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου Ka-27 που βρισκόταν πάνω στο πολεμικό πλοίο.



Παράλληλα, τα ουκρανικά drones έπληξαν το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο, όπως υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος, χρησιμοποιούνταν από τη Μόσχα για τη μεταφορά όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.



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Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά ουκρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, τα οποία μεταφέρθηκαν στην περιοχή με μεγαλύτερο πλοίο και στη συνέχεια εξαπολύθηκαν εναντίον των στόχων.



Η κορβέτα, αξίας περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ, βρισκόταν αγκυροβολημένη στη ναυτική βάση της Βεγγάζης όταν δέχθηκε την επίθεση, ενώ δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια την εμφανίζουν αναποδογυρισμένη μέσα στο λιμάνι.



Με «οδυνηρές συνέπειες» απειλεί η Μόσχα το Κίεβο, μετά την ε πιχείρηση των ουκρανικών δυνάμεων εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στην περιοχή του λιμανιού της Βεγγάζης, στη Λιβύη, κατά την οποία, σύμφωνα με την Ουκρανία, βυθίστηκε η ρωσική κορβέτα «» και επλήγη φορτηγό πλοίο που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά οπλισμού.Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου,, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οι ενέργειες αυτές δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες, παραπέμποντας σε προηγούμενες δηλώσεις τουσχετικά με τη συνέχιση των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.«Αυτές οι ενέργειες έχουν εξαιρετικά οδυνηρές συνέπειες για το καθεστώς του Κιέβου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο«Θα ήθελα να υπενθυμίσω μια δήλωση που έκανε ο Πούτιν στη Σενζέν, στην οποία επιβεβαίωσε ότι αυτή η πρακτική, αυτή η πορεία δράσης των ενόπλων δυνάμεών μας, θα συνεχιστεί», πρόσθεσε.Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απάντηση της Μόσχας, διευκρινίζοντας ότι η πλήρης τοποθέτηση για το περιστατικό θα γίνει από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.Η ρωσική αντίδραση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου,ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιτυχημένη επιχείρηση με μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη εναντίον δύο ρωσικών στόχων στη Λιβύη.Σύμφωνα με τον, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση της κορβέτας «», η οποία ανήκε στον ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και την καταστροφή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου Ka-27 που βρισκόταν πάνω στο πολεμικό πλοίο.Παράλληλα, τα ουκρανικάέπληξαν το ρωσικό φορτηγό πλοίο, το οποίο, όπως υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος, χρησιμοποιούνταν από τη Μόσχα για τη μεταφορά όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά ουκρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, τα οποία μεταφέρθηκαν στην περιοχή με μεγαλύτερο πλοίο και στη συνέχεια εξαπολύθηκαν εναντίον των στόχων.Η κορβέτα, αξίας περίπου, βρισκόταν αγκυροβολημένη στη ναυτική βάση τηςόταν δέχθηκε την επίθεση, ενώ δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια την εμφανίζουν αναποδογυρισμένη μέσα στο λιμάνι.





Ζελένσκι: Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις στις καθορισμένες θαλάσσιες περιοχές Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμήνυσε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της στις θαλάσσιες περιοχές που έχουν τεθεί στο στόχαστρο των ενόπλων δυνάμεών της.



Η επίθεση στη Λιβύη πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα μετά από ένα ακόμη πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο της Φινλανδίας, το οποίο συνδέεται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, με τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Μόσχας.



Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν ρωσικό φορτηγό πλοίο που κατευθυνόταν προς το Καλίνινγκραντ δέχθηκε επίθεση με drones και εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σκάφος.



Οι δύο διαδοχικές επιχειρήσεις, στη Βαλτική και στη Μεσόγειο, αναδεικνύουν τη διεύρυνση των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών ναυτικών στόχων σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τις ακτές της Ουκρανίας.