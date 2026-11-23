Η Ζιζέλ Πελικό προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά εκδοτικού οίκου: Για ακόμη μία φορά νιώθω ταπεινωμένη, εκτεθειμένη και πληγωμένη

Καταγγέλλει ότι ο εκδοτικός οίκος χρησιμοποίησε υλικό από την προσωπική της ζωή για εμπορικούς σκοπούς, ενώ το βιβλίο που επιχειρεί να προωθήσει αφήνει να εννοηθεί ότι η ίδια ενδέχεται να είχε συμμετοχή σε όσα υπέστη