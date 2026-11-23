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Η Ζιζέλ Πελικό προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά εκδοτικού οίκου: Για ακόμη μία φορά νιώθω ταπεινωμένη, εκτεθειμένη και πληγωμένη
Η Ζιζέλ Πελικό προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά εκδοτικού οίκου: Για ακόμη μία φορά νιώθω ταπεινωμένη, εκτεθειμένη και πληγωμένη
Καταγγέλλει ότι ο εκδοτικός οίκος χρησιμοποίησε υλικό από την προσωπική της ζωή για εμπορικούς σκοπούς, ενώ το βιβλίο που επιχειρεί να προωθήσει αφήνει να εννοηθεί ότι η ίδια ενδέχεται να είχε συμμετοχή σε όσα υπέστη
Η Ζιζέλ Πελικό προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά γαλλικού εκδοτικού οίκου, ο οποίος έστειλε σε μέσα ενημέρωσης προσωπικές φωτογραφίες και βίντεό της για να διαφημίσει ένα βιβλίο.
Ειδικότερα, σε δήλωσή της στο BFMTV, η Πελικό καταγγέλλει ότι ο εκδοτικός οίκος Tinbad χρησιμοποίησε υλικό από την προσωπική της ζωή για εμπορικούς σκοπούς, ενώ το βιβλίο που επιχειρεί να προωθήσει αφήνει να εννοηθεί ότι η ίδια ενδέχεται να είχε συμμετοχή σε όσα υπέστη.
«Αγωνίστηκα για να ανακτήσω την αξιοπρέπεια και την ελευθερία μου. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να μου τις στερήσει ξανά», δήλωσε.
Η Πελικό χαρακτήρισε την ενέργεια του εκδοτικού οίκου «μια νέα μορφή βίας», εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή της για τη δημοσιοποίηση υλικού που αφορά την απολύτως ιδιωτική της ζωή. «Είμαι βαθιά συγκλονισμένη από το γεγονός ότι εικόνες που ανήκουν στην πιο προσωπική μου σφαίρα μπορούν να εκτίθενται και να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς», ανέφερε.
«Αρνούμαι η ιδιωτική μου ζωή να μετατραπεί σε διαφημιστικό επιχείρημα», πρόσθεσε.
Η Ζιζέλ Πελικό στρέφεται και κατά του περιεχομένου του βιβλίου, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, περιγράφει περιστατικά βιασμού σε βάρος της και παρουσιάζει μια ερμηνεία της ζωής της την οποία χαρακτηρίζει απαράδεκτη.
«Το βιβλίο περιγράφει σκηνές βιασμού που με αφορούν και δίνει μια ερμηνεία της ζωής μου που είναι αφόρητη», δήλωσε. Η ίδια απορρίπτει κατηγορηματικά οποιονδήποτε υπαινιγμό ότι είχε συναινέσει ή συμμετάσχει στις κακοποιήσεις που υπέστη.
«Αρνούμαι, πάνω απ' όλα, να ξαναγράψουν την ιστορία μου αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήμουν συνένοχη σε όσα υπέστην», τόνισε. Περιγράφοντας τον αντίκτυπο που είχε πάνω της η νέα αυτή υπόθεση, η Πελικό ανέφερε: «Σήμερα βρίσκομαι για ακόμη μία φορά ταπεινωμένη, εκτεθειμένη και πληγωμένη. Σαν να μην ήταν αρκετή η δοκιμασία της δίκης».
Οι δικηγόροι της Ζιζέλ Πελικό ετοιμάζονται να κινηθούν δικαστικά εναντίον του εκδοτικού οίκου και της συγγραφέως του βιβλίου και υπογράμμισε ότι η πελάτισσά του έχει επηρεαστεί βαθιά από όσα συνέβησαν. «Είναι συντετριμμένη από αυτό που συνέβη. Πιστεύω επίσης ότι επηρεάζεται ολόκληρη η οικογένειά της», δήλωσε.
Παράλληλα, έκανε λόγο για πλήρη απουσία ηθικών ορίων από την πλευρά όσων εμπλέκονται στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση του υλικού συνιστά σαφή παραβίαση της νομοθεσίας.
Ειδικότερα, σε δήλωσή της στο BFMTV, η Πελικό καταγγέλλει ότι ο εκδοτικός οίκος Tinbad χρησιμοποίησε υλικό από την προσωπική της ζωή για εμπορικούς σκοπούς, ενώ το βιβλίο που επιχειρεί να προωθήσει αφήνει να εννοηθεί ότι η ίδια ενδέχεται να είχε συμμετοχή σε όσα υπέστη.
«Αγωνίστηκα για να ανακτήσω την αξιοπρέπεια και την ελευθερία μου. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να μου τις στερήσει ξανά», δήλωσε.
Η Πελικό χαρακτήρισε την ενέργεια του εκδοτικού οίκου «μια νέα μορφή βίας», εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή της για τη δημοσιοποίηση υλικού που αφορά την απολύτως ιδιωτική της ζωή. «Είμαι βαθιά συγκλονισμένη από το γεγονός ότι εικόνες που ανήκουν στην πιο προσωπική μου σφαίρα μπορούν να εκτίθενται και να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς», ανέφερε.
«Αρνούμαι η ιδιωτική μου ζωή να μετατραπεί σε διαφημιστικό επιχείρημα», πρόσθεσε.
Η Ζιζέλ Πελικό στρέφεται και κατά του περιεχομένου του βιβλίου, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, περιγράφει περιστατικά βιασμού σε βάρος της και παρουσιάζει μια ερμηνεία της ζωής της την οποία χαρακτηρίζει απαράδεκτη.
«Δεν θα επιτρέψω να ξαναγράψουν την ιστορία μου»
«Το βιβλίο περιγράφει σκηνές βιασμού που με αφορούν και δίνει μια ερμηνεία της ζωής μου που είναι αφόρητη», δήλωσε. Η ίδια απορρίπτει κατηγορηματικά οποιονδήποτε υπαινιγμό ότι είχε συναινέσει ή συμμετάσχει στις κακοποιήσεις που υπέστη.
«Αρνούμαι, πάνω απ' όλα, να ξαναγράψουν την ιστορία μου αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήμουν συνένοχη σε όσα υπέστην», τόνισε. Περιγράφοντας τον αντίκτυπο που είχε πάνω της η νέα αυτή υπόθεση, η Πελικό ανέφερε: «Σήμερα βρίσκομαι για ακόμη μία φορά ταπεινωμένη, εκτεθειμένη και πληγωμένη. Σαν να μην ήταν αρκετή η δοκιμασία της δίκης».
Οι δικηγόροι της Ζιζέλ Πελικό ετοιμάζονται να κινηθούν δικαστικά εναντίον του εκδοτικού οίκου και της συγγραφέως του βιβλίου και υπογράμμισε ότι η πελάτισσά του έχει επηρεαστεί βαθιά από όσα συνέβησαν. «Είναι συντετριμμένη από αυτό που συνέβη. Πιστεύω επίσης ότι επηρεάζεται ολόκληρη η οικογένειά της», δήλωσε.
Παράλληλα, έκανε λόγο για πλήρη απουσία ηθικών ορίων από την πλευρά όσων εμπλέκονται στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση του υλικού συνιστά σαφή παραβίαση της νομοθεσίας.
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