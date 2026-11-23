Παναθηναϊκός: Ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Αντίνο, χάνει όλη τη σεζόν
Παναθηναϊκός: Ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Αντίνο, χάνει όλη τη σεζόν
Ο εξτρέμ των «πρασίνων» τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ και θα χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου
Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο συνοδεύτηκε η νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΟΦΗ, καθώς οι πανηγυρισμοί για το τρίποντο επισκιάστηκαν από τον σοβαρό τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο.
Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0 των Κρητικών στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ωστόσο έχασαν έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.
Ο 21χρονος Αργεντινός τραυματίστηκε μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν σε προσπάθειά του να προλάβει την μπάλα πριν από την απομάκρυνσή της από τον Σιέλη, έπεσε στο έδαφος δείχνοντας να υποφέρει από έντονους πόνους.
Η εικόνα του ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς ο νεαρός άσος ξέσπασε σε κλάματα, ενώ χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο. Μάλιστα, αντικαταστάθηκε αναγκαστικά μόλις στο 8ο λεπτό, με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να παίρνει τη θέση του.
Οι αρχικοί φόβοι του ιατρικού επιτελείου επιβεβαιώθηκαν μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε τη Δευτέρα (23/11). Η μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι ο Αντίνο υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα τόσο για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο 21χρονος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.
Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0 των Κρητικών στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ωστόσο έχασαν έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.
Ο 21χρονος Αργεντινός τραυματίστηκε μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν σε προσπάθειά του να προλάβει την μπάλα πριν από την απομάκρυνσή της από τον Σιέλη, έπεσε στο έδαφος δείχνοντας να υποφέρει από έντονους πόνους.
Η εικόνα του ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς ο νεαρός άσος ξέσπασε σε κλάματα, ενώ χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο. Μάλιστα, αντικαταστάθηκε αναγκαστικά μόλις στο 8ο λεπτό, με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να παίρνει τη θέση του.
Οι αρχικοί φόβοι του ιατρικού επιτελείου επιβεβαιώθηκαν μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε τη Δευτέρα (23/11). Η μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι ο Αντίνο υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα τόσο για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο 21χρονος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.
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