Μαθητές στις ΗΠΑ ξυλοκόπησαν διευθυντή σχολείου που προσπάθησε να αποτρέψει επίθεση σε συμμαθητή τους, τον κλωτσούσαν στο κεφάλι

Την προσοχή του διευθυντή τράβηξε επίσης ένας άγνωστος άνδρας με κουκούλα, ο οποίος βρισκόταν παράνομα στον χώρο και αρνήθηκε να φύγει