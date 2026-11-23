Οι επιβαίνοντες καταφέρνουν να εισέλθουν στις καρότσες από την οροφή, αφήνοντας συχνά ανέπαφες τις πίσω πόρτες και τις σφραγίδες ασφαλείας





Σύμφωνα με δημοσίευμα της







Τα βίντεο με τα μαχαίρια και τις τρύπες στις οροφές Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται μετανάστες στο εσωτερικό φορτηγών να επιδεικνύουν μαχαίρια, ματσέτες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, με τα οποία φέρονται να έχουν κόψει το προστατευτικό κάλυμμα της οροφής.



Σε ένα από τα βίντεο, άνδρας από το Μάλι εμφανίζεται στις 26 Ιουνίου να επιδεικνύει το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για να ανοίξει δίοδο στο φορτηγό. Σε μεταγενέστερο υλικό φαίνονται Γάλλοι αστυνομικοί να ερευνούν το όχημα με φακούς, χωρίς να εντοπίζουν τον ίδιο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις αναρτήσεις.





🚨🇬🇧 MIGRANTS ALLEGEDLY CUT THROUGH LORRY ROOFS TO ENTER UK UNDETECTED Social media footage reportedly shows migrants using knives to cut openings in the roofs of UK-bound lorries, with some filming themselves inside vehicles and later claiming to have arrived in Britain. Videos allegedly document incidents involving individuals from Mali and Sudan between June and September. The breaches can reportedly go undetected because drivers are not expected to climb onto vehicles to inspect roofs for safety reasons. https://t.co/vCfWTtpIzX — Nova Intel (@intel_nova) November 23, 2026

Άλλο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στις 17 Αυγούστου, δείχνει δύο υπηκόους Σουδάν να βρίσκονται μέσα σε φορτηγό, κάτω από μια εμφανή τρύπα στην οροφή. Μεταγενέστερες αναρτήσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι έφτασαν στη Βρετανία στις αρχές Σεπτεμβρίου.



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Οι έλεγχοι στο Καλαί και η απάντηση του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών Η βρετανική υπηρεσία συνοριακού ελέγχου (Border Force) συστήνει στους οδηγούς να ελέγχουν το εξωτερικό περίβλημα, την οροφή και τα συστήματα ασφαλείας των φορτηγών πριν από την είσοδό τους στη χώρα.



Ωστόσο, οι οδηγίες διευκρινίζουν ότι οι οδηγοί δεν αναμένεται να ανεβαίνουν στις οροφές των οχημάτων για να πραγματοποιούν ελέγχους, λόγω των κινδύνων για την ασφάλειά τους. Αντίθετα, μπορούν να χρησιμοποιούν καθρέφτες, ειδικά κοντάρια και κινητά τηλέφωνα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να καταγράφουν τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος.



Η πρακτική αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από εκπροσώπους του μεταφορικού κλάδου, οι οποίοι επισημαίνουν ότι οι οδηγοί δεν διαθέτουν πάντοτε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να εντοπίσουν παραβιάσεις στην οροφή των φορτηγών.



Μια νέα μέθοδο για να περνούν παράνομα στη Βρετανία χρησιμοποιούν μετανάστες , οι οποίοι κόβουν με μαχαίρια και ματσέτες τις οροφές φορτηγών και κρύβονται στο εσωτερικό τους, προκειμένου να αποφύγουν τους συνοριακούς ελέγχους. Μάλιστα, καταγράφουν τις κινήσεις τους και αναρτούν βίντεο στο TikTok, επιδεικνύοντας τα αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιούν και τις τρύπες που ανοίγουν στα οχήματα.Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail , τα συγκεκριμένα περιστατικά καταγράφονται σε φορτηγά που ταξιδεύουν από τη Γαλλία προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι επιβαίνοντες καταφέρνουν να εισέλθουν στις καρότσες από την οροφή, αφήνοντας συχνά ανέπαφες τις πίσω πόρτες και τις σφραγίδες ασφαλείας.Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (HGV), καθώς οι έλεγχοι από το έδαφος δεν εντοπίζουν πάντοτε τις φθορές στο επάνω μέρος των φορτηγών.Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται μετανάστες στο εσωτερικό φορτηγών να επιδεικνύουν μαχαίρια, ματσέτες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, με τα οποία φέρονται να έχουν κόψει το προστατευτικό κάλυμμα της οροφής.Σε ένα από τα βίντεο, άνδρας από το Μάλι εμφανίζεται στις 26 Ιουνίου να επιδεικνύει το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για να ανοίξει δίοδο στο φορτηγό. Σε μεταγενέστερο υλικό φαίνονται Γάλλοι αστυνομικοί να ερευνούν το όχημα με φακούς, χωρίς να εντοπίζουν τον ίδιο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις αναρτήσεις.Άλλο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στις 17 Αυγούστου, δείχνει δύο υπηκόους Σουδάν να βρίσκονται μέσα σε φορτηγό, κάτω από μια εμφανή τρύπα στην οροφή. Μεταγενέστερες αναρτήσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι έφτασαν στη Βρετανία στις αρχές Σεπτεμβρίου.Ανάλογα περιστατικά καταγράφηκαν και τον Σεπτέμβριο, με μετανάστες να εμφανίζονται να κρατούν κοπίδια και μαχαίρια, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο εισήλθαν στα οχήματα.Η βρετανική υπηρεσία συνοριακού ελέγχου (Border Force) συστήνει στους οδηγούς να ελέγχουν το εξωτερικό περίβλημα, την οροφή και τα συστήματα ασφαλείας των φορτηγών πριν από την είσοδό τους στη χώρα.Ωστόσο, οι οδηγίες διευκρινίζουν ότι οι οδηγοί δεν αναμένεται να ανεβαίνουν στις οροφές των οχημάτων για να πραγματοποιούν ελέγχους, λόγω των κινδύνων για την ασφάλειά τους. Αντίθετα, μπορούν να χρησιμοποιούν καθρέφτες, ειδικά κοντάρια και κινητά τηλέφωνα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να καταγράφουν τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος.Η πρακτική αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από εκπροσώπους του μεταφορικού κλάδου, οι οποίοι επισημαίνουν ότι οι οδηγοί δεν διαθέτουν πάντοτε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να εντοπίσουν παραβιάσεις στην οροφή των φορτηγών.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών απέρριψε τον ισχυρισμό ότι οι οροφές των φορτηγών αποτελούν ανεξέλεγκτο σημείο εισόδου. Όπως ανέφερε, χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνολογίες εντοπισμού για τον έλεγχο των οροφών και άλλων δυσπρόσιτων σημείων των οχημάτων.



Πρόσθεσε, επίσης, ότι οι παράνομες διελεύσεις μέσω φορτηγών, αυτοκινήτων ή με λανθασμένα έγγραφα έχουν μειωθεί κατά 25% τον τελευταίο χρόνο.



Περιστατικό με τέσσερις μετανάστες στο Έσεξ Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί τον Αύγουστο στο Μάλντον, στην κομητεία του Έσεξ, όταν τέσσερις μετανάστες βγήκαν από την οροφή φορτηγού που είχε φτάσει από τη Γαλλία.



Το όχημα είχε περάσει από ελέγχους στο Καλαί, με τις πίσω πόρτες του να παραμένουν κλειδωμένες και σφραγισμένες. Οι τέσσερις άνδρες φέρονται να είχαν εισέλθει στο φορτηγό από την οροφή, την οποία είχαν προηγουμένως κόψει.



Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τον οδηγό, έναν Πορτογάλο ηλικίας περίπου 60 ετών, με την υποψία ότι διευκόλυνε την παράνομη είσοδο μεταναστών στη χώρα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες είχαν διαφύγει πριν από την άφιξη των Αρχών.